Durante este lunes, 5 de enero, siguieron las emociones de la Copa Africana que llama la atención en el mundo entero. Un día antes, Malí dio el primer batacazo y por poco, Benín da el suyo ante Egipto de Mohamed Salah y compañía.

En un juego que requirió más de 120 minutos, los faraones estuvieron cerca de perder ante su modesto rival. Fue al final un resultado de 3-1 en favor de los egipcios, que marcaron el gol decisivo en el 97′, gracias a Yasser Ibrahim.

Marwan Ateiia anotó uno de los goles de Egipto en la victoria ante Benín en la Copa África. Foto: AFP

Al cierre del compromiso, el tanto que trajo la calma a Egipto fue obra de Mohamed Salah (120+4′). Ese tanto le permitió celebrar con tranquilidad a los rojos el paso a cuartos, donde su rival podría ser Costa de Marfil o Burkina Faso, quienes juegan su suerte el próximo martes.

En desarrollo...