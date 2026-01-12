Deportes

Semifinales de la Copa de África: día y horas con Senegal, Egipto, Marruecos y Nigeria acechando la final

Dos cruces más quedarán antes del decisivo partido por el título. Estrellas del talante de Salah, Mané, Osimhen y Hakimi luchan por los cupos.

Redacción Deportes
12 de enero de 2026, 10:55 p. m.
Semifinales de Copa de África con Sadio Mané, Mohamed Salah, Victor Osimhen y Achraf Hakimi a bordo
Semifinales de Copa de África con Sadio Mané, Mohamed Salah, Victor Osimhen y Achraf Hakimi a bordo Foto: AFP

Con un gol y una asistencia, Victor Osimhen se bastó para tumbar a Argelia por 2-0 el sábado en Marrakech y Nigeria desafiará a Marruecos en semifinales de la Copa de África, mientras que Egipto eliminó al vigente campeón Costa de Marfil por 3-2 y se cita con Senegal.

En una final anticipada, Nigeria dominó la primera parte ante Argelia, pero no consiguió marcar. Sí encarriló su pase rápidamente en la segunda mitad con un salto colosal de Osimhen para marcar de cabeza (47′).

Egipto y Nigeria fueron los que clasificaron a semifinales de la Copa de África
Egipto y Nigeria fueron los que clasificaron a semifinales de la Copa de África Foto: AFP

El mejor jugador de África en 2023 se mostró a continuación generoso para asistir a Akor Adams (57′), que dribló con sangre fría a Luca Zidane, quien no había recibido goles en el torneo hasta este sábado.

Subcampeón hace dos años ante Costa de Marfil, Nigeria llegó a Marruecos dolida por su fracaso en la clasificación al próximo Mundial, pero sueña con conquistar su cuarto título continental.

