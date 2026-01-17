Deportes

Luto en el fútbol: Yerry Mina recibió noticia sobre la muerte de directivo clave para su llegada a Italia

Rocco Commisso, presidente de la Fiorentina, club en el que jugó el defensa colombiano murió este sábado17 de enero.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

17 de enero de 2026, 12:28 p. m.
Yerry Mina, defensor que pasó por la Fiorentina.
Yerry Mina, defensor que pasó por la Fiorentina. Foto: Fiorentina

El italoestadounidense Rocco Commisso, presidente de la Fiorentina y de la compañía audiovisual Mediacom, murió este sábado a los 76 años, según confirmó el club italiano.

“Con gran pesar y tristeza, la familia Commisso, su esposa Catherine, sus hijos Giuseppe y Marisa, y sus hermanas Italia y Raffaelina, anuncian el fallecimiento del presidente Rocco B. Commisso. Tras un largo período de tratamiento, nuestro querido presidente nos ha dejado, y hoy todos lamentamos su fallecimiento”, informó la entidad ‘viola’.

Nacido en Calabria, Commisso emigró a Estados Unidos a los 12 años y estudió en la Universidad de Columbia, donde se licenció en ingeniería industrial. Trabajó para la farmacéutica Pfizer, las entidades bancarias Chase Manhattan Bank -actual J.P. Morgan Chase- y Royal Bank of Canada, así como para Cablevision Industries Corporation.

En 1995, fundó Mediacom, una de las mayores empresas de televisión por cable de Estados Unidos. En enero de 2017, adquirió una participación mayoritaria en los New York Cosmos y se convirtió en su presidente, y a día de hoy la familia conserva una participación minoritaria.

Bajo la presidencia de Rocco Commisso el equipo alcanzó dos finales de la Conference League -2023 y 2024- y una final de la Copa de Italia -2023-. Foto: Tomada página web Fiorentina / API

En 2019 recaló en la Fiorentina y bajo su presidencia el equipo alcanzó dos finales de la Conference League -2023 y 2024- y una final de la Copa de Italia -2023-. Ahora, la ciudad deportiva del club que contribuyó a crear llevará su nombre: Parque Rocco B. Commisso Viola.

Cabe señalar que durante la presidencia, se consolidó la salida de Luis Fernando Muriel hacia el Sevilla de España, en junio de 2026, y el fichaje del volante Kevin Agudelo, en 2020, y del defensa Yerry Mina, quien estuvo en el club entre agosto de 2023 y enero de 2024.

Tras el fallecimiento de Commisso, se pensó que el club suspendería su participación en la fecha de la Serie A de Italia, en la que visitará este domingo al Bolonia; sin embargo, el equipo informó a través de un comunicado que estará presente para afrontar el compromiso.

“La Fiorentina ha decidido, de acuerdo con los deseos de la familia Commisso y para honrar la memoria de su presidente, disputar todos los partidos deportivos previstos”, dijo el equipo viola en su perfil en Twitter.

De igual forma, en un pequeño comunicado, indicó que le rendirán homenaje en todos los compromisos deportivos que tenía pactados el equipo para este fin de semana.

“Para todos los que lo conocieron, el fútbol siempre fue su mayor pasión y, por respeto a este gran amor, los equipos de la Fiorentina honrarán su memoria jugando para él en todos los campos”, explicó el club en un comunicado.

De igual forma, en otra publicación, el equipo viola destacó el trabajo de Comiisso al frente de la institución desde que la adquirió hace 7 años.

“Su amor por la Fiorentina fue el regalo más hermoso que jamás se hizo, pasando días inolvidables con los chicos y chicas de las categorías inferiores, siempre con una caricia y una sonrisa para todos. Incansable, trabajó hasta el final de sus días, dedicándose a sus empresas Mediacom y Fiorentina y a su futuro. El fútbol era su amor, y la Fiorentina se convirtió en su amor hace siete años, cuando Rocco tomó las riendas del club viola y empezó a amar a sus aficionados, sus colores y la ciudad de Florencia", agregó la institución.

