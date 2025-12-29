Deportes

Marruecos se luce con Hakimi y Brahim Díaz como goleador: A octavos de la Copa África y el título en la mira

La Selección Marruecos, tras el traspié en la segunda fecha, pudo recuperarse en la tercera jornada y logró el cupo a los octavos de final de la Copa África como primero del grupo A.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

29 de diciembre de 2025, 9:25 p. m.
Marruecos celebra el gol de Brahim Díaz.
Marruecos celebra el gol de Brahim Díaz. Foto: DeFodi Images via Getty Images

País anfitrión y gran favorito a la Copa África. La Selección Marruecos pudo recuperarse luego del traspié en la segunda fecha del grupo A y goleó a una alicaída Zambia con Brahim Díaz como gran figura y autor de otro gol para escalar en la tabla de goleadores. Los marroquíes se declaran como grandes dominadores en esta zona de competencia y ya miran los octavos de final como obligación.

Con un contundente 3-0 en Rabat, la Selección Marruecos dio un gran paso en Copa África y clasifica a los octavos de final, haciendo respetar su condición de anfitrión y cumpliendo con el favoritismo que tenía desde la previa. La prueba con Zambia resultaba vital luego del 1-1 en la segunda fecha ante Malí, donde sembró algunas dudas y tuvo problemas de definición.

Contra Zambia se pulieron los errores y además de Brahim Díaz, reapareció un imbatible Ayoub El Kaabi con doblete para alcanzar el 3-0 definitivo. El delantero del Olympiacos de Grecia fue otra de las estrellas en Rabat, luego del gol digno de Premio Puskás que se inventó en la primera fecha contra Comoras.

Marruecos celebra el gol de Brahim Díaz.
Marruecos celebra el gol de Brahim Díaz. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Entre El Kaabi y Brahim Díaz han marcado los goles de Marruecos en la Copa África. En el 2-0 con Comoras cada uno anotó, Díaz colocó el 1-1 con Malí y ahora Ayoub hizo doblete más otro de Brahim ante Zambia, suficiente para que se instalen con tres anotaciones en la Copa África y empaten con la estrella argelina, Riyad Mahrez, en lo más alto en la tabla de goleadores.

Deportes

Luka Dončić lidera votaciones del NBA All-Stars 2026, ¿quién lo acompañará?, así se jugará el nuevo formato EE. UU. vs. Mundo

Deportes

Atlético Nacional le pone competencia a David Ospina: ultiman detalles para firmar arquero de talla

Deportes

Junior le sacó figura al América de Cali: le hizo jugosa oferta y firmaría por 2 años

Deportes

Santa Fe envió su primera oferta: este es el delantero argentino que quieren traer para 2026

Deportes

Asunto sobre el Mundial 2026 se salió de las manos: Fifa, asombrada por el vistoso caso

Deportes

Primer fichaje de Atlético Nacional dio la pista definitiva sobre su llegada: “Tic Tac”

Deportes

Teófilo Gutiérrez, sin rodeos: primera respuesta a jugar con Luis Muriel la Copa Libertadores

Deportes

Marruecos anuncia medida sobre Hakimi tras lesión que involucró a Luis Díaz: oficial en la Copa Africana

Deportes

Hakimi habló de la lesión que le propinó Luis Díaz: no se guardó nada del calvario vivido

Deportes

Luis Díaz: primera decisión de Bayern Múnich tras saberse la dura sanción que le puso la UEFA

Victoria de Marruecos en la vuelta de Hakimi

Otra de las novedades en la victoria de la Selección Marruecos fue el regreso del lateral Achraf Hakimi, una de las estrellas marroquíes que sufrió un fuerte golpe de Luis Díaz en la Champions League en un partido del Bayern Múnich contra el PSG en París. La entrada de Lucho lo perjudicó de gran manera y tuvo que someterse a un arduo proceso de recuperación para estar de vuelta en la Copa África.

Ante Zambia, Hakimi ingresó al minuto 64 por Noussair Mazraoui y fue una gran novedad en medio de la ovación de los hinchas en Rabat. En la rueda de prensa, el técnico Walid Regragui había confirmado las buenas noticias sobre el jugador y el agradeció al PSG por agilizar la recuperación de Achraf.

Pantallazo X: @lnstantFoot
Pantallazo X: @lnstantFoot Foto: Pantallazo X: @lnstantFoot

“Quiero agradecer al PSG; si Hakimi ha vuelto, es gracias a ellos. No hay ni un solo club en el mundo que nos permitiera contar con él 15 días antes de la Copa Africana de Naciones”, dijo el entrenador de la Selección Marruecos, celebrando que ya podrá usar al jugador desde la titular en los octavos de final.

Mas de Deportes

Luka Doncic NBA ALL-STARS

Luka Dončić lidera votaciones del NBA All-Stars 2026, ¿quién lo acompañará?, así se jugará el nuevo formato EE. UU. vs. Mundo

David Ospina, ídolo y referente vigente de Atlético Nacional

Atlético Nacional le pone competencia a David Ospina: ultiman detalles para firmar arquero de talla

Marruecos celebra el gol de Brahim Díaz.

Marruecos se luce con Hakimi y Brahim Díaz como goleador: A octavos de la Copa África y el título en la mira

Jean Pestaña sería el jugador que Junior le saque a América para 2026

Junior le sacó figura al América de Cali: le hizo jugosa oferta y firmaría por 2 años

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe

Santa Fe envió su primera oferta: este es el delantero argentino que quieren traer para 2026

Gianni Infantino, presidente de FIFA, le ha apostado a una renovación total del Mundial 2026.

Asunto sobre el Mundial 2026 se salió de las manos: Fifa, asombrada por el vistoso caso

Atlético Nacional espera por el anuncio oficial de Nicolás Rodríguez.

Primer fichaje de Atlético Nacional dio la pista definitiva sobre su llegada: “Tic Tac”

Luis Muriel y Teófilo Gutiérrez podrían juntarse en un Junior de lujo para 2026

Teófilo Gutiérrez, sin rodeos: primera respuesta a jugar con Luis Muriel la Copa Libertadores

Atlético Nacional tomó decisiones sobre su cuerpo técnico para el próximo año.

Atlético Nacional se definió y ya tiene director técnico para 2026: “Decisión tomada”

Grandes clubes de Europa irían por Jorge Carrascal.

La oferta millonaria por Jorge Carrascal: dos clubes en Europa la subirían para sacárselo a Flamengo

Noticias Destacadas