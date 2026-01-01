Gabón suspende a la selección, saca al técnico y su figura fue expulsada: Escándalo total por mediocre Copa África

Terremoto en Gabón por la mediocre presentación en Copa África. Los gaboneses se presentaron en Marruecos con altas expectativas, pero las cosas salieron muy mal y el equipo nacional finalizó en la última posición del grupo F sin puntos y tres derrotas, siendo de los peores últimos de la primera ronda del torneo africano.

El Gobierno de ese país no titubeó e impuso drásticas medidas tras los resultados en la Copa África. El equipo suspendido, el cuerpo técnico destituido y su máxima estrella, Pierre-Emerick Aubameyang, fue apartada. La dura eliminación en la primera fase del torneo sentó mal en Gabón, donde el ministro de deportes anunció la serie de sanciones apenas se consumó el fracaso.

El miércoles pasado enfrentó a Costa de Marfil, vigente campeona de la Copa África y protagonizó una gran remontada. Gabón iba ganando 2-1 pero la tormenta no demoró en llegar y los marfileños activaron la agresividad y se quedaron con un 3-2 para ser líderes de grupo, dejar a Camerún en la segunda casilla y pasar a los octavos de final.

Costa de Marfil y una remontada épica en la Copa Africana de Naciones 2025. Foto: AP

El golpe para Gabón fue realmente impactante y triste, pues la victoria suponía un acceso a los octavos de final como mejor tercera, pero un gol de Bazoumana Touré al 90+1’ les condenó y desató la furia del Gobierno local. Fue su tercera derrota al hilo en la actual edición.

Medidas drásticas de Gabón tras los malos resultados

“Habida cuenta de la prestación deshonrosa de las Panteras en la CAN (Copa África), el gobierno ha decidido la disolución del cuerpo técnico, la suspensión de la selección nacional hasta nueva orden, y la expulsión de los jugadores Bruno Ecuele Manga y Pierre-Emerick Aubameyang”, declaró el ministro de deportes, Simplice-Désiré Mamboula, en un mensaje difundido en la televisión gabonesa.

Unas horas después de su difusión, el video de ese anuncio fue retirado de las plataformas oficiales del ministerio y de la cadena, antes de volver a ser publicado este jueves por la mañana.

El recorrido en Copa África del equipo de Gabón fue seguido y analizado en el consejo de ministros tras la eliminación. “Es una parte de la identidad nacional lo que halla fragilizado”, había declarado Brice Clotaire Oligui Nguema, presidente de la república.

La Selección Gabón con Aubameyang entrena antes de un partido de la Copa África. Foto: AFP

En la red social X, Pierre-Emerick Aubameyang, antiguo jugador del FC Barcelona, respondió a las críticas con un tuit: “Creo que los problemas del equipo son más profundos que la persona insignificante que yo soy”.

El delantero, aquejado de molestias en el muslo izquierdo, regresó a disposición de su actual club, Olympique de Marsella, antes del final de la fase de grupos. No es un secreto en África el confrontamiento de ‘Auba’ con el actual gobierno gabonés.