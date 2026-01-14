Deportes

A los libros de historia: con su gol, Sadio Mané entró en privilegiado listado de la Copa de África

A un importante escalafón entró la figura de la semifinal ante Egipto. Desatacan nombres como el de Didier Drogba en dicho listado.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

14 de enero de 2026, 8:00 p. m.
Sadio Mané entró a privilegiada lista de goleadores de la Copa de África
Sadio Mané entró a privilegiada lista de goleadores de la Copa de África Foto: AFP

Senegal fue la primera selección clasificada a la gran final de la Copa de África, luego de haber dejado en el camino a Egipto (1-0), que era liderada por el jugador del Liverpool, Mohamed Salah.

Un gol de Sadio Mané, excompañero del faraón en Inglaterra, fue suficiente para desequilibrar la balanza. Dicho tanto llegó sobre el remate del juego, dejando sin oportunidad de reacción al equipo contrario para buscar la remontada.

Duelo entre Mohamed Salah y Sadio Mané fue ganado por el de Senegal, quien disputará la final de la Copa de África
Duelo entre Mohamed Salah y Sadio Mané fue ganado por el de Senegal, quien disputará la final de la Copa de África Foto: NurPhoto via AFP

Además de la importancia inmediata que tuvo el gol, también le sirvió al atacante que juega en Al Nassr, de Arabia Saudita, para hacer historia propia. Se pudo conocer que su anotación le hizo sumarse a una corta lista de máximos goleadores del certamen.

Quien dio visibilidad al dato fue el estadígrafo colombiano, Álvaro Hincapié, el cual escribió a los pocos minutos de lo sucedido: “Sadio Sadio Mané (Senegal) ingresó en el top 5 de los máximos goleadores históricos de la Copa Africana de Naciones con 11 anotaciones, igualando los 11 goles de Didier Drogba, Mohamed Salah, Hossam Hassan y Patrick Mboma”.

Deportes

Gustavo Cuéllar volvería a Colombia: confirman interés de un grande para dar bombazo en el mercado

Deportes

Golazo de antología definió el Senegal vs. Egipto: listo el primer finalista en la Copa Africana de Naciones

Deportes

Bicampeón de Premier League tuvo que elegir y no dudó en James Rodríguez: a Iniesta y Zidane los puso en otro lado

Deportes

Inteligencia artificial predice sorpresa en la final Junior vs. Santa Fe por la ida de Superliga: dio marcador

Deportes

Millonarios no pararía de fichar con Falcao: miran a extranjero de selección y dan nombre

Deportes

Joya de Selección Colombia se debate entre la Serie A y LaLiga: cotizado a seis meses del Mundial 2026

Deportes

Así se ve la versión femenina de la camiseta retro de la Selección Colombia: levantó tierrero

Deportes

Senegal vs. Egipto: fecha, hora y en qué canal ver la semifinal de la Copa de África

Deportes

Semifinales de la Copa de África: día y horas con Senegal, Egipto, Marruecos y Nigeria acechando la final

Deportes

Pesadilla total para Jhon Durán y Al-Nassr: al piso se fue el sueño de Champions League de Asia

Para Mané se convierte dicho tanto en un doble premio, pues le sirvió para escribir una página dorada de su historia, así como también para catapultar a su nación hacia la gran final del torneo que se jugará el próximo 18 de enero.

Ahora Sadio y los suyos esperan por el rival que les toque, el cual saldrá de la llave que tengan en segundo turno los seleccionados de Nigeria y Marruecos.

Un ‘cañonazo’ fue suficiente

Sadio Mané fue el héroe de las semifinales de la Copa de África de Naciones (CAN) para Senegal, firmando el tanto de la victoria (1-0) ante Egipto, este miércoles en Tánger, lo que dio el boleto a la final a los Leones de la Teranga.

En un partido tenso y equilibrado, Mané fue el único en marcar, en el minuto 78, y Senegal buscará el trofeo contra Nigeria o el anfitrión Marruecos, que se miden en el último turno del miércoles, en la segunda semifinal.

Semifinales de la Copa de África: día y horas con Senegal, Egipto, Marruecos y Nigeria acechando la final

Senegal aspira al que sería su segundo título en la CAN, después del logrado en 2021. Entonces Mané también era la estrella del equipo y marcó igualmente en la semifinal, en aquel caso poniendo el 3-1 definitivo ante Burkina Faso.

Camino correcto de los Leones

Para vencer a Senegal, el seleccionado egipcio sabía que tendría trabajo de más. Con Mané como su mayor arma, los leones de la Teranga se habían mostrado bastante sólidos durante toda la competición. En fase de grupos fueron líderes, con 7 puntos, los mismos de RD Congo y con los que dejaron eliminados a Benin y Botswana.

Tras pasar a las fases de ‘mata a mata’, se tuvo que ver las caras con Benin (0-3), Sudán (3-1) y Mali (0-1).

Senegal, gracias al golazo de Mané, está en la final de la Copa Africana de Naciones.
Senegal, gracias al golazo de Mané, está en la final de la Copa Africana de Naciones. Foto: AP

Por los resultados obtenidos se evidenciaba la superioridad de los senegaleses, quienes contaban con un buen rendimiento, que los hizo favoritos a quedarse con el cupo a la final, tal y como terminó por suceder en las últimas horas.

Sobre las 3:00 p.m. empezará el Nigeria vs. Marruecos, que dará a conocer al mundo el otro finalista de la Copa africana.

Más de Deportes

Sadio Mané entró a privilegiada lista de goleadores de la Copa de África

A los libros de historia: con su gol, Sadio Mané entró en privilegiado listado de la Copa de África

Gustavo Cuéllar interesa en un grande del Fútbol Profesional Colombiano

Gustavo Cuéllar volvería a Colombia: confirman interés de un grande para dar bombazo en el mercado

Senegal vs. Egipto por la semifinal de la Copa Africana de Naciones 2026.

Golazo de antología definió el Senegal vs. Egipto: listo el primer finalista en la Copa Africana de Naciones

El bicampeón de Premier League, con Manchester United, que elogió a James Rodríguez.

Bicampeón de Premier League tuvo que elegir y no dudó en James Rodríguez: a Iniesta y Zidane los puso en otro lado

Junior y Santa Fe se enfrentan en la ida de la Superliga BetPlay 2026.

Inteligencia artificial predice sorpresa en la final Junior vs. Santa Fe por la ida de Superliga: dio marcador

Millonarios haría un último fichaje tras el regreso de Falcao García

Millonarios no pararía de fichar con Falcao: miran a extranjero de selección y dan nombre

Selección Colombia en uno de sus últimos partidos, ante Australia, en 2025.

Joya de Selección Colombia se debate entre la Serie A y LaLiga: cotizado a seis meses del Mundial 2026

Novedoso diseño de la camiseta retro de la Selección Colombia para mujer

Así se ve la versión femenina de la camiseta retro de la Selección Colombia: levantó tierrero

Jhon Arias, colombiano al servicio de Wolverhampton de Inglaterra.

Desde Brasil filtran la respuesta final de Jhon Arias sobre dejar o no Wolverhampton: Palmeiras, atento

Radamel Falcao García y Miguel Ángel Russo.

Boca Juniors vs. Millonarios en La Bombonera y homenaje a Miguel Ángel Russo: ¿Jugará Falcao García?

Noticias Destacadas