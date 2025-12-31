Deportes

Argelia avisa a Marruecos y Egipto; Costa de Marfil remonta para ser líder: así quedaron los octavos de la Copa África

Argelia le da la razón a los especialistas que la dan como favorita al título y Costa de Marfil luchó hasta el final para ser primera por delante de Camerún en la última fecha de la fase de grupos.

William Horacio Perilla Gamboa

31 de diciembre de 2025, 9:37 p. m.
Argelia contra Guinea Ecuatorial.
Argelia contra Guinea Ecuatorial. Foto: DeFodi Images via Getty Images

La Selección Argelia, rival de Argentina en el Mundial 2026 y que hace eco a una posible destitución por parte de la FIFA, avisa de forma contundente en la Copa África y volvió a ganar para quedar con el puntaje perfecto en su grupo y advertir a los demás candidatos al título. Junto con Nigeria, fueron las dos únicas selecciones que finalizaron con puntaje perfecto en el torneo africano.

Argelia quedó con nueve puntos en la tabla de posiciones del grupo E tras las victorias ante Burkina Faso, Sudán y Guinea Ecuatorial y así instalarse como la mejor primera en la Copa África por diferencia de gol (+6). la Selección Nigeria también hizo puntaje perfecto, pero solamente le alcanzó para registrar un +4. De resto, las primeras sumaron máximo siete unidades.

Por ejemplo, la favorita y anfitriona Selección Marruecos tuvo un traspié en la segunda jornada contra Malí y le alcanzó para acumular siete puntos no más, pero tiene en Brahim Díaz y Ayoub El Kaabi sus goleadores, pues ningún otro anotó en la fase de grupos. Egipto de Mohamed Salah también cerró como primera, pero sufriendo más de la cuenta al registrar un pálido 0-0 ante Angola y ganando de forma agónica ante Zimbabue con gol de Salah en la reposición.

Equipo de Marruecos contra Malí.
Equipo de Marruecos contra Malí. Foto: DeFodi Images via Getty Images

En el D, la situación fue más cerrada con la Selección Senegal y la posible rival de Colombia en el Mundial 2026, RD Congo, empatadas con siete puntos. Mismo escenario se presentó en el F, con Camerún cayendo al segundo lugar tras histórica remontada de Costa de Marfil para ser líder con siete unidades.

Así quedaron los grupos en la Copa África

<br/> EquipoPartidos jugadosEmpatesDerrotas
Grupo A
Marruecos310
Malí330
Comoras321
Zambia321
Grupo B
Egipto310
Sudáfrica301
Angola321
Zimbabue312
Grupo C
Nigeria300
Túnez311
Tanzania321
Uganda312
Grupo D
Senegal310
RD Congo310
Benín302
Botsuana303
Grupo E
Argelia300
Burkina Faso301
Sudán302
Guinea Ecuatorial303
Grupo F
Costa de Marfil310
Camerún310
Mozambique302
Gabón303

Así se jugarán los octavos de final de la Copa África

  • Senegal vs. Sudán – sábado 3 de enero
  • Mali vs. Túnez – sábado 3 de enero
  • Marruecos vs. Tanzania – domingo 4 de enero
  • Sudáfrica vs. Camerún – domingo 4 de enero
  • Egipto vs. Benín – lunes 5 de enero
  • Nigeria vs. Mozambique – lunes 5 de enero
  • Argelia vs. RD Congo – martes 6 de enero
  • Burkina Faso vs. Costa de Marfil – martes 6 de enero

