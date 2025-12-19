Prensa de Argelia hace eco a presunta descalificación de Argentina del Mundial 2026: ilusión para Bolivia y Venezuela

En los últimos días, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), levantó las miradas del presidente de esa nación, Javier Milei, y por supuesto que la FIFA voltea a mirar. El mandatario tiene bajo la mira a la entidad que regula el fútbol en Argentina y en Argelia, uno de sus rivales en el grupo, especulan con una posible descalificación.

¿Y qué es lo que está pasando? Hay una investigación en marcha en la AFA, dirigida en este momento por Claudio ‘Chiqui’ Tapia, por cifras, balances y estados contables y financieros. El presidente Javier Milei, a través del Ministerio de Justicia, avisó que se le han pedido explicaciones a la entidad deportiva por montos que superan los 450 millones de dólares.

“Intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales”, se lee en el comunicado del Ministerio de Justicia y se enfatiza que la Asociación del Fútbol Argentina es una entidad sin fines de lucro.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, habla durante la ceremonia de apertura de la sede de la AFA en Estados Unidos el jueves 7 de diciembre de 2023, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier) Foto: AP

“La falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro del plazo otorgado podrá derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades involucradas como para sus directivos", agregó el Ministerio de Justicia de Argentina.

La AFA es señalada por Milei y la FIFA mira de reojo

Esta es la información con la que la prensa de Argelia hace eco a una posible descalificación de Argentina. Si las denuncias del Gobierno argentino toman forma en las entidades judiciales, la FIFA podría intervenir y una descalificación del Mundial podría ser posible, aunque sobre el papel es casi una imposibilidad. La opción se ve bastante lejana.

Argentina va por otro título más de la mano de Lionel Messi. Foto: Getty Images

Durante la semana, la AFA le respondió al Gobierno Milei de perpetrar un “ataque coordinado” luego de la denuncia por casos de corrupción contra ‘Chiqui’ Tapia, a través de la exministra de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich, ante Conmebol. El tesorero de la Asociación, Pablo Toviggino, también está involucrado en los señalamientos.

Los dos directivos son señalados de relaciones con empresarios de dudosa procedencia y sospechosos de corrupción. Es más, en este caso podría existir un presunto lavado de dinero, por lo cual se realizaron allanamientos en varios clubes afiliados a la AFA y en la misma entidad que regula el fútbol en ese país.

¿Argentina podría quedar fuera del Mundial 2026?

Según los estatutos y reglamentos de FIFA, podrían existir sanciones severas y posibles exclusiones de competiciones internacionales si hay una intervención estatal a la respectiva federación y dependiendo de cómo se escale el caso en la justicia ordinaria. Con esto, más la presión del Gobierno Milei, en países como Argelia, llevaron la especulación a un salto triunfalista desde la prensa.

Algeria Actu Foot, especializado en el deporte argelino, lanzó todo el escándalo enfocado en una posible descalificación, en una tentativa hipótesis que permitiría a la Selección Argelia quedarse con los tres puntos ante Argentina en el Grupo J, en juego programado para el 16 de junio en Kansas City.

Africa Foot United, de los medios deportivos más importantes de África y con sede en París, dice que el juego Argentina vs. Argelia estaría amenazado por riesgo de exclusión. Por su parte, TSA Algérie, uno de los diarios más leídos de aquel país, aumentó la expectativa con “un fuerte rival de la selección argelina en el Mundial 2026 podría ser excluido”.

¿Argentina fuera y Bolivia con el cupo directo?

Todo esto parece paisaje con la Selección Argentina y la FIFA, pero lo cierto es que hay un fuerte cruce judicial entre el Gobierno Milei y la AFA y el reglamento de la FIFA llevaría a una conclusión. Faltan seis meses para la Copa del Mundo y no sería momento para editar cronogramas y grupos, más con una favorita al título fuera y escándalo en el planeta. Se ve imposible.

Ahora bien, si esto llegara a suceder, la mira se coloca en Bolivia y Venezuela, siendo los bolivianos los que suban una posición en la tabla ante una posible descalificación, dejando a Venezuela en el repechaje. Una utopía para muchos, pero en África se lo toman en serio.