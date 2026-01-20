Desastre del Manchester City en Champions League: Pep Guardiola sufre por nuevo papelón

Manchester City sufrió una de las peores noches de su historia reciente en la Champions League. El partido contra Bodø/Glimt acabó en pesadilla (3-1) y desnudó las debilidades del equipo dirigido por Pep Guardiola.

Los citizens venían de perder el clásico contra Manchester United el fin de semana y necesitaban una victoria para callar las críticas; sin embargo, cayeron estrepitosamente en Noruega.

Kasper Hogh fue la gran figura del compromiso con un doblete que jamás olvidará. A los 22 minutos de partido, Ole Blomberg colgó la pelota al segundo palo y encontró a Hogh para que la mandara a guardar de cabeza contra el piso.

Dos minutos después se repitió la misma combinación: Blomberg sirvió la pelota al corazón del área para que Hogh llegara totalmente solo y venciera la resistencia del italiano Gianluigi Donnarumma.

Rodri se fue expulsado

La reacción del Manchester City se esperaba en el segundo tiempo, pero Bodø/Glimt siguió llevando peligro al arco rival y estuvo amagando con darle una paliza a los dirigidos por Guardiola.

Tanto va el cántaro al agua que Jens Haugue se inventó un golazo al minuto 58 y puso el tercero de la noche a favor de los locales, dejando caras largas en el rival.

Por fortuna para el City, el francés Rayan Cherki descontó sobre la hora de juego y maquilló el resultado.

Lo cierto es que la noche venía torcida para los celestes (hoy vestidos de verde), porque Rodri Hernández vio la doble amarilla justo después y se fue expulsado, apagando la ilusión de la remontada.

Guardiola sintió que el partido se le escapaba definitivamente y reclamó a rabiar la decisión del cuerpo arbitral, en la que no pudo intervenir el VAR al tratarse de dos amonestaciones consecutivas.

Cabe recordar que los asistentes en cabina solo pueden llamar si es una expulsión por roja directa, norma que podría cambiar a mediados de este año cuando se empiece a usar el nuevo protocolo de la IFAB.

Rodri en el momento exacto de la tarjeta roja contra Bodo/Glimt. Foto: AP

Bodø/Glimt 3-1 Manchester City

Este resultado revive las esperanzas del Bodø/Glimt y complica la clasificación directa del Manchester City, que ahora cruza los dedos para mantenerse entre los ocho mejores con casi toda la jornada por disputarse.

La última fecha para Guardiola, Haaland y compañía será el próximo miércoles, 28 de enero, enfrentando a Galatasaray en condición de local.

Sobre el papel deberían ser favoritos a ganar y clasificarse; sin embargo, ahora dependen de otros resultados para meterse a la siguiente ronda sin necesidad de disputar los playoffs. La tabla está cada vez más apretada, con el Arsenal como único equipo parcialmente clasificado.

Guardiola tendrá que apretar las tuercas dentro del camerino, pues parece caer en otro bache de resultados que complica su situación en la Premier League y también le arruina el camino a nivel internacional.