La publicación de Hakimi por volver a las canchas luego de la patada de Luis Díaz en Champions: Es viral en el mundo

Meses de angustia y de recuperación que tienen su recompensa. La prueba de Achraf Hakimi en los últimos meses no estuvo en las canchas, sino en las camillas y en espacios reducidos para volver lo más fuerte posible. Expectativa y mucha disciplina que le permitieron a la estrella marroquí estar de vuelta y vistiendo los colores de la Selección Marruecos en la Copa África.

Muy pocos creían que Achraf Hakimi tuviera la recuperación en tiempo récord, pero la entrega del jugador y el esfuerzo del departamento médico del PSG lo hicieron posible y ahora la Selección Marruecos sonríe con el que se considera un refuerzo de lujo para los octavos de final de la Copa África, donde son anfitriones y grandes candidatos al título. La noticia de su regreso invadió las portadas en Europa y llenó de motivación a un pueblo marroquí que también podría sorprender en el Mundial 2026.

Tenemos que ir hasta el mes de noviembre cuando Achraf Hakimi cayó sobre el césped envuelto en dolor luego de que Luis Díaz le propinara una durísima entrada que lo sacó de la cancha de inmediato. Roja directa para el colombiano que era figura en París hasta ese momento y alarmas para Marruecos y Francia por el golpe al lateral. En aquel partido de Champions, Bayern vs. PSG, tuvo que salir con ayuda de sus compañeros y de inmediato a hacer exámenes médicos.

Momento en el que Hakimi entra a la cancha contra Zambia. Foto: DeFodi Images via Getty Images

El diagnóstico mostró un esguince de tobillo, que le mandó a cuatro semanas de recuperación y dos más de rehabilitación para volver a las canchas. Los tiempos estaban medidos para que volviera en plena competencia en la Copa África y Marruecos lo inscribió tras un proceso disciplinado de recuperación. Ahora, pudo sumar minutos en el segundo tiempo contra Zambia.

La publicación de Hakimi tras la vuelta a las canchas

El juego ante Zambia era por la tercera fecha de la Copa África que le permitió a Marruecos clasificar a los octavos de final del torneo. Achraf Hakimi ingresó al minuto 64 y se le vio activó por la banda intentando aportar en el frente de ataque. Esto no es más que una buena noticia para Marruecos, que ya lo podría tener como titular en la siguiente fase.

Pantallazo X: @AchrafHakimi Foto: Pantallazo X: @AchrafHakimi

Apenas finalizó el partido, Hakimi fue a las redes sociales y colocó una historia en Instagram donde celebra su vuelta a las canchas. Reposteó una imagen de la cuenta oficial de la Copa África donde se lee: “Él ha vuelto”. Por otra parte, en X escribió: “Extrañé esta sensación. ¡A por la siguiente ronda!"

Pantallazo Instagram: Achraf Hakimi Foto: Pantallazo Instagram: Achraf Hakimi

Achraf pudo cumplir con los tiempos estipulados y apenas finalice la Copa África, volverá al PSG para rematar la temporada en Europa de gran forma antes del Mundial 2026.