Alboroto en la Copa de África: decisión polémica con el juez del Camerún vs. Marruecos detona lío

Amin Omar no será el juez de los cuartos de final de la Copa de África que jugarán este viernes desde las 2:00 p.m. las selecciones de Camerún y Marruecos, luego de la solicitud enviada por los de la estrella en la mitad de su bandera.

Según se pudo establecer por la información de medios internacionales, la CAF (Confederación Africana de Fútbol) había designado al mencionado, pero luego reversó la decisión y puso a Dahane Beida.

Amin Mohamed Omar, de Egipto, fue a quien se le negó pitar el Camerún vs. Marruecos Foto: DeFodi Images via Getty Images

Ese cambio repentino se habría debido a la solicitud por parte de la Federación Marroquí de Fútbol, misma que consideraba que no existían garantías con Omar para el juego decisivo del certamen.

Repercusión mundial del caso

Un portal como Sport News Africa, fue uno de los que reportó el hecho y dio cuenta del lío que se podría avecinar en una fase decisiva como los cuartos de la Copa de África.

“El asunto corre el riesgo de causar revuelo y ya está inflamando las cámaras de la CAF”, anticipaban de un lío que podría llegar a niveles mayores.

Plantel de Marruecos en la Copa de África. Foto: DeFodi Images via Getty Images

“La Federación Marroquí de Fútbol ha ganado el caso tras una queja sobre el nombramiento del árbitro central para el partido de cuartos de final contra Camerún”, añadían sobre la decisión que favoreció a una de las participantes.

Aunque al juego le faltasen horas para el pitazo inicial, el ambiente ya se calentó y desde uno de los lados se dio a conocer el malestar por decidir, sin previo aviso a estos.

“Marruecos, alegando una decisión tardía, se quejaba de la elección del árbitro egipcio Amin Omar para arbitrar el partido. Finalmente, la CAF designó a otro árbitro, el mauritano Dahane Beida, sin avisar a la Federación Camerunesa de Fútbol, ​​que se indignó al conocer la noticia en redes sociales", relató el citado medio.

Por polémicas como estas, Sport News Africa también anticipó otra cantidad de posibles líos futuros.

Según estos, la figura mundial y exjugador de Camerún, Samuel Eto’o, el cual cuenta con un cargo de gran relevancia para el balompié de su país, podría tomar represalias junto a otros directivos para lo que resta del certamen.

“Estos cambios de última hora han indignado enormemente a los responsables de la FECAFOOT, especialmente a su presidente, Samuel Eto’o, a quien se unió en sus quejas su homólogo nigeriano, Ibrahim Musa Gusau”.

Nigeria se estaría negando a jugar

Ese caso del juez no ha sido el único que haya tenido en vilo al certamen africano en los últimos días. Informaciones también apuntaron a una negativa de los jugadores de Nigeria, quienes reclamaban el pago de unos premios en la previa de la siguiente fase del torneo.

Diario Olé, de Argentina, fue quien dio visibilidad a esto: “Nigeria se niega a viajar por falta de pago”.

Ademola Lookman y Victor Osimhen con Nigeria. Foto: NurPhoto via Getty Images

Citando a un medio africano, daban cuenta de la gravedad de la situación: “Según informó BBC África, los jugadores se negaron a trasladarse a Marrakech porque le deben los premios de los duelos que ya jugaron ante Tanzania, Túnez, Uganda y Mozambique”.

Al final, poco tiempo después de ese malentendido, se pudieron conocer videos de la delegación nigeriana tomando el vuelo, aun desconociendo si se llegó a la cancelación de las deudas.