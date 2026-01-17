Deportes

Sorpresa en el Manchester United vs. Manchester City: el clásico sacudió la tabla de posiciones en la Premier League

El clásico de Manchester significaba el primero partido en el banquillo de los diablos rojos para Michael Carrick.

Camilo Eduardo Castro Cetina

17 de enero de 2026, 3:05 p. m.
Phil Foden pelea una pelota contra Bruno Fernandes en el derbi de Manchester.
Phil Foden pelea una pelota contra Bruno Fernandes en el derbi de Manchester. Foto: Getty Images

En el primer partido en el banquillo de su nuevo entrenador, Michael Carrick, el Manchester United venció al Manchester City (2-0), este sábado en Old Trafford, asestando un duro golpe a las esperanzas de título de su gran rival.

Bruno Fernandes, capitán y referente del actual plantel del Manchester United
Bruno Fernandes, capitán y referente del actual plantel del Manchester United Foto: Getty Images

Con esta victoria, el United asciende provisionalmente al cuarto puesto de la Premier League.

El City permanece segundo, a seis puntos del Arsenal, que tendrá la posibilidad de ampliar su ventaja en su visita al Nottingham Forest.

Noticia en desarrollo...

