Racing cerca de la hazaña, pero Barcelona no sigue los pasos del Real Madrid de Arbeloa: Trámite en Copa del Rey

Racing de Santander intentó desafiar el favoritismo y estuvo cerca de la hazaña ante el FC Barcelona, que no se dejó sorprender, como sí pasó con el Real Madrid.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

15 de enero de 2026, 10:17 p. m.
Lamine Yamal contra Racing de Santander. Foto: Getty Images

FC Barcelona no se dejó sorprender en la Copa del Rey y eliminó al Racing de Santander. El líder del fútbol español le bastó con dos goles de diferencia para clasificar a los cuartos de final del torneo y sigue su camino hacia un nuevo título.

El club de la segunda división de España, que tuvo al volante Gustavo Puerta en la suplencia, vio el empate muy cerca, pero anularon una anotación por fuera de lugar apenas Barcelona se fue adelante en el marcador. Un mano a mano que salvó Joan García fue otra alarma para el equipo catalán.

Un gol de Ferrán Torres al minuto 66 le era suficiente al Barcelona para superar al Racing de Santander y meterse en los cuartos de final de la Copa del Rey. Un juego muy complicado en la cancha del El Sardinero, donde el local vio cerca el empate, pero no pudo consumar el 1-1 para colocar en apuros a los dirigidos por Hansi Flick.

Lamine Yamal contra Racing de Santander. Foto: Getty Images

Al final, Lamine Yamal colocó el 2-0 final tras un letal contragolpe cuando Racing de Santander estaba totalmente jugado por el empate. La joya de la Selección España no falló tras el pase de Raphinha para liquidar al Racing de Santander, que estaba de local y tuvo serias opciones de colocar el 1-1 y forzar el desespero del favorito.

Barcelona avanza a cuartos de final de Copa del Rey

Primero, le anularon el empate por offside. El juez de línea no dudó y levantó la bandera y la revisión del VAR ratificó al hombre adelantado al momento de rematar. Antes del 2-0, hubo un mano a mano que el joven Joan García salvó. El 1-1 al 90+4 hubiera sido un desastre para el Barcelona, que ahora cumple con el favoritismo y alejó sorpresas en la Copa del Rey.

De esta manera, el golpe es letal para Real Madrid. Su más ferviente rival sigue en camino al título en la Copa del Rey y además se consolida en el liderato de LaLiga, mientras que se hunde en crisis, con la eliminación tras la caída ante el Albacete cuando más era favorito y digiere un cambio de director técnico.

El cambio de Xabi Alonso por Álvaro Arbeloa retumbó el fútbol español y su primera prueba en la Copa del Rey no la pudo superar. Ahora aumenta presión y el igualar al Barcelona en la tabla y avanzar directamente a los octavos de la Champions son su prioridad.

Los equipos de LaLiga que siguen en competición son: Barcelona Atlético de Madrid, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Alavés, Betis y Valencia, mientras que el Albacete es el único de la B. El próximo 19 de enero se sabrán los cruces de cuartos de final.

