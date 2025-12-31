Compite con la obra maestra de Luis Díaz tras un gol Puskás en África y ahora le da la vuelta al mundo con nuevo apodo

Es que son golazos que deberían ser tenidos en cuenta en la lista para el Premio Puskás, que premia el mejor gol del año y donde Luis Díaz estaría inscrito luego de la obra maestra que le anotó al Unión Berlín con la camiseta del Bayern Múnich. Su remate fue viral en el planeta e incluso llamó la atención de la ciencia tras el ángulo y el excelente perfil para colocar la pelota en el segundo palo.

Ahora, le apareció competencia desde la Copa África. Con dos goles acrobáticos, el atacante marroquí Ayoub El Kaabi, que además juega en el Olympiacos de Grecia, se gana las miradas del mundo y tiene la ilusión a tope de la Selección Marruecos, que hace de anfitriona y es gran candidata al título del torneo africano.

Ayoub El Kaabi tiene 32 años de edad y se consolida como el especialista en lo que tiene que ver con chilenas. Su técnica es viral en el mundo y es que no solamente fue una vez, sino que ya lleva dos goles de la misma factura en la Copa África.

Momento exacto del golazo de Ayoub El Kaabi en la Copa África. Foto: Anadolu via Getty Images

Su fase de grupos fue una completa locura y comparte la cima de la tabla de goleadores con su compatriota Brahim Díaz y el argelino Riyad Mahrez. La gran diferencia está en que mientras el jugador de Real Madrid y la estrella argelina han transformado un penalti cada uno, los tres goles de El Kaabi han llegado en juego abierto, dos de ellos de chilena.

Las chilenas con Marruecos que le dan la vuelta al mundo

Su primera chilena en la Copa África fue su carta de presentación tras haber empezado desde el banquillo en partido de Marruecos contra Comoras. Los Leones del Atlas, paralizados por la presión de abrir el torneo como anfitrión y favorito, no encontraban la manera de imponer su juego hasta que el delantero del Olympiacos lanzó la maniobra.

Espectáculo de drones en Casablanca mostrando la chilena de Ayoub El Kaabi.



pic.twitter.com/qhmmco9gCR — GRADA B pro (@GradaBpro) December 30, 2025

En el segundo partido, Marruecos sumó un pobre empate 1-1 contra Malí y de nuevo la presión aumentó de cara al tercer juego en fase de grupos, contra Zambia. El Kaabi abrió el marcador, antes de lograr su doblete con una espectacular chilena, para anotar el tercer gol de Marruecos (3-0).

Golazos que le han servido para calmar la rabia de ciertos aficionados marroquíes que pedían el cese del seleccionador Walid Regragui en pleno torneo y para unir a todo un país detrás del equipo nacional, que también celebra la vuelta de Achraf Hakimi.

El apodo de El Kaabi tras los dos goles de chilena en la Copa África

La Agencia AFP le dedica un artículo de más de 600 palabras a Ayoub El Kaabi y le coloca un nuevo apodo tras sus gestos técnicos: “El rey de las chilenas”. Además, lo menciona como: “héroe en Copa África”. En el texto, se explica que los goles de chilena de este jugador están lejos de ser una excepción y es un ejercicio que el mismo atacante ha perfeccionado durante su carrera deportiva.

“Durante la temporada 2020-2021, con el Wydad Casablanca, anotó cuatro goles así (de chilena). Con Marruecos, sumaba otros dos: uno el pasado mes de junio durante un amistoso contra Benin (1-0) y cuatro años antes en un partido de clasificación al Mundial 2022 contra Guinea-Bisáu (5-0)”, dice la Agencia AFP.

¿Una chilena o las dos? Habrá qué ver si los encargados del Premio Puskás lo meten en la lista, así como la obra maestra de Luis Díaz en Berlín. Lucho compite mano a mano con el “rey de las chilenas”.