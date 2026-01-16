Qué canal pasa la final de la Copa África entre Senegal vs. Marruecos: Hora y fecha

Fueron presentados antes del torneo como los dos grandes favoritos al título y no fallaron. El anfitrión Marruecos y Senegal cumplieron las expectativas y se clasificaron a la final de Copa de África, dejando a Egipto y Nigeria en la pelea por el tercer puesto.

Los marroquíes necesitaron de la tanda de penales para deshacerse de una aguerrida Selección Nigeria (4-2 después de empate 0-0 con alargue incluido), mientras que los senegaleses superaron 1-0 a la Egipto de Mohamed Salah gracias a un tanto de Sadio Mané.

Los dos finalistas aspirarán a un segundo título de la Copa África en su historia. La Selección Marruecos fue campeón en una ocasión, en 1976 más exactamente. Mientras que la Selección Senegal levantó el trofeo en una época mucho más cercana, en la edición de 2021 (disputada en 2022 por el confinamiento de salud en el mundo).

El defensa marroquí n.° 03 Noussair Mazraoui, el defensa marroquí n.° 02 Achraf Hakimi, el defensa marroquí n.° 05 Nayef Aguerd y el defensa marroquí n.° 26 Anass Salah-Eddine celebran la victoria en la semifinal de la Copa Africana de Naciones (CAN) entre Nigeria y Marruecos en el estadio Príncipe Moulay Abdellah en Rabat el 14 de enero de 2026. Foto: AFP

El estadio del Príncipe Moulay Abdellah de Rabat será el escenario de la final y fue en ese recinto donde Marruecos festejó su éxito en la tanda de penaltis contra las Super Águilas, con su arquero Yassine Bono como héroe de la noche con dos paradas magistrales, ante los tiros de Samuel Chukwueze y Bruno Onyemaechi.

Fecha, hora y TV para la final de la Copa África

La Selección Marruecos tiene toques de favoritismo a su favor. Fue semifinalista por sorpresa en Qatar 2022 y se ha fortalecido como uno de los procesos más exitosos de los últimos años en el fútbol africano. Los marroquíes solo erraron uno de sus lanzamientos ante Nigeria y accedieron así a su segunda final de la CAN (Copa África), después de la perdida en 2004 ante Túnez.

Para lograr su título de 1976 no disputaron ninguna final como tal, ya que el campeón se decidió al término de un grupo entre cuatro selecciones. Otro punto a favor es el golpe anímico de Achraf Hakimi, quien se perdió los primeros partidos de la fase de grupos y volvió sobre el final de la primera ronda como un fichaje más, lo que impulsó a los marroquíes hacia la final.

Por otra parte, después de un tiro de Lamine Camara despejado por la defensa de Egipto, el balón cayó a Sadio Mané, quien controló y se acomodó en una posición de disparo para un golazo, sorprendiendo al veterano Mohamed El Shenawy (37 años) con un envío raso ajustado al palo. Esta acción le fue suficiente a los senegaleses para mandar a Salah al partido por el tercer puesto y enfrentar a Marruecos en la final.

Senegal, gracias al golazo de Mané, está en la final de la Copa Africana de Naciones. Foto: AP

El partido de la final de la Copa África se jugará el próximo 18 de enero desde las 2:pm, hora colombiana, en Rabat. El juego podrá ser seguido por la pantalla de Win Sports y la plataforma Win Play en Colombia.