La épica remontada de Costa de Marfil que remece la Copa Africana de Naciones: Gabón lo sufrió

Se trató de un partido, por la fase de grupos, y acabó siendo un 3-2 luego de un 2-0 en contra de Costa de Marfil.

1 de enero de 2026, 1:34 a. m.
Costa de Marfil y una remontada épica en la Copa Africana de Naciones 2025.
Costa de Marfil y una remontada épica en la Copa Africana de Naciones 2025. Foto: AP

Costa de Marfil, vigente campeona, superó el miércoles a Camerún en el primer puesto de su grupo (F) luego de que Argelia mantuviera su récord perfecto al cierre de la fase de grupo de la Copa Africana de Naciones.

Costa de Marfil y los Leones Indomables de Camerún llegaron a sus últimos partidos del Grupo F con récords idénticos, lo que dejaba abierta la posibilidad de un sorteo para determinar sus posiciones finales.

Sin embargo, al final, los marfileños terminaron líderes del Grupo F tras remontar de forma categórica dos goles en contra, para vencer a Gabón, ya eliminado, por 3-2. Se trata de uno de los partidos más virales en lo que va del torneo, mientras que Camerún derrotó a Mozambique por 2-1.

Ambos equipos terminaron con siete puntos: Mozambique con tres y Gabón con uno.

Mozambique clasificó a octavos como uno de los cuatro mejores terceros.

Una oleada de júbilo inundó el Gran Estadio de Marrakech cuando Bazoumana Touré marcó de cabeza el tercer gol de Costa de Marfil, dando a los Elefantes la ventaja por primera vez en el partido, que terminó 3-2.

Con el objetivo de convertirse en la primera nación desde Egipto en 2010 en revalidar el título de la Copa Africana de Naciones, ahora se enfrentarán a Burkina Faso en octavos de final en Marrakech el próximo martes.

En Agadir, un golazo de Geny Catamo adelantó a Mozambique a mediados de la primera parte, pero Camerún igualó antes de la media hora.

Un soberbio gol en el minuto 55 del joven delantero del Bayer Leverkusen, Christian Kofane, dio la victoria a Camerún.

El segundo puesto del grupo significa que los cameruneses, pentacampeones de África, se enfrentarán a Sudáfrica en octavos de final en Rabat el domingo.

El anfitrión Marruecos o la selección de Tanzania se enfrentarán al ganador de esa eliminatoria en cuartos de final.

Marruecos celebra el gol de Brahim Díaz.
Marruecos también avanzó en la Copa Africana de Naciones. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Por su parte, Mozambique, que clasifica a la fase eliminatoria por primera vez, jugará contra Nigeria.

*Con información de AFP

