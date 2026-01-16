Deportes

Director deportivo del Bayern le puso el apodo perfecto a Luis Díaz y lo comparó con Ribéry: Elogio total

Una de las voces más importantes del Bayern Múnich solamente tiene elogios para Luis Díaz y hasta le puso un particular apodo. Lo comparó con una leyenda.

William Horacio Perilla Gamboa

16 de enero de 2026, 2:29 p. m.
Luis Díaz y Franck Ribéry.
Luis Díaz y Franck Ribéry. Foto: Fotos: Getty Images

Luis Díaz no deja dudas, sigue imparable en Europa y despierta los elogios de los directivos del Bayern Múnich. Colombia está a su favor y con un nivel deportivo en aumento, la apuesta del equipo alemán en el anterior mercado de pases dio resultados inmediatos y es motivo de alegría, se dio en el blanco con la transferencia desde el Liverpool y se trajo a alguien con garantías en el frente de ataque.

En el gigante bávaro están disfrutando de la mejor versión de Luis Díaz y aún no toca su techo. Voces en el Bayern como la del director deportivo, que al final fue el que dio la firma definitiva para su fichaje y el desembolso de 70 millones de euros, son muy importantes y los elogios de su parte no paran.

Max Eberl habló de sus extremos titulares en el Bayern y solo tiene elogios para Michael Olise y Luis Díaz, quienes se hacen inamovibles en el once titular de Vincent Kompany. Al momento de describirlos, sorprendió comparándolos con dos leyendas del equipo alemán y además dio en blanco con los nuevos apodos.

Luis Díaz junto a Michael Olise en Bayern Múnich.
Luis Díaz junto a Michael Olise en Bayern Múnich. Foto: Corbis via Getty Images

Por ejemplo, de Michael Olise dijo que es una especie de Arjen Rooben moderno. “Es elegante y delicado”, fueron las palabras exactas para describir a otra de las figuras del Bayern. De Luis Díaz, Max Eberl lo colocó a la altura del francés Franck Ribéry.

Luis Díaz, a la altura de Ribery: “Son excepcionales”

Cuando le tocó mencionar a Luis Díaz, no dejó dudas y Max Eberl siguió con el recital de elogios. “El creador del caos”, fue el apodo perfecto que el director deportivo le colocó a Lucho, que apunta a rematar una temporada de ensueño con más goles, asistencias y títulos.

Franck Ribery en un partido contra el Hamburgo.
Franck Ribery en un partido contra el Hamburgo. Foto: Bongarts/Getty Images

“Con Lucho en la otra banda tenemos a alguien con las características de Franck Ribery, el creador de caos. Nuestros extremos son excepcionales”, puntualizó Eberl en Sky Sports.

¿Cuándo es el próximo partido de Luis Díaz?

Con 11 puntos de ventaja sobre el segundo en la tabla de posiciones de la Bundesliga, Bayern Múnich parece cerca de conquistar un nuevo título del campeonato alemán. Su próximo rival es el RB Leipzig y ve una oportunidad para seguir alejándose en el primer lugar y más bien ir confirmando el título.

Este sábado, 17 de enero de 2026, Bayern Múnich de Luis Díaz visita al RB Leipzig. Será juego válido por la fecha 18 de la Bundesliga, y la hora de arranque será a las 12:30 p.m. (Colombia). El canal para verlo en vivo es ESPN y Disney + Premium.

