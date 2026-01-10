Deportes

Agonizó Egipto en Copa de África: batacazo estuvo cerca y Nigeria solucionó para ir a semifinales

A un solo quedaron los rivales de Mohamed Salah y compañía de forzar el alargue rumbo a la próxima fase. Quedaron definidos los cuatro mejores del certamen.

Redacción Deportes
10 de enero de 2026, 9:04 p. m.
Egipto y Nigeria fueron los que clasificaron a semifinales de la Copa de África
Egipto y Nigeria fueron los que clasificaron a semifinales de la Copa de África Foto: AFP

Apasionante partido de la Copa de África entre Egipto y Costa de Marfil, por la última llave de cuartos de final. Este 10 de enero se dieron cita dos de los favoritos, quienes no defraudaron y marcaron entre ambos un total de cinco goles a lo largo de los 90 minutos.

Quien se quedó con el boleto a siguiente instancia fue el cuadro de los faraones, que pudieron ganar por un gol a su rival de turno. Un resultado de 3-2 con anotación de Mohamed Salah para sentenciarlo todo.

Mohamed Salah sigue en pie por llevar a Egipto a la conquista de la Copa África
Mohamed Salah sigue en pie por llevar a Egipto a la conquista de la Copa África Foto: AFP

Tras este duelo trepidante, los Elefantes de Costa de Marfil, coronados en casa hace dos años al término de una epopeya imposible, se despiden de la competición.

Los Faraones, siempre al límite desde el comienzo del torneo, quedan a dos partidos de llevar su récord de trofeos continentales a ocho.

Deportes

Cayó al suelo: Jhon Lucumí sufre lesión y alarma en pleno rumor de ser fichado por Manchester City

Deportes

El vistoso acróstico de Junior para confirmar el fichaje de Luis Fernando Muriel: es viral

Ciclismo

Mientras Tadej Pogačar gana 8 millones de euros, este será el sueldo de Egan Bernal en 2026

Deportes

Jhon Jáder Durán ganó el primer título de su carrera: se lució y pide Selección Colombia

Deportes

Falcao no fue el último: Millonarios confirma nuevo fichaje y llega desde el exterior

Deportes

Palazo para Daniel Muñoz y Jefferson Lerma: rotundo fracaso ante un rival de sexta categoría

Deportes

Atlético Nacional le busca equipo a estos seis jugadores: se conoció la lista de sentenciados

En la otra semifinal chocarán la anfitriona Marruecos y Nigeria.

En Agadir los jugadores egipcios terminaron sufriendo en un duelo de cuartos electrizante. Se habían puesto por delante pronto (4′) con un tanto de Omar Marmoush.

El 2-0 llegó en un córner lanzado por Salah, muy discreto hasta entonces, que puso el balón en la cabeza de Rami Rabia (32′).

El capitán egipcio, sin la velocidad de sus mejores años, cuenta con su notable golpeo, decisivo en el momento oportuno.

Costa de Marfil recortó diferencias antes del descanso con un gol en propia puerta de Ahmed Fatouh (40′).

Zarpazo de Senegal en Copa de África: pasó a ‘semis’ y se mide con Egipto o Costa de Marfil por el título

Pero Egipto recuperó su renta gracias a Salah, que se adelantó a Ghislan Konan y marcó con el exterior del pie izquierdo (52′).

Guela Doué, el hermano de la estrella del PSG Désiré Doué -internacional con Francia-, se inventó un tacón en una jugada llena de rechaces para meter a los Elefantes en el partido (73′).

Pero Egipto tiró de oficio, aguantó las embestidas marfileñas y selló el pase a semifinales.

Nigeria hizo la tarea

Con un gol y una asistencia, Victor Osimhen se bastó para tumbar a Argelia (2-0) este sábado en Marrakech y llevar a Nigeria a las semifinales de la Copa de África ante el anfitrión Marruecos.

Nigeria dominó la primera parte en Marrakech sin anotar pero encarriló su pase rápidamente en la segunda mitad con un salto colosal de Osimhen para marcar de cabeza (47′).

Nigeria venció a Argelia por 0-2 para sellar su cupo en semifinales
Nigeria venció a Argelia por 0-2 para sellar su cupo en semifinales Foto: AFP

El mejor jugador de África en 2023 se mostró a continuación generoso para asistir a Akor Adams (57′), que dribló con sangre fría a Luca Zidane, que no había recibido goles en el torneo hasta este sábado.

Subcampeón hace dos años ante Costa de Marfil, Nigeria llegó a Marruecos dolida por su fracaso en la clasificación al próximo Mundial, pero sueña con conquistar su cuarto título continental.

Alboroto en la Copa de África: decisión polémica con el juez del Camerún vs. Marruecos detona lío

No se intimidó ante más de 30.000 espectadores en Marrakech, casi completamente volcados con Argelia, una prueba de fuego para lo que le espera el miércoles en la semifinal que se disputará en Rabat.

Así quedaron las semifinales de Copa de África: fechas y horas

Senegal vs. Egipto / 14 de enero a las 12:00 p.m.

Nigeria vs. Marruecos / 14 de enero a las 3:00 p.m.

*Con información de la AFP.

