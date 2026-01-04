Marruecos no se deja sorprender de Tanzania y se acerca al título: Camerún tampoco cede en la Copa África

La Selección Marruecos se clasificó a cuartos de final de la Copa África tras derrotar 1-0 a Tanzania en octavos de final, gracias a un gol de Brahim Diaz a los 64 minutos, en un partido donde el favoritismo no falló en Rabat. Ahora, los marroquíes se medirán con Camerún por un puesto en semifinales.

Los Leones del Atlas pudieron contar con la estrella del PSG, Achraf Hakimi, quien fue titular por primera vez en el torneo. Con cuatro goles (uno en cada partido disputado), Brahim Díaz, centrocampista ofensivo del Real Madrid, es el máximo goleador de la competición que se disputa en Marruecos. También es un parte de alivio para el equipo blanco, que podrá contar en el remate de temporada con la joya marroquí totalmente inspirada.

El gol ante Tanzania lo dedicó a su compañero de selección nacional, Azzedine Ounahi, jugador del Girona lesionado en un entrenamiento. Jugador franquicia del equipo dirigido por Walid Regragui, Hakimi, autor del pase en el gol de Brahim, confirmó su buen estado físico en su primera titularidad en la competición, después de ser reservado en los anteriores partidos para que se recuperara de unas molestias en el tobillo.

Marruecos y Tanzania en los octavos de final. Foto: Anadolu via Getty Images

Incluso llegó a estrellar un balón en el palo tras un tiro libre directo (60′). Desde 2017, antes de enfrentarse a Tanzania, Marruecos sólo había ganado uno de sus cinco partidos de eliminación directa en la Copa África. En la edición de 2023, los Leones del Atlas dijeron adiós en octavos de final.

Camerún será el rival de Marruecos en semifinales

Su próximo rival será la Selección Camerún, que derrotó en el partido de fondo 2-1 a Sudáfrica en Rabat. El lateral Junior Tchamadeu abrió el marcador en el minuto 34 para los Leones Indomables, que no tuvieron lío con los sudafricanos.

Christian Kofane dobló el marcador de cabeza al inicio del segundo tiempo. Por otra parte, los Bafana Bafana dieron emoción a los últimos minutos tras el gol de Evidence Makgopa (88), pero el impulso no les alcanzó para la igualdad.

En la jornada anterior en octavos, la Selección Nigeria hizo lo propio con Sudán y ve como prioridad este título tras la no clasificación al Mundial 2026. A segunda hora, el turno fue para Malí que dio el batacazo de la fecha al vencer a Túnez en los penaltis.