Deportes

Marruecos no se deja sorprender de Tanzania y se acerca al título: Camerún tampoco cede en la Copa África

Un inspirado Brahim Díaz le fue suficiente a Marruecos que se acerca al título. Por otra parte, Camerún tampoco cede y también visualiza el título de la Copa África.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

5 de enero de 2026, 12:43 a. m.
Marruecos y Camerún en la Copa África.
Marruecos y Camerún en la Copa África. Foto: Getty Images

La Selección Marruecos se clasificó a cuartos de final de la Copa África tras derrotar 1-0 a Tanzania en octavos de final, gracias a un gol de Brahim Diaz a los 64 minutos, en un partido donde el favoritismo no falló en Rabat. Ahora, los marroquíes se medirán con Camerún por un puesto en semifinales.

Los Leones del Atlas pudieron contar con la estrella del PSG, Achraf Hakimi, quien fue titular por primera vez en el torneo. Con cuatro goles (uno en cada partido disputado), Brahim Díaz, centrocampista ofensivo del Real Madrid, es el máximo goleador de la competición que se disputa en Marruecos. También es un parte de alivio para el equipo blanco, que podrá contar en el remate de temporada con la joya marroquí totalmente inspirada.

El gol ante Tanzania lo dedicó a su compañero de selección nacional, Azzedine Ounahi, jugador del Girona lesionado en un entrenamiento. Jugador franquicia del equipo dirigido por Walid Regragui, Hakimi, autor del pase en el gol de Brahim, confirmó su buen estado físico en su primera titularidad en la competición, después de ser reservado en los anteriores partidos para que se recuperara de unas molestias en el tobillo.

Marruecos y Tanzania en los octavos de final.
Marruecos y Tanzania en los octavos de final. Foto: Anadolu via Getty Images

Incluso llegó a estrellar un balón en el palo tras un tiro libre directo (60′). Desde 2017, antes de enfrentarse a Tanzania, Marruecos sólo había ganado uno de sus cinco partidos de eliminación directa en la Copa África. En la edición de 2023, los Leones del Atlas dijeron adiós en octavos de final.

Deportes

Al último minuto, Enzo Fernández salvó al Chelsea y Reed apagó al Liverpool: Así quedó la tabla de la Premier League

Deportes

Revelan el mega salario que tendría Rodrigo Contreras en Millonarios

Deportes

Impactante comunicado del América de Cali que anuncia el regreso de un ídolo: “Tiene lista su armadura”

Deportes

Nuevo mensaje del Cucho Hernández para Lorenzo: Humilló a Courtois, se lució con gol ante Real Madrid y quiere Mundial

Deportes

Millonarios lo oficializó: Las primeras palabras del nuevo refuerzo internacional para el 2026

Deportes

Premier League: Liverpool dejó escapar la victoria ante el Fulham y el Crystal Palace cayó ante Newcastle

Deportes

Real Madrid arrolló al Betis y se mantiene el acecho del líder Barcelona en la LaLiga

Camerún será el rival de Marruecos en semifinales

Su próximo rival será la Selección Camerún, que derrotó en el partido de fondo 2-1 a Sudáfrica en Rabat. El lateral Junior Tchamadeu abrió el marcador en el minuto 34 para los Leones Indomables, que no tuvieron lío con los sudafricanos.

Christian Kofane dobló el marcador de cabeza al inicio del segundo tiempo. Por otra parte, los Bafana Bafana dieron emoción a los últimos minutos tras el gol de Evidence Makgopa (88), pero el impulso no les alcanzó para la igualdad.

En la jornada anterior en octavos, la Selección Nigeria hizo lo propio con Sudán y ve como prioridad este título tras la no clasificación al Mundial 2026. A segunda hora, el turno fue para Malí que dio el batacazo de la fecha al vencer a Túnez en los penaltis.

Más de Deportes

Enzo Fernández y Harrison Reed.

Al último minuto, Enzo Fernández salvó al Chelsea y Reed apagó al Liverpool: Así quedó la tabla de la Premier League

Marruecos y Camerún en la Copa África.

Marruecos no se deja sorprender de Tanzania y se acerca al título: Camerún tampoco cede en la Copa África

Rodrigo Contreras en la U de Chile.

Revelan el mega salario que tendría Rodrigo Contreras en Millonarios

Jugadores del América campeón del 2019.

Impactante comunicado del América de Cali que anuncia el regreso de un ídolo: “Tiene lista su armadura”

Juan Camilo Hernández contra Real Madrid.

Nuevo mensaje del Cucho Hernández para Lorenzo: Humilló a Courtois, se lució con gol ante Real Madrid y quiere Mundial

Rodrigo Ureña es presentado en Millonarios.

Millonarios lo oficializó: Las primeras palabras del nuevo refuerzo internacional para el 2026

El delantero italiano #14 del Liverpool, Federico Chiesa (D), celebra con el delantero holandés #18 del Liverpool, Cody Gakpo (I), después de marcar su tercer gol durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre Liverpool y Bournemouth en Anfield en Liverpool, noroeste de Inglaterra, el 15 de agosto de 2025. (Foto de Paul ELLIS / AFP).

Premier League: Liverpool dejó escapar la victoria ante el Fulham y el Crystal Palace cayó ante Newcastle

Gonzalo García.

Real Madrid arrolló al Betis y se mantiene el acecho del líder Barcelona en la LaLiga

Nómina de la Selección Colombia en amistoso contra Corea del Sur (2019).

El futbolista que jugó en Selección Colombia y no baja de “fracaso” su paso por Millonarios: “Era segunda opción”

Samuel Umtiti al lado de Jeison Murillo

En España no sueltan a futbolista colombiano que jugó en Barcelona y le dan palo: “Fue un fiasco”

Noticias Destacadas