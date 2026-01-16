La historia de Marc-André Ter Stegen en el FC Barcelona está a punto de terminar. El portero alemán tiene negociaciones adelantadas para irse a préstamo al Girona.

El principal motivo de esta salida es Joan García, quien se quedó con el puesto como titular y actualmente es considerado uno de los mejores arqueros del fútbol europeo.

Ter Stegen fue durante muchos años el dueño del arco azulgrana, sin embargo, las lesiones lo condenaron al banquillo. Al interior del Barcelona, de hecho, consideran al polaco Wojciech Szczęsny como el segundo arquero de la plantilla.

Aprovechando esa situación, Girona tocó la puerta del conjunto culé y planteó la posibilidad de llevarse al alemán en condición de préstamo hasta el final de la presente temporada.

Ahora mismo se están discutiendo los detalles finales del acuerdo, pero todo indica que Ter Stegen se mudará al noreste de Cataluña para ser compañero del colombiano Yáser Asprilla.

Los detalles del acuerdo

“Acuerdo inminente a tres bandas entre el Girona FC, el FC Barcelona y Marc-André ter Stegen. Se encuentra en su punto final“, informó la Cadena SER en España. "Solo quedan algunos detalles para acabar de cerrar la cesión del portero alemán, que jugará en Montilivi hasta junio“.

Ter Stegen tiene contrato con el Barça hasta 2028, una negociación que se logró en medio de tensiones por su rol secundario dentro del equipo.

“En esta operación, Ter Stegen perdonará parte del sueldo que le corresponde y el Girona pagará la cantidad que puede asumir. El entendimiento entre las tres partes está muy avanzado”, agrega el medio citado.

El portero alemán llegó a Barcelona en el verano de 2014, es decir, antes de la última Champions League que entró a las vitrinas del Camp Nou. Desde su aterrizaje se convirtió en ficha clave para todos los entrenadores, hasta que una grave lesión de rodilla lo sacó de las canchas en 2024.

Cuando volvió su puesto ya estaba ocupado por Szczęsny y el club ya tenía negociaciones adelantadas para fichar a Joan García procedente del Espanyol.

En el arranque de esta temporada volvió a sufrir problemas físicos y quedó en el tercer lugar de la lista, aún cuando comparte nacionalidad con el técnico Hansi Flick.

Marc-Andre ter Stegen, arquero del FC Barcelona Foto: Getty Images via AFP

Ter Stegen dio el ‘sí’

Durante mucho tiempo se habló sobre un divorcio amistoso entre las partes, pero Ter Stegen se negaba a abandonar el barco.

Sin embargo, ahora que no tiene minutos, le tocó aceptar la oferta del Girona para volver a sentirse importante bajo los tres palos.

“¡El Girona está a punto de fichar a Marc André ter Stegen en cesión! Totalmente de acuerdo con el portero alemán que dijo SÍ al Girona", informó el periodista Fabrizio Romano. “Hay detalles que aclarar con la cesión del Barcelona. El Girona espera concretarla la semana que viene”.