Marruecos se luce con Hakimi y Brahim Díaz como goleador: A octavos de la Copa África y el título en la mira

País anfitrión y gran favorito a la Copa África. La Selección Marruecos pudo recuperarse luego del traspié en la segunda fecha del grupo A y goleó a una alicaída Zambia con Brahim Díaz como gran figura y autor de otro gol para escalar en la tabla de goleadores. Los marroquíes se declaran como grandes dominadores en esta zona de competencia y ya miran los octavos de final como obligación.

Con un contundente 3-0 en Rabat, la Selección Marruecos dio un gran paso en Copa África y clasifica a los octavos de final, haciendo respetar su condición de anfitrión y cumpliendo con el favoritismo que tenía desde la previa. La prueba con Zambia resultaba vital luego del 1-1 en la segunda fecha ante Malí, donde sembró algunas dudas y tuvo problemas de definición.

Contra Zambia se pulieron los errores y además de Brahim Díaz, reapareció un imbatible Ayoub El Kaabi con doblete para alcanzar el 3-0 definitivo. El delantero del Olympiacos de Grecia fue otra de las estrellas en Rabat, luego del gol digno de Premio Puskás que se inventó en la primera fecha contra Comoras.

Marruecos celebra el gol de Brahim Díaz. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Entre El Kaabi y Brahim Díaz han marcado los goles de Marruecos en la Copa África. En el 2-0 con Comoras cada uno anotó, Díaz colocó el 1-1 con Malí y ahora Ayoub hizo doblete más otro de Brahim ante Zambia, suficiente para que se instalen con tres anotaciones en la Copa África y empaten con la estrella argelina, Riyad Mahrez, en lo más alto en la tabla de goleadores.

Victoria de Marruecos en la vuelta de Hakimi

Otra de las novedades en la victoria de la Selección Marruecos fue el regreso del lateral Achraf Hakimi, una de las estrellas marroquíes que sufrió un fuerte golpe de Luis Díaz en la Champions League en un partido del Bayern Múnich contra el PSG en París. La entrada de Lucho lo perjudicó de gran manera y tuvo que someterse a un arduo proceso de recuperación para estar de vuelta en la Copa África.

Ante Zambia, Hakimi ingresó al minuto 64 por Noussair Mazraoui y fue una gran novedad en medio de la ovación de los hinchas en Rabat. En la rueda de prensa, el técnico Walid Regragui había confirmado las buenas noticias sobre el jugador y el agradeció al PSG por agilizar la recuperación de Achraf.

Pantallazo X: @lnstantFoot Foto: Pantallazo X: @lnstantFoot

“Quiero agradecer al PSG; si Hakimi ha vuelto, es gracias a ellos. No hay ni un solo club en el mundo que nos permitiera contar con él 15 días antes de la Copa Africana de Naciones”, dijo el entrenador de la Selección Marruecos, celebrando que ya podrá usar al jugador desde la titular en los octavos de final.