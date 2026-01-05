Deportes

Benín puso en aprietos a Egipto en la Copa de África: batacazo pudo darse rumbo al título y hay nuevo clasificado

Mohamed Salah sufrió el agobio que le impuso su rival en octavos de final. Fue necesario el tiempo suplementario para definir el clasificado a la siguiente fase.

Siga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

5 de enero de 2026, 6:53 p. m.
Egipto sufrió más de la cuenta.
Egipto sufrió más de la cuenta. Foto: AFP

Durante este lunes, 5 de enero, siguieron las emociones de la Copa Africana que llama la atención en el mundo entero. Un día antes, Malí dio el primer batacazo y por poco, Benín da el suyo ante Egipto de Mohamed Salah y compañía.

En un juego que requirió más de 120 minutos, los faraones estuvieron cerca de perder ante su modesto rival. Fue al final un resultado de 3-1 en favor de los egipcios, que marcaron el gol decisivo en el 97′, gracias a Yasser Ibrahim.

Marwan Ateiia anotó uno de los goles de Egipto en la victoria ante Benin en la Copa África.
Marwan Ateiia anotó uno de los goles de Egipto en la victoria ante Benín en la Copa África. Foto: AFP

Al cierre del compromiso, el tanto que trajo la calma a Egipto fue obra de Mohamed Salah (120+4′). Ese tanto le permitió celebrar con tranquilidad a los rojos el paso a cuartos, donde su rival podría ser Costa de Marfil o Burkina Faso, quienes juegan su suerte el próximo martes.

En desarrollo...

