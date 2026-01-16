Novedad en el Crystal Palace que afecta a Lerma y Daniel Muñoz en el remate de la Premier: Nadie lo vio venir

Sorpresa total. Novedad que afecta a los jugadores de la Selección Colombia que militan en Crystal Palace. El entrenador Oliver Glasner hizo un anuncio en rueda de prensa que entristece a muchos y activa las medidas necesarias para la próxima temporada. El DT, protagonista principal de la FA Cup que ganaron, sentenció que se va del club de Londres apenas acabe su contrato al final de esta camapaña.

La decisión la toma Oliver Glasner en medio de fuertes rumores en la prensa inglesa que lo sitúan en Manchester United el próximo curso. El técnico austriaco de 51 años de edad llegó al Crystal Palace en febrero de 2024 y su paso ha sido exitoso en Londres, pues llevó al club a ganar los dos primeros títulos de su historia.

La FA Cup la pudo levantar en mayo pasado tras vencer en la final al Manchester City. Por si fuera poco, también se quedó con la Community Shield, destruyendo al Liverpool en agosto. Venció a dos potencias que le resulta suficiente para entrar en los libros de historia del Crystal Palace.

Oliver Glasner también estuvo en el Eintracht Frankfurt. Foto: AP

En conferencia de prensa, Glasner explicó que informó al equipo que busca “un nuevo desafío” para su carrera, aunque negó haber hablado “con ningún otro club”. Todo parece estar encaminado para tomar las riendas del Manchester United la próxima temporada, tras rumores en los medios más importantes de Inglaterra.

Lerma y Muñoz cambiarán de DT en próximos meses

Pese a los éxitos en Crystal Palace, la prensa también informó del malestar del técnico por la política de fichajes en el equipo. Se cree que el club de Londres perdió a sus mejores piezas en las últimas ventanas de traspasos, especialmente al francés Michael Olise en 2024 (compañero de Luis Díaz en el Bayern), y al británico Eberechi Eze (Arsenal).

Daniel Muñoz, defensor colombiano del Crystal Palace. Foto: Getty Images

Logró retener a su capitán, Marc Guéhi, pero el propio Glasner admitió este viernes que el Manchester City “está cerca” de cerrar el pase del internacional inglés de 25 años. A Oliver también se le asigna el potencial dado a Daniel Muñoz por la banda, a tal punto de optimizarlo para que tuviera gol y más posición ofensiva.

Antes de la disputa de la fecha 22 de la Premier League, el Crystal Palace es 13º del campeonato inglés y sigue vivo en la Conference League. El estar tan abajo en la competencia no tenía a gusta tanto al entrenador como a directivos, aunque en la competencia internacional es favorito a pasar de ronda sin inconvenientes.

Eso sí, el pasado fin de semana se quedó sin opciones de revalidar el título de la FA Cup tras quedar eliminado por un equipo de la sexta categoría del fútbol de Inglaterra. Lo que terminó por alejar las partes.