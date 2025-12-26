Deportes

Traspié de Marruecos en la Copa África y ya no habrá puntaje perfecto: Así queda el grupo A con Malí y Zambia

La Selección Marruecos sorprendió en la segunda fecha de la Copa África y le dice adiós al puntaje perfecto en el grupo A. Malí y Zambia le presionan.

William Horacio Perilla Gamboa

26 de diciembre de 2025, 10:20 p. m.
Marruecos vs. Malí.
Marruecos vs. Malí. Foto: NurPhoto via Getty Images

Cuando se creía que la Selección Marruecos iba a quedarse con el puntaje perfecto del Grupo A de la Copa África, está pasando algo diferente y en la segunda salida se dejó sorprender por Malí, que le sacó un punto más que valioso que podría darle el cupo directo a octavos de final ya sea como segunda o mejor tercera.

Cabe recordar que la Selección Marruecos debutó con triunfo 2-0 ante Comoras, donde además el delantero del Olympiacos, Ayoub El Kaabi, marcó un espectacular golazo de ‘chilena’ que le dio la vuelta al mundo y fácilmente puede clasificar para el Premio Puskás. Los marroquíes son grandes favoritos al título en la Copa África y además son anfitriones.

En el estadio Moulay Abdellah de Rabat, Marruecos se presentó para el partido contra Malí, que estuvo lejos de ser un trámite y el rival le complicó más de la cuenta. El local se fue adelante en el marcador con un gol de penalti de Bahim Díaz del Real Madrid, antes de acabar el primer tiempo (45+5′).

Equipo de Marruecos contra Malí.
Equipo de Marruecos contra Malí. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Se creía que en la segunda parte Marruecos iba a alargar el marcador a su favor, pero Malí se reorganizó en la cancha y con un penalti al minuto 64 encontró la forma de empatar el partido. Lassine Sinayoko, delantero del Auxerre de la Ligue 1 de Francia se encargó del cobro y no falló, sentenció al portero Bono y marcó el 1-1 final que le permite tener dos puntos en la tabla a los malienses.

Malí sorprendió a Marruecos y ve opciones de clasificar a octavos de la Copa África

Desde ese momento, la Selección Malí se enfocó en defender el marcador y tuvo que esperar más de media hora para dejar listo el 1-1 final que le cae como un bálsamo (90+9′), mientras que Marruecos sufre un verdadero traspié y protagoniza uno de los marcadores más sorpresivos del torneo africano de naciones.

Lassine Sinayoko celebra el gol de Malí ante Marruecos.
Lassine Sinayoko celebra el gol de Malí ante Marruecos. Foto: NurPhoto via Getty Images

Luego de 10 minutos de reposición, Marruecos se ganó las miradas por un empate que sabe como una derrota y no tendrá el puntaje perfecto, aunque el compromiso fue reñido y Malí sorprendió con un buen planteamiento táctico que hizo que los marroquíes perdieran los papeles en la zona ofensiva. Con cuatro puntos, la nación del norte de África está obligada a vencer a Zambia en la última jornada para garantizar el primer puesto del grupo A.

Pantallazo Google.
Pantallazo Google. Foto: Pantallazo Google.

De lo contraria, puede avanzar a octavos de final como segunda del Grupo A o mejor tercera. Marruecos ya no tiene margen de error.

Marruecos vs. Malí.

