Deportes

Malí da el primer batacazo de la Copa África y elimina a un favorito: Senegal humilla a Sudán y va por el título

Comenzaron los octavos de final de la Copa África con una gran sorpresa de Malí, mientras que la Selección Senegal se perfila y va por el título.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

4 de enero de 2026, 3:02 a. m.
Senegal y Malí se citarán en cuartos de final.
Senegal y Malí se citarán en cuartos de final. Foto: Getty Images

Aviso para Marruecos, Egipto y Argelia en el comienzo de los octavos de final de la Copa África. La favorita Selección Senegal no tuvo ningún tipo de problemas y se sacó de encima a la vulnerable Sudán, que nada pudo hacer ante la potencia de los senegaleses, que avanzan a cuartos y ven de cerca una nueva corona antes del Mundial 2026.

La Selección Senegal, campeona de la Copa África de Naciones en la edición 2021, evitó sustos y prefirió no dejarse sorprender y salió a arrasar a Sudán para imponerse 3-1 y convertirse en la primera clasificada a los cuartos de final, donde se verá las caras con la sorprendente Malí.

‘Los Leones de la Teranga’, guiados por un doblete del centrocampista del Villarreal, Pape Gueye (29′, 45+3′), se fueron al descanso ya con ventaja y prácticamente con el tiquete listo. Eso sí, comenzaron perdiendo tras la anotación tempranera de Aamir Abdallah (6′), quien hizo soñar a Sudán con un milagro.

En la segunda mitad y apenas tres minutos después de saltar al césped del estadio de Tánger, el jugador del PSG, Ibrahim Mbayé, al minuto 77 sentenció el partido y dejó el 3-1 final. De esta manera, Senegal se enfrentará a la Selección Malí por un boleto a las semifinales, luego de la eliminación de Túnez en penaltis.

Deportes

Espectacular remontada del Arsenal para ratificar su liderato en la Premier League: Así va la tabla

Deportes

La reacción de la prensa inglesa y The New York Times al primer gol de Jhon Arias en la Premier: “Rompió el hechizo”

Deportes

Espectacular bienvenida del Bayern a sus jugadores tras las vacaciones: Así sonó la champeta de Luis Díaz

Deportes

La reacción de Faustino Asprilla a la captura de Maduro por orden de Trump y al “vengan por mí”: Más de 300 mil vistas

Deportes

Fuerte mensaje de Juan Guillermo Cuadrado tras la captura de Maduro por orden de Trump: “Apareció el rey de justicia”

Deportes

¿Peligra el Mundial 2026? Lo que dice el reglamento Fifa tras la captura de Maduro por orden de Trump en Venezuela

Deportes

La lista de equipos que quieren a Falcao García: estos son sus cuatro posibles destinos

Deportes

Gabón suspende a la selección, saca al técnico y su figura fue expulsada: Escándalo total por mediocre Copa África

Deportes

La épica remontada de Costa de Marfil que remece la Copa Africana de Naciones: Gabón lo sufrió

Deportes

Compite con la obra maestra de Luis Díaz tras un gol Puskás en África y ahora le da la vuelta al mundo con nuevo apodo

Malí sorprende a Túnez y se cita con Senegal en cuartos

Por otra parte, la Selección Mali se quedó pronto con un hombre menos, pero con 10 jugadores le alcanzó para forzar los penaltis y eliminar a Túnez en Casablanca, en unos minutos finales de infarto.

El partido se puso cuesta arriba para Las Águilas, que sufrieron una expulsión en el minuto 26. Tuvo que esperar a los últimos compases del duelo para que se moviera el marcador. Primero Firas Chaouat adelantó a Túnez (88′), y en el ocaso del juego, Lassine Sinayoko igualó para Mali (90+6′) de penal. Los tunecinos no alcanzaron a sostener el 1-0 y el golpe mental lo sintieron en la tanda de penaltis.

Malí celebra el paso a cuartos de final de la Copa África.
Malí celebra el paso a cuartos de final de la Copa África. Foto: NurPhoto via Getty Images

Bajo una intensa lluvia, la Selección Túnez falló tres penales, dos de ellos detenidos por Djigui Diarra, la figura de Malí. “Mi equipo jugó con mucha disciplina y una gran moral”, comentó el DT de Mali, el belga Tom Saintfiet, para la cadena BeIN, apenas se consumó la clasificación.

Ibrahim Mbaye y Pape Alassane Gueye, las figuras de Senegal, celebran la victoria ante Sudán.
Ibrahim Mbaye y Pape Alassane Gueye, las figuras de Senegal, celebran la victoria ante Sudán. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Ahora, la Selección Mali se enfrentará el próximo 9 de enero en Tanger a la favorita Senegal. La garra y el buen trabajo defensivo que le ha caracterizado a lo largo del torneo deberá tenerlo lo más presente posible para frenar la avalancha senegalesa con ganas de título.

Más de Deportes

Senegal y Malí se citarán en cuartos de final.

Malí da el primer batacazo de la Copa África y elimina a un favorito: Senegal humilla a Sudán y va por el título

Jugadores de Arsenal celebran la victoria ante Bournemouth.

Espectacular remontada del Arsenal para ratificar su liderato en la Premier League: Así va la tabla

Jhon Arias contra el West Ham en la Premier.

La reacción de la prensa inglesa y The New York Times al primer gol de Jhon Arias en la Premier: “Rompió el hechizo”

Jugadores del Bayern Múnich celebran un gol / Luis Díaz en el video de 'La Promesa'

Espectacular bienvenida del Bayern a sus jugadores tras las vacaciones: Así sonó la champeta de Luis Díaz

Faustino Asprilla, exjugador colombiano / Nicolás Maduro capturado.

La reacción de Faustino Asprilla a la captura de Maduro por orden de Trump y al “vengan por mí”: Más de 300 mil vistas

Juan Guillermo Cuadrado, volante colombiano / Nicolás Maduro capturado.

Fuerte mensaje de Juan Guillermo Cuadrado tras la captura de Maduro por orden de Trump: “Apareció el rey de justicia”

Donald Trump con Gianni Infantino.

¿Peligra el Mundial 2026? Lo que dice el reglamento Fifa tras la captura de Maduro por orden de Trump en Venezuela

BOGOTA, COLOMBIA - SEPTEMBER 22: Colombian footballer Radamel Falcao leaves the pitch after placing the winner's trophy prior to the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 Final match between Korea DPR and Japan at Estadio El Campin on September 22, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images)

La lista de equipos que quieren a Falcao García: estos son sus cuatro posibles destinos

Luis Díaz en un partido contra Unión Berlín.

La publicación del Bayern Múnich con el nuevo socio de Luis Díaz para 2026 que sorprende: “Es el primer jugador”

Tres jugadores de Millonarios celebran un gol.

Jugador se despide de Millonarios y hace un cambio drástico en el mercado de pases: “De azul a rojo”

Noticias Destacadas