Senegal consolidó su papel de gran aspirante a ganar la Copa de África al batir 1-0 a Malí, que terminó el partido con diez jugadores por tercera vez en cinco encuentros de la competición, este viernes en los cuartos de final disputados en Tánger.

Campeones en 2022, los Leones se enfrentarán en las semifinales al vencedor del Egipto-Costa de Marfil, que se disputa el sábado.

Malí no logró dar la sorpresa ante la Senegal de Mané y compañía Foto: AFP

Un gol de Ilimane Ndiaye (27′) bastó para asegurar a los senegaleses una séptima presencia en las semifinales de la competición continental, por tercera en las últimas cuatro ediciones para los favoritos del torneo, junto con la anfitriona Marruecos, que juega en cuartos contra Camerún este viernes.

Malí, dirigida por el belga Tom Saintfiet, se vio de nuevo traicionada por su indisciplina. Su capitán Yves Bissouma fue expulsado justo antes del descanso por una segunda amonestación tras una entrada tardía sobre Idrissa Gana Gueye (45+3′). Ya había visto la amarilla por obstrucción sobre Sadio Mané (21′).

Fue la tercera vez en la competición que un maliense fue expulsado.

La ausencia del capitán de los Águilas fue demasiado para el equipo de Saintfiet, que no había hecho más que empatar desde el inicio del torneo y solo había marcado tres goles, todos firmados por el jugador del Auxerre Lassine Sinayoko, dos de ellos de penalti.

Seis naciones luchan por las ‘semis’ en África

Para este sábado, los enfrentamientos programados serán entre Argelia y Nigeria, mientras que más tarde se estará dando el partido estelar de la fase de cuartos que tendrá a África entera y otras zonas del mundo expectantes, el cual será entre Egipto y Costa de Marfil.

En sus filas, la Selección de Egipto cuenta con la figura de Mohamed Salah, una de las más importantes del mundo, por lo que ha sido su legado europeo vistiendo camisetas como la del Liverpool.

Este atacante es la pieza que podría desequilibrarlo todo en la fase de cuartos de final. Sin embargo, enfrente, el combinado de Costa de Marfil buscará imponer con el colectivo sus armas para quedarse con uno de los tiquetes a las semifinales.

Otra de las llaves que también llama la atención es Camerún y Marruecos. Los de la estrella en su bandera son unos de los favoritos a ganar el trofeo que se juega en el continente africano. Contar con estrellas del balompié de Europa tras una camada brillante les permite soñar en grande.

Los cuartos de final de la Copa África: fechas y horarios

09/01 – Malí (0-1) Senegal

09/01 – Camerún (0-1 / 45′) Marruecos

10/01 – Argelia vs. Nigeria: 11:00 a.m.

10/01 – Egipto vs. Costa de Marfil: 2:00 p.m.

Una vez se complete la disputa de todas las llaves de cuartos de final, ya se pensará en lo que serán las semifinales, las cuales están programadas a jugarse el 14 de enero próximo en dos turnos: 12:00 p.m. y 3:00 p.m.

Para el 18 de enero está prevista la gran final, mientras que el duelo por el tercer lugar se debe dar un día antes, sobre las 11:00 a.m. (hora Colombia).