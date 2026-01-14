Marruecos y Nigeria definieron el rival de Senegal en la final de la Copa África: Hay sorpresa en un partidazo

La Selección Marruecos se jugaba la vida en las semifinales de la Copa África. Era el duelo más importante del torneo en el que hacían de local y el favoritismo estuvo desde el primer día. Los marroquíes se mentalizaron en este trofeo antes de ajustar detalles para lo que será la participación en el Mundial 2026, en el grupo que comparten con Brasil, Haití y Escocia.

Por otra parte, la Selección Nigeria también había colocado sus ojos en la Copa África luego del fracaso en las Eliminatorias al no poder meterse en el Mundial 2026. El batacazo solamente le permitía casi que obligatoriamente ganar el título en Marruecos, con Ademola Lookman y Victor Osimhen como sus estrellas.

Así fue como estos dos equipos se vieron las caras en las semifinales en Rabat, sin margen de error y con prioridades distintas. Marruecos insiste en ser el gran dominador del fútbol africano y ratificar su buen proceso futbolístico tras las semifinales de Qatar 2022. Mientras que Nigeria quería sacudirse del fracaso y ganar la Copa África con dos jugadores que brillarán por su ausencia en el Mundial 2026.

Bruno Onyemaechi y Ismael Saibari pelean un balón en las semifinales de la Copa África. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Al final, el partido fue hasta los penaltis pasando por el alargue para conocer el segundo finalista tras el 0-0 en Rabat. Juego apretado, muy táctico, intenso, de zozobra y de defensas. Ningún equipó dio ventajas en el ataque y el estudio previo de Marruecos y Nigeria los hizo tomar serias medidas y el arco en cero como prioridad. Todo se definió desde los once pasos y Marruecos pudo ser superior.

¿Cuándo se juega la final de la Copa África entre Senegal vs. Marruecos?

Nigeria falló en los penaltis y Marruecos se impuso con un 4-2 tras los cobros de Neil El Aynaoui, Eliesse Ben Seghir, Achraf Hakimi y Youssef En-Nesyri, más las dos enormes atajadas de Bono, para superar el afán nigeriano en Rabat.

🏆⚽¡MARRUECOS ES FINALISTA DE LA #CopaAfricanaxWIN!



Marruecos ✔️❌✔️✔️✔️

Nigeria ✔️❌✔️❌ pic.twitter.com/vdDSlyN6gP — Win Sports (@WinSportsTV) January 14, 2026

De esta manera, la Selección Senegal, que derrotó a Egipto en semifinales, se enfrenará a Marruecos en la final de Copa África, en lo que promete ser un partidazo en Rabat. El juego decisivo está programado para el próximo 18 de enero a partir de las 14:00 horas de Colombia. Senegaleses y marroquíes, clasificados al Mundial 2026, necesitan del título para avisar a sus rivales en Estados Unidos, México y Canadá. Sin duda, el equipo local es el máximo favorito.