Deportes

Cuartos de final de la Copa África: Partidos, fechas y horarios

Quedaron definidos los ochos equipos que jugarán los cuartos de final de la Copa África 2026. Marruecos, Argelia y Egipto, favoritos.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

6 de enero de 2026, 11:27 p. m.
Brahim Díaz y Victor Osimhen.
Brahim Díaz y Victor Osimhen. Foto: Getty Images

Todo está listo para los cuartos de final de la Copa África 2026 con la Selección de Marruecos como gran candidata al título. Precisamente, en suelo marroquí, solamente quedan ocho equipos con vida, donde el gran batacazo lo dio la Selección de Malí, que eliminó a la clasificada al Mundial 2026, Túnez.

La Selección de Marruecos no tuvo problema con su cita en octavos de final y un gol de Brahim Díaz y casi a media máquina, fue suficiente para decretar el 1-0 final ante Tanzania. El jugador de Real Madrid disfruta de un excelente momento deportivo y es el goleador del torneo con cuatro anotaciones. Los marroquíes también están inspirados tras el regreso de Achraf Hakimi quien superó una dura lesión de rodilla.

La Selección Senegal fue otro equipo que no se dejó sorprender y aumenta su favoritismo y va por el título de la Copa África. Con un contundente 3-1, le pasó por encima a una vulnerable Sudán, que vive un serio problema social y político y no pudo encontrar en el fútbol un momento para celebrar.

Equipo de Marruecos contra Malí.
Equipo de Marruecos contra Malí. Foto: DeFodi Images via Getty Images

El turno también fue para la Selección Camerún, que tampoco tuvo mayor inconveniente y le pudo ganar a Sudáfrica para avanzar a los cuartos de final. Los cameruneses agilizan el título africano luego de no poder clasificar al Mundial 2026, siendo un gran golpe para su historia.

Los cuartos de final de la Copa África, el gran choque de las favoritas

Misma situación le pasa a la Selección Nigeria, que va en serio por la Copa África y está en el mismo plan de Camerún tras no clasificar al Mundial 2026. Los nigerianos se ven solventes y con Ademola Lookman y Victor Osimhen como estrellas, no pasó apuros y arrasó a la vulnerable Mozambique.

Costa de Marfil fue otro que tampoco tuvo problemas y derrotó 3-0 a Burkina Faso. Los marfileños colocan su nombre entre las candidatas al título y ahora tendrán una complicada cita en los cuartos de final.

Por otra parte, los que sí sufrieron en los octavos de final y ceden un poco en el favoritismo fueron la Selección Argelia y Egipto. Los argelinos tuvieron que esperar hasta el tiempo extra para superar a una aguerrida RD Congo, que tiene su mente en el repechaje para el Mundial 2026.

RD Congo celebra uno de los goles contra Botsuana.
RD Congo celebra uno de los goles contra Botsuana. Foto: Oficial CAF

Si no es por la intervención de Mohamed Salah, Egipto estaría sufriendo más de la cuenta en la Copa África. Los egipcios necesitaron ir al alargue para sacarse de encima a una Benín que estuvo cerca de dar el golpe de la historia en la competición. ‘Los Faraones’ ganaron 3-1, con dos goles en el tiempo extra, el tercero autoría de la estrella del Liverpool.

Los cuartos de final de la Copa África: Fechas y horarios

  • 09/01 – Malí vs. Senegal
  • 09/01 – Camerún vs. Marruecos
  • 10/01 – Argelia vs. Nigeria
  • 10/01 – Egipto vs. Costa de Marfil

