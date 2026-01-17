El italoestadounidense Rocco Commisso, presidente de la Fiorentina y de la compañía audiovisual Mediacom, murió este sábado a los 76 años, según confirmó el club italiano.

Qué canal pasa la final de la Copa África entre Senegal vs. Marruecos: Hora y fecha

Rocco Commisso compró la Fiorentina en 2019. Foto: Tomada página web Fiorentina / API

“Con gran pesar y tristeza, la familia Commisso, su esposa Catherine, sus hijos Giuseppe y Marisa, y sus hermanas Italia y Raffaelina, anuncian el fallecimiento del presidente Rocco B. Commisso. Tras un largo período de tratamiento, nuestro querido presidente nos ha dejado, y hoy todos lamentamos su fallecimiento”, informó la entidad ‘viola’.

Nacido en Calabria, Commisso emigró a Estados Unidos a los 12 años y estudió en la Universidad de Columbia, donde se licenció en ingeniería industrial. Trabajó para la farmacéutica Pfizer, las entidades bancarias Chase Manhattan Bank -actual J.P. Morgan Chase- y Royal Bank of Canada, así como para Cablevision Industries Corporation.

En 1995, fundó Mediacom, una de las mayores empresas de televisión por cable de Estados Unidos. En enero de 2017, adquirió una participación mayoritaria en los New York Cosmos y se convirtió en su presidente, y a día de hoy la familia conserva una participación minoritaria.

Qué canal pasa la final de la Copa África entre Senegal vs. Marruecos: Hora y fecha

Bajo la presidencia de Rocco Commisso el equipo alcanzó dos finales de la Conference League -2023 y 2024- y una final de la Copa de Italia -2023-. Foto: Tomada página web Fiorentina / API

En 2019 recaló en la Fiorentina y bajo su presidencia el equipo alcanzó dos finales de la Conference League -2023 y 2024- y una final de la Copa de Italia -2023-. Ahora, la ciudad deportiva del club que contribuyó a crear llevará su nombre: Parque Rocco B. Commisso Viola.

Cabe señalar que durante la presidencia, se consolidó la salida de Luis Fernando Muriel hacia el Sevilla de España, en junio de 2026, y el fichaje del volante Kevin Agudelo, en 2020, y del defensa Yerry Mina, quien estuvo en el club entre agosto de 2023 y enero de 2024.

Tras el fallecimiento de Commisso, se pensó que el club suspendería su participación en la fecha de la Serie A de Italia, en la que visitará este domingo al Bolonia; sin embargo, el equipo informó a través de un comunicado que estará presente para afrontar el compromiso.

“La Fiorentina ha decidido, de acuerdo con los deseos de la familia Commisso y para honrar la memoria de su presidente, disputar todos los partidos deportivos previstos”, dijo el equipo viola en su perfil en Twitter.

De igual forma, en un pequeño comunicado, indicó que le rendirán homenaje en todos los compromisos deportivos que tenía pactados el equipo para este fin de semana.

“Para todos los que lo conocieron, el fútbol siempre fue su mayor pasión y, por respeto a este gran amor, los equipos de la Fiorentina honrarán su memoria jugando para él en todos los campos”, explicó el club en un comunicado.

Novedad en el Crystal Palace que afecta a Lerma y Daniel Muñoz en el remate de la Premier: Nadie lo vio venir

Antes de pasar al Cagliari, Yerri Mina jugó en la Fioerentina. Foto: Getty Images

De igual forma, en otra publicación, el equipo viola destacó el trabajo de Comiisso al frente de la institución desde que la adquirió hace 7 años.

“Su amor por la Fiorentina fue el regalo más hermoso que jamás se hizo, pasando días inolvidables con los chicos y chicas de las categorías inferiores, siempre con una caricia y una sonrisa para todos. Incansable, trabajó hasta el final de sus días, dedicándose a sus empresas Mediacom y Fiorentina y a su futuro. El fútbol era su amor, y la Fiorentina se convirtió en su amor hace siete años, cuando Rocco tomó las riendas del club viola y empezó a amar a sus aficionados, sus colores y la ciudad de Florencia", agregó la institución.