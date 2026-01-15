Una leyenda del Bayern Múnich cambia de opinión y sorprende con Luis Díaz en un XI de ensueño: Armó un equipazo

Luis Díaz sigue imparable y despierta la opinión de los especialistas cercanos al Bayern Múnich. Con todo el pueblo colombiano a su favor y un nivel deportivo en aumento, más la huella que dejó en Liverpool, en el gigante bávaro están disfrutando de la mejor versión de Lucho y voces como la de Lothar Matthäus no se han hecho esperar y le pasa una radiografía al guajiro. Además, lo puso en un once de ensueño de la temporada.

El ataque del Bayern Múnich es fijo con Harry Kane como nueve de área, más el tridente con Luis Díaz, Michael Olise y Gnabry. El técnico Vincent Kompany se encuentra con una verdadera mina de oro en un remate de temporada excepcional, que promete ser histórico, con Lucho en un máximo nivel y peleando por ser uno de los mejores jugadores de la Bundesliga.

Otra novedad de Kompany es la revelación Lennart Karl, quien ha aprovechado al máximo sus oportunidades desde la titular debido a las ausencias del guajiro por sanción en diciembre. Los hinchas del Bayern Múnich sonríen por la abultada calidad en la zona ofensiva y no pierden de vista las modificaciones con la vuelta de Musiala.

Lotthar Matthaüs elogió al colombiano Luis Díaz, por sus últimas actuaciones con el Bayern Múnich, a tal punto que pasó de criticarlo a "perdonarlo". Foto: AFP

Cabe recordar que Lothar Matthäus es toda una voz autorizada en el Bayern y en Alemania ponen mucha atención cuando se hace sentir. En Sky Sports, recientemente se refirió a Luis Díaz y no le hizo quite al once de la temporada, con Lucho a bordo.

Matthäus y el equipo de ensueño con Luis Díaz a bordo

Matthäus, apenas llegó Luis Díaz al Bayern, lo cargó de críticas y no le dio el visto bueno al guajiro. A medida que avanza la temporada, Lothar ha tenido que retractarse por sus palabras hace seis meses. Las actuaciones de Lucho le hacen cambiar de opinión, a tal punto de colocarlo entre los mejores de la liga en la actualidad.

En Sky, donde es uno de los comentaristas estrella, le preguntaron por el once ideal de la Bundesliga esta temporada y colocó a seis jugadores del Bayern Múnich: Dayot Upamecano, Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane.

Dieses Luis Díaz Solo. 😮‍💨🇨🇴 pic.twitter.com/1BdP4A7Soh — FC Bayern München (@FCBayern) January 7, 2026

Once ideal de Lothar Matthäus: Gregor Kobel (Borussia Dortmund); Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen), Alejandro Grimaldo (Leverkusen); Joshua Kimmich, Christoph Baumgartner (Leipzig), Yan Diomande (Leipzig); Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane.

Antes, Matthäus también había hablado del regreso de Jamal Musiala de la lesión y el papel que jugaría Luis Díaz con esta reincorporación. La leyenda alemana asegura que la vuelta de Musiala no afecta las labores de Lucho, ya que el volante alemán es activo por el interior, donde normalmente está Serge Gnabry.