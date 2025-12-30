Atención, Colombia: RD Congo golea en la última fecha de la Copa África y avisa que va por el cupo al Mundial 2026

La Copa África avanza por la última fecha de la fase de grupos y se van conociendo los clasificados a los octavos de final. La edición 2025 del máximo torneo africano no ha permitido sorpresas y los favoritos cumplen con los primeros lugares en las zonas de competencia. El anfitrión, Marruecos, por ejemplo, avanza en su camino por el título, así como la Selección Egipto de Mohamed Salah.

Sudáfrica y Malí también alcanzaron los segundos puestos en cada uno de los grupos y Nigeria y Túnez tampoco fallaron. Los nigerianos arrasaron en el grupo C y son, hasta el momento, el mejor primero en los cuartos de final, con nueve puntos de 9 posibles y sin derrotas.

Por su parte, la Selección Túnez, clasificada al Mundial 2026, fue segunda tras Nigeria, que al no estar en la Copa Mundo, prioriza el título africano como su máximo objetivo. A segunda hora del 30 de diciembre, el turno fue para RD Congo y Senegal, que tenían que definir el primero y el segundo. Los congoleses se citaron con Botsuana y Senegal con Benín.

RD Congo celebra uno de los goles contra Botsuana. Foto: Oficial CAF

La Selección Senegal, clasificada al Mundial 2026, no tuvo problemas y venció 2-0 a Benín con goles de Abdoulaye Seck y Habib Diallo. Eso le fue suficiente a los senegaleses para quedarse con el primer puesto del grupo D, dejando a RD Congo en la segunda casilla pese a los tres goles que le marcó a Botsuana a través de Nathanaël Mbuku y doblete de Gaël Kakuta.

RD Congo golea en la Copa África y avisa a la Selección Colombia

De esta manera, RD Congo pasa a octavos de final en la segunda posición con los mismos puntos de Senegal, pero sentenciado por la diferencia de gol. Los congoleses siguen en la pelea en África, mientras se alistan para el repechaje Fifa que le podría dejar en el mismo grupo de Colombia en el Mundial 2026.

Cabe recordar que RD Congo espera rival en la segunda ronda de la repesca internacional. Se jugará una fase preliminar entre Jamaica y Nueva Caledonia y el ganador irá contra los congoleses y ahí se definirá el último cupo del grupo K, donde la Selección Colombia está instalada con la Portugal de Cristiano Ronaldo y Uzbekistán.

Entre el 26 y el 31 de marzo se jugarán los repechajes de la Fifa en suelo mexicano y RD Congo está entre los favoritos a ocupar el lugar en el grupo K, y podría jugar contra Colombia el próximo 23 de junio en el estadio Akron de Guadalajara.