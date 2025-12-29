Deportes

La publicación de Hakimi por volver a las canchas luego de la patada de Luis Díaz en Champions: Es viral en el mundo

Achraf Hakimi es la sensación en el mundo tras su vuelta en la Copa África luego de la durísima lesión que sufrió por una fuerte entrada de Luis Díaz en la Champions League.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

30 de diciembre de 2025, 12:08 a. m.
Luis Díaz / Achraf Hakimi.
Luis Díaz / Achraf Hakimi. Foto: Fotos: Getty Images

Meses de angustia y de recuperación que tienen su recompensa. La prueba de Achraf Hakimi en los últimos meses no estuvo en las canchas, sino en las camillas y en espacios reducidos para volver lo más fuerte posible. Expectativa y mucha disciplina que le permitieron a la estrella marroquí estar de vuelta y vistiendo los colores de la Selección Marruecos en la Copa África.

Muy pocos creían que Achraf Hakimi tuviera la recuperación en tiempo récord, pero la entrega del jugador y el esfuerzo del departamento médico del PSG lo hicieron posible y ahora la Selección Marruecos sonríe con el que se considera un refuerzo de lujo para los octavos de final de la Copa África, donde son anfitriones y grandes candidatos al título. La noticia de su regreso invadió las portadas en Europa y llenó de motivación a un pueblo marroquí que también podría sorprender en el Mundial 2026.

Tenemos que ir hasta el mes de noviembre cuando Achraf Hakimi cayó sobre el césped envuelto en dolor luego de que Luis Díaz le propinara una durísima entrada que lo sacó de la cancha de inmediato. Roja directa para el colombiano que era figura en París hasta ese momento y alarmas para Marruecos y Francia por el golpe al lateral. En aquel partido de Champions, Bayern vs. PSG, tuvo que salir con ayuda de sus compañeros y de inmediato a hacer exámenes médicos.

Momento en el que Hakimi entra a la cancha contra Zambia.
Momento en el que Hakimi entra a la cancha contra Zambia. Foto: DeFodi Images via Getty Images

El diagnóstico mostró un esguince de tobillo, que le mandó a cuatro semanas de recuperación y dos más de rehabilitación para volver a las canchas. Los tiempos estaban medidos para que volviera en plena competencia en la Copa África y Marruecos lo inscribió tras un proceso disciplinado de recuperación. Ahora, pudo sumar minutos en el segundo tiempo contra Zambia.

Deportes

Dimayor impone durísima sanción a Atlético Nacional y Medellín por desmanes en la Copa Betplay: sufren sus hinchas

Deportes

Jugador de Atlético Nacional seguirá su carrera en tradicional club de la Serie A de Italia

Deportes

Luka Dončić lidera votaciones del NBA All-Stars 2026, ¿quién lo acompañará?, así se jugará el nuevo formato EE. UU. vs. Mundo

Deportes

Atlético Nacional le pone competencia a David Ospina: ultiman detalles para firmar arquero de talla

Deportes

Marruecos se luce con Hakimi y Brahim Díaz como goleador: A octavos de la Copa África y el título en la mira

Deportes

Junior le sacó figura al América de Cali: le hizo jugosa oferta y firmaría por 2 años

Deportes

Santa Fe envió su primera oferta: este es el delantero argentino que quieren traer para 2026

Deportes

Marruecos anuncia medida sobre Hakimi tras lesión que involucró a Luis Díaz: oficial en la Copa Africana

Deportes

Hakimi habló de la lesión que le propinó Luis Díaz: no se guardó nada del calvario vivido

Deportes

Luis Díaz: primera decisión de Bayern Múnich tras saberse la dura sanción que le puso la UEFA

La publicación de Hakimi tras la vuelta a las canchas

El juego ante Zambia era por la tercera fecha de la Copa África que le permitió a Marruecos clasificar a los octavos de final del torneo. Achraf Hakimi ingresó al minuto 64 y se le vio activó por la banda intentando aportar en el frente de ataque. Esto no es más que una buena noticia para Marruecos, que ya lo podría tener como titular en la siguiente fase.

Pantallazo X: @AchrafHakimi
Pantallazo X: @AchrafHakimi Foto: Pantallazo X: @AchrafHakimi

Apenas finalizó el partido, Hakimi fue a las redes sociales y colocó una historia en Instagram donde celebra su vuelta a las canchas. Reposteó una imagen de la cuenta oficial de la Copa África donde se lee: “Él ha vuelto”. Por otra parte, en X escribió: “Extrañé esta sensación. ¡A por la siguiente ronda!"

Pantallazo Instagram: Achraf Hakimi
Pantallazo Instagram: Achraf Hakimi Foto: Pantallazo Instagram: Achraf Hakimi

Achraf pudo cumplir con los tiempos estipulados y apenas finalice la Copa África, volverá al PSG para rematar la temporada en Europa de gran forma antes del Mundial 2026.

Más de Deportes

Luis Díaz / Achraf Hakimi.

La publicación de Hakimi por volver a las canchas luego de la patada de Luis Díaz en Champions: Es viral en el mundo

Hinchas de Atlético Nacional en la final de ida, de Copa BetPlay, ante Medellín.

Dimayor impone durísima sanción a Atlético Nacional y Medellín por desmanes en la Copa Betplay: sufren sus hinchas

Camiseta de Atlético Nacional.

Jugador de Atlético Nacional seguirá su carrera en tradicional club de la Serie A de Italia

Luka Doncic NBA ALL-STARS

Luka Dončić lidera votaciones del NBA All-Stars 2026, ¿quién lo acompañará?, así se jugará el nuevo formato EE. UU. vs. Mundo

David Ospina, ídolo y referente vigente de Atlético Nacional

Atlético Nacional le pone competencia a David Ospina: ultiman detalles para firmar arquero de talla

Marruecos celebra el gol de Brahim Díaz.

Marruecos se luce con Hakimi y Brahim Díaz como goleador: A octavos de la Copa África y el título en la mira

Jean Pestaña sería el jugador que Junior le saque a América para 2026

Junior le sacó figura al América de Cali: le hizo jugosa oferta y firmaría por 2 años

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe

Santa Fe envió su primera oferta: este es el delantero argentino que quieren traer para 2026

Gianni Infantino, presidente de FIFA, le ha apostado a una renovación total del Mundial 2026.

Asunto sobre el Mundial 2026 se salió de las manos: Fifa, asombrada por el vistoso caso

Atlético Nacional espera por el anuncio oficial de Nicolás Rodríguez.

Primer fichaje de Atlético Nacional dio la pista definitiva sobre su llegada: “Tic Tac”

Noticias Destacadas