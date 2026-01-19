Regresa la Champions League: tabla de posiciones, lista de partidos y canal de TV para verlos

Con Arsenal como único equipo clasificado a octavos de final, regresa la UEFA Champions League. Esta semana se disputará la séptima fecha de la fase liga y hay varios ‘gigantes’ interesandos en sentenciar su clasificación directa.

El Bayern Múnich de Luis Díaz, por ejemplo, necesita una victoria en condición de local para asegurar su tiquete. El rival será Union Saint-Gilloise de Bélgica, que no debería representar mayores problemas en el Allianz Arena.

Otros partidos destacados de la jornada son Inter de Milán vs. Arsenal, Real Madrid vs. Mónaco, Sporting de Lisboa vs. París Saint-Germain, Totteham vs. Borussia Dortmund, Juventus vs. Benfica y Olympique de Marsella vs. Liverpool.

La tabla de posiciones quedó así después de la última fecha disputada en diciembre del año pasado:

Cabe recordar que en el actual formato de la Champions League solo los primeros ocho equipos de la tabla de posiciones avanzan directamente a octavos de final.

De la casilla 9° a la 24° se enfrentarán en un playoff y el ganador de cada serie avanzará por ese camino hacia la siguiente ronda. Los cruces se definirán por sorteo.

En este momento, hay varios clubes importantes que están afuera de los ocho mejores y tendrían que disputar el repechaje. Ese es el caso de Liverpool, Chelsea, Barcelona y Juventus, entre otros, aunque todavía tienen posibilidades matemáticas de meterse.

La octava y última fecha se disputará la próxima semana. El miércoles 28 de enero se jugarán todos los partidos de manera simultánea y se conocerán los clasificados cumpliendo con la norma del juego limpio.

Canal y hora para ver la fecha 7 de la Champions League

Martes, 20 de enero

Kairat Almaty vs. Club Brujas - 10:30 a. m. por ESPN y Disney +

- 10:30 a. m. por y Bodo Glimt vs. Manchester City - 12:45 p. m. por ESPN y Disney +

- 12:45 p. m. por y Copenhague vs. Napoli - 3:00 p. m. por ESPN 6 y Disney +

- 3:00 p. m. por y Inter de Milán vs. Arsenal - 3:00 p. m. por ESPN 2 y Disney +

- 3:00 p. m. por y Olympiacos vs. Bayer Leverkusen - 3:00 p. m. por ESPN 4 y Disney +

- 3:00 p. m. por y Real Madrid vs. Mónaco - 3:00 p. m. por ESPN y Disney +

- 3:00 p. m. por y Sporting de Lisboa vs. PSG - 3:00 p. m. por ESPN 5 y Disney +

- 3:00 p. m. por y Tottenham vs. Borussia Dortmund - 3:00 p. m. por ESPN 3 y Disney +

- 3:00 p. m. por y Villarreal vs. Ajax - 3:00 p. m. por ESPN 7 y Disney +

Miércoles, 21 de enero