Paliza dejó último clasificado a cuartos en Copa de África entre Costa de Marfil y Burkina: choque con Egipto será electrizante

Un partido de alto calibre habrá en una de las llaves de los ocho mejores del certamen africano. Se jugará el próximo 10 de enero, desde las 2:00 p. m.

6 de enero de 2026, 9:01 p. m.
Costa de Marfil pasó sin complicaciones a la siguiente ronda de la Copa de África.
Ante Egipto, la Selección de Costa de Marfil se verá las caras en el próximo juego de la Copa Africana de Naciones, luego de haber dejado en el camino este martes a Burkina Faso, a la cual goleó con contundencia en los 90 minutos por 3-0.

Para los naranjas fue un juego de trámite que se empezó a resolver al minuto 20, cuando cayó el primer gol para los favoritos de la llave. Después vinieron al 32′ y 87′, respectivamente, dos tantos más que sentenciaron la clasificación de los elefantes.

Amad Diallo, Yan Diomande y Bazoumana Toure fueron los encargados de poner a celebrar a los naranjas en el partido de octavos de final.

Con la clasificación de los marfileños a la próxima fase, las cuatro llaves de los cuartos de final quedaron por completo definidas. En todas hay equipos de renombre, que seguirán en búsqueda de la conquista del título que se acabará el próximo 18 de enero.

Todo empezará el próximo 9 de enero, con el duelo del primer turno entre Mali y Senegal (11:00 a. m.). En la tarde de ese mismo día, los cuadros de Camerún y Marruecos harán lo propio sobre las 2:00 p. m.

Un día después, los enfrentamientos serán entre Argelia y Nigeria, mientras que más tarde se estará dando el partido estelar de la fase de cuartos que tendrá a África entera y otras zonas del mundo expectantes, el cual será entre Egipto y Costa de Marfil.

Mo Salah, el contrario a vencer

En sus filas, la Selección de Egipto cuenta con la figura de Mohamed Salah, una de las más importantes del mundo por lo que ha sido su legado europeo vistiendo camisetas como la del Liverpool.

Este atacante es la pieza que podría desequilibrarlo todo en la fase de cuartos de final. Sin embargo, enfrente, el combinado de Costa de Marfil buscará imponer con el colectivo sus armas para quedarse con uno de los tiquetes a las semifinales.

Otra de las llaves que también llama la atención es Camerún y Marruecos. Los de la estrella en su bandera son unos de los favoritos a ganar el trofeo que se juega en el continente africano. Contar con estrellas del balompié de Europa tras una camada brillante les permite soñar en grande.

De haber una cenicienta —si se le puede llamar así— en la próxima fase de la Copa de África, sería Malí, que dejó por la vía de los penales en la ronda anterior a Túnez.

Egipto, en un juego que requirió más de 120 minutos, los faraones estuvieron cerca de perder ante su modesto rival. Fue al final un resultado de 3-1 en favor de los egipcios, que marcaron el gol decisivo en el 97′, gracias a Yasser Ibrahim.

