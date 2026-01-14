Senegal fue la primera selección clasificada a la gran final de la Copa de África, luego de haber dejado en el camino a Egipto (1-0), que era liderada por el jugador del Liverpool, Mohamed Salah.

Un gol de Sadio Mané, excompañero del faraón en Inglaterra, fue suficiente para desequilibrar la balanza. Dicho tanto llegó sobre el remate del juego, dejando sin oportunidad de reacción al equipo contrario para buscar la remontada.

Duelo entre Mohamed Salah y Sadio Mané fue ganado por el de Senegal, quien disputará la final de la Copa de África Foto: NurPhoto via AFP

Además de la importancia inmediata que tuvo el gol, también le sirvió al atacante que juega en Al Nassr, de Arabia Saudita, para hacer historia propia. Se pudo conocer que su anotación le hizo sumarse a una corta lista de máximos goleadores del certamen.

Quien dio visibilidad al dato fue el estadígrafo colombiano, Álvaro Hincapié, el cual escribió a los pocos minutos de lo sucedido: “Sadio Sadio Mané (Senegal) ingresó en el top 5 de los máximos goleadores históricos de la Copa Africana de Naciones con 11 anotaciones, igualando los 11 goles de Didier Drogba, Mohamed Salah, Hossam Hassan y Patrick Mboma”.

Para Mané se convierte dicho tanto en un doble premio, pues le sirvió para escribir una página dorada de su historia, así como también para catapultar a su nación hacia la gran final del torneo que se jugará el próximo 18 de enero.

Ahora Sadio y los suyos esperan por el rival que les toque, el cual saldrá de la llave que tengan en segundo turno los seleccionados de Nigeria y Marruecos.

Un ‘cañonazo’ fue suficiente

Sadio Mané fue el héroe de las semifinales de la Copa de África de Naciones (CAN) para Senegal, firmando el tanto de la victoria (1-0) ante Egipto, este miércoles en Tánger, lo que dio el boleto a la final a los Leones de la Teranga.

En un partido tenso y equilibrado, Mané fue el único en marcar, en el minuto 78, y Senegal buscará el trofeo contra Nigeria o el anfitrión Marruecos, que se miden en el último turno del miércoles, en la segunda semifinal.

Senegal aspira al que sería su segundo título en la CAN, después del logrado en 2021. Entonces Mané también era la estrella del equipo y marcó igualmente en la semifinal, en aquel caso poniendo el 3-1 definitivo ante Burkina Faso.

Camino correcto de los Leones

Para vencer a Senegal, el seleccionado egipcio sabía que tendría trabajo de más. Con Mané como su mayor arma, los leones de la Teranga se habían mostrado bastante sólidos durante toda la competición. En fase de grupos fueron líderes, con 7 puntos, los mismos de RD Congo y con los que dejaron eliminados a Benin y Botswana.

Tras pasar a las fases de ‘mata a mata’, se tuvo que ver las caras con Benin (0-3), Sudán (3-1) y Mali (0-1).

Senegal, gracias al golazo de Mané, está en la final de la Copa Africana de Naciones. Foto: AP

Por los resultados obtenidos se evidenciaba la superioridad de los senegaleses, quienes contaban con un buen rendimiento, que los hizo favoritos a quedarse con el cupo a la final, tal y como terminó por suceder en las últimas horas.

Sobre las 3:00 p.m. empezará el Nigeria vs. Marruecos, que dará a conocer al mundo el otro finalista de la Copa africana.