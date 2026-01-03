Aviso para Marruecos, Egipto y Argelia en el comienzo de los octavos de final de la Copa África. La favorita Selección Senegal no tuvo ningún tipo de problemas y se sacó de encima a la vulnerable Sudán, que nada pudo hacer ante la potencia de los senegaleses, que avanzan a cuartos y ven de cerca una nueva corona antes del Mundial 2026.

La Selección Senegal, campeona de la Copa África de Naciones en la edición 2021, evitó sustos y prefirió no dejarse sorprender y salió a arrasar a Sudán para imponerse 3-1 y convertirse en la primera clasificada a los cuartos de final, donde se verá las caras con la sorprendente Malí.

‘Los Leones de la Teranga’, guiados por un doblete del centrocampista del Villarreal, Pape Gueye (29′, 45+3′), se fueron al descanso ya con ventaja y prácticamente con el tiquete listo. Eso sí, comenzaron perdiendo tras la anotación tempranera de Aamir Abdallah (6′), quien hizo soñar a Sudán con un milagro.

En la segunda mitad y apenas tres minutos después de saltar al césped del estadio de Tánger, el jugador del PSG, Ibrahim Mbayé, al minuto 77 sentenció el partido y dejó el 3-1 final. De esta manera, Senegal se enfrentará a la Selección Malí por un boleto a las semifinales, luego de la eliminación de Túnez en penaltis.

Malí sorprende a Túnez y se cita con Senegal en cuartos

Por otra parte, la Selección Mali se quedó pronto con un hombre menos, pero con 10 jugadores le alcanzó para forzar los penaltis y eliminar a Túnez en Casablanca, en unos minutos finales de infarto.

El partido se puso cuesta arriba para Las Águilas, que sufrieron una expulsión en el minuto 26. Tuvo que esperar a los últimos compases del duelo para que se moviera el marcador. Primero Firas Chaouat adelantó a Túnez (88′), y en el ocaso del juego, Lassine Sinayoko igualó para Mali (90+6′) de penal. Los tunecinos no alcanzaron a sostener el 1-0 y el golpe mental lo sintieron en la tanda de penaltis.

Malí celebra el paso a cuartos de final de la Copa África. Foto: NurPhoto via Getty Images

Bajo una intensa lluvia, la Selección Túnez falló tres penales, dos de ellos detenidos por Djigui Diarra, la figura de Malí. “Mi equipo jugó con mucha disciplina y una gran moral”, comentó el DT de Mali, el belga Tom Saintfiet, para la cadena BeIN, apenas se consumó la clasificación.

Ibrahim Mbaye y Pape Alassane Gueye, las figuras de Senegal, celebran la victoria ante Sudán. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Ahora, la Selección Mali se enfrentará el próximo 9 de enero en Tanger a la favorita Senegal. La garra y el buen trabajo defensivo que le ha caracterizado a lo largo del torneo deberá tenerlo lo más presente posible para frenar la avalancha senegalesa con ganas de título.