Deportes

Atención, Colombia: RD Congo golea en la última fecha de la Copa África y avisa que va por el cupo al Mundial 2026

RD Congo sorprende en la Copa África y Senegal se conforma con el segundo puesto en el grupo D. Nigeria y Túnez tampoco fallaron.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

30 de diciembre de 2025, 9:26 p. m.
RD Congo celebra uno de los goles contra Botsuana
RD Congo celebra uno de los goles contra Botsuana Foto: Oficial CAF

La Copa África avanza por la última fecha de la fase de grupos y se van conociendo los clasificados a los octavos de final. La edición 2025 del máximo torneo africano no ha permitido sorpresas y los favoritos cumplen con los primeros lugares en las zonas de competencia. El anfitrión, Marruecos, por ejemplo, avanza en su camino por el título, así como la Selección Egipto de Mohamed Salah.

Sudáfrica y Malí también alcanzaron los segundos puestos en cada uno de los grupos y Nigeria y Túnez tampoco fallaron. Los nigerianos arrasaron en el grupo C y son, hasta el momento, el mejor primero en los cuartos de final, con nueve puntos de 9 posibles y sin derrotas.

Por su parte, la Selección Túnez, clasificada al Mundial 2026, fue segunda tras Nigeria, que al no estar en la Copa Mundo, prioriza el título africano como su máximo objetivo. A segunda hora del 30 de diciembre, el turno fue para RD Congo y Senegal, que tenían que definir el primero y el segundo. Los congoleses se citaron con Botsuana y Senegal con Benín.

RD Congo celebra uno de los goles contra Botsuana.
RD Congo celebra uno de los goles contra Botsuana. Foto: Oficial CAF

La Selección Senegal, clasificada al Mundial 2026, no tuvo problemas y venció 2-0 a Benín con goles de Abdoulaye Seck y Habib Diallo. Eso le fue suficiente a los senegaleses para quedarse con el primer puesto del grupo D, dejando a RD Congo en la segunda casilla pese a los tres goles que le marcó a Botsuana a través de Nathanaël Mbuku y doblete de Gaël Kakuta.

Deportes

Jhon Arias enfrentó a Manchester United y protagonizó algo que no se veía en 123 años de historia en Inglaterra

Deportes

Luis Díaz quedará inmortalizado en la Costa Caribe y en su pueblo natal: Desde la casa de su abuela, para el mundo

Deportes

Así cierra la tabla en Premier League este 2025: Arsenal mueve todo y le mete presión al Manchester City

Deportes

Reemplazo de Marino Hinestroza confirmó su llegada a Atlético Nacional: se adelantó al anuncio del club

Deportes

Poderoso italiano va por Jorge Carrascal: pondrá 20 millones de euros para ficharlo en Europa

Deportes

Cristiano Ronaldo anotó con la espalda y levantó debate en redes: ¿Cuántos le faltan para lograr los mil goles?

Deportes

Pelea en la NBA: sancionados los jugadores que se agarraron a golpes durante un partido de baloncesto en Estados Unidos

Deportes

La publicación de Hakimi por volver a las canchas luego de la patada de Luis Díaz en Champions: Es viral en el mundo

Deportes

Marruecos se luce con Hakimi y Brahim Díaz como goleador: A octavos de la Copa África y el título en la mira

Deportes

Rival de Argentina en el Mundial 2026 sigue encendido en la Copa Africana de Naciones: es líder y avanza a paso firme

RD Congo golea en la Copa África y avisa a la Selección Colombia

De esta manera, RD Congo pasa a octavos de final en la segunda posición con los mismos puntos de Senegal, pero sentenciado por la diferencia de gol. Los congoleses siguen en la pelea en África, mientras se alistan para el repechaje Fifa que le podría dejar en el mismo grupo de Colombia en el Mundial 2026.

Pantallazo Google.
Pantallazo Google. Foto: Pantallazo Google.

Cabe recordar que RD Congo espera rival en la segunda ronda de la repesca internacional. Se jugará una fase preliminar entre Jamaica y Nueva Caledonia y el ganador irá contra los congoleses y ahí se definirá el último cupo del grupo K, donde la Selección Colombia está instalada con la Portugal de Cristiano Ronaldo y Uzbekistán.

Pantallazo Google.
Pantallazo Google. Foto: Pantallazo Google.

Entre el 26 y el 31 de marzo se jugarán los repechajes de la Fifa en suelo mexicano y RD Congo está entre los favoritos a ocupar el lugar en el grupo K, y podría jugar contra Colombia el próximo 23 de junio en el estadio Akron de Guadalajara.

Más de Deportes

Jhon Arias con Joshua Zirkzee.

Jhon Arias enfrentó a Manchester United y protagonizó algo que no se veía en 123 años de historia en Inglaterra

Oficial Luis Díaz

Luis Díaz quedará inmortalizado en la Costa Caribe y en su pueblo natal: Desde la casa de su abuela, para el mundo

Arsenal domina la Premier League y ahora la bola está en el lado de Manchester City: ganar para no perderle terreno.

Así cierra la tabla en Premier League este 2025: Arsenal mueve todo y le mete presión al Manchester City

Primer refuerzo de Nacional para 2026 se anticipó al anuncio del club

Reemplazo de Marino Hinestroza confirmó su llegada a Atlético Nacional: se adelantó al anuncio del club

Jorge Carrascal sonriente por darle el triunfo a Flamengo en Copa Libertadores

Poderoso italiano va por Jorge Carrascal: pondrá 20 millones de euros para ficharlo en Europa

RD Congo celebra uno de los goles contra Botsuana.

Atención, Colombia: RD Congo golea en la última fecha de la Copa África y avisa que va por el cupo al Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y un gol con la espalda con el que alcanza los 957 tantos.

Cristiano Ronaldo anotó con la espalda y levantó debate en redes: ¿Cuántos le faltan para lograr los mil goles?

Pelea en la NBA

Pelea en la NBA: sancionados los jugadores que se agarraron a golpes durante un partido de baloncesto en Estados Unidos

Independiente Medellín empieza a mover la bolsa de jugadores para el 2026.

Independiente Medellín anunció su primer fichaje oficial: es hincha y firma por dos años

Una llamada podría ser la clave para que llegue el ídolo a Atlético Nacional en 2026

Retorno de un ídolo a Atlético Nacional: aceptó que llamada de las directivas aceleraría todo

Noticias Destacadas