Golazo de antología definió el Senegal vs. Egipto: listo el primer finalista en la Copa Africana de Naciones

Cuando parecía que todo estaba trabado en los 90′, Sadio Mané apareció para Senegal y desató un triunfo histórico.

Redacción Deportes
14 de enero de 2026, 7:00 p. m.
Senegal vs. Egipto por la semifinal de la Copa Africana de Naciones 2026.
Senegal vs. Egipto por la semifinal de la Copa Africana de Naciones 2026. Foto: AP

Este miércoles, 14 de enero de 2026, se juegan las dos semifinales de la Copa Africana de Naciones. El primer duelo fue entre Senegal y Egipto, en el estadio de Tánger, y dejó al primer finalista de la competencia.

Tras ganarle 1-0 a Egipto, Senegal es el primer finalista de la Copa Africana de Naciones 2026. De hecho, el duelo fue trabado y corto de efectividad, pero un golazo de antología cambió el panorama por completo sobre el final.

Golazo de Sadio Mané le dio la victoria a Senegal sobre Egipto

Corría el minuto 78′ del segundo tiempo, Senegal atacaba y Egipto se defendía como podía. Eso hasta que Sadio Mané, el gran referente senegalés, sacó un riflazo de media distancia que acabó en un golazo.

La euforia bajó por completo en el estadio y el banco de Senegal celebrara el histórico tanto que los metió a la gran final. Del otro lado, toda la selección egipcia, en cabeza de Mohamed Salah, movió sus fichas para tratar de remediar la situación. Sin embargo, no lo lograron.

Tras un par de aproximaciones por parte de Egipto, el central del compromiso decretó el final del encuentro. Todo el país de Senegal celebra el triunfo y espera quedarse con el título de la Copa Africana de Naciones.

Fue un premio al equipo que más se aproximó y que lo intentó en la cancha, o al menos así lo muestran los números: 11 remates de Senegal, contra 2 de Egipto. Posesión del 67% para los senegaleses sobre 33% de los egipcios. Lo único parejo fueron las faltas, con 10 para cada uno.

Senegal, gracias al golazo de Mané, está en la final de la Copa Africana de Naciones.
Senegal, gracias al golazo de Mané, está en la final de la Copa Africana de Naciones. Foto: AP

¿Quién será el rival de Senegal en la Copa Africana de Naciones?

Saldrá del ganador entre Nigeria y Marruecos, que jugarán este mismo miércoles pero a partir de las 3:00 p.m. (hora colombiana).

Datos generales que dejó el Senegal vs. Egipto

  • Marcador final: Senegal 1 - 0 Egipto
  • Fecha: 14 de enero de 2026
  • Estadio: Estadio de Tánger
  • Ronda: semifinales
  • Alineaciones:

Senegal: Édouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Habib Diarra, Pape Gueye, Idrissa Gana Gueye; Iliman Ndiaye, Sadio Mané; Nicolas Jackson. DT: Pape Thiaw.

Egipto: Mohamed El-Shenawy; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia, Ahmed Aboul-Fotouh; Hossam Abdelmaguid, Marwan Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour; Omar Marmoush, Mohamed Salah. DT: Hossam Hassan.

