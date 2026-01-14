Deportes

Senegal vs. Egipto: fecha, hora y en qué canal ver la semifinal de la Copa de África

Uno de los atractivos más grandes del juego es el enfrentamiento que habrá entre Sadio Mané y Mohamed Salah, dos exjugadores del Liverpool.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

14 de enero de 2026, 2:19 p. m.
Sadio Mané vs. Mohamed Salah, duelo de alto calibre en el Senegal ante Egipto, por semifinal de Copa de África.
Sadio Mané vs. Mohamed Salah, duelo de alto calibre en el Senegal ante Egipto, por semifinal de Copa de África. Foto: AFP

Siguen las emociones de la Copa de África en dicho continente, pero se trasladan a todo el mundo por la visibilidad que ha tenido el torneo. Para la edición de este año, Colombia ha tenido la posibilidad de seguir las emociones del mismo, en el que destaca figuras como Mohamed Salah y Achraf Hakimi.

Para este miércoles, 14 de enero, está previsto que se jueguen las dos semifinales, las cuales enfrentan a Senegal ante Egipto en el primer turno, mientras en el segundo estarán Nigeria y Marruecos.

Del primer partido, hay que decir que será un enfrentamiento de dos exjugadores de Liverpool, quienes en años pasados hicieron dupla y alcanzaron varios títulos bajo el mandato del técnico alemán, Jürgen Klopp.

Estas dos estrellas estarán defendiendo a sus naciones, las cuales sueñan por obtener el primero de los dos cupos para la gran final que se jugará el domingo, 18 de enero.

Camino tenso de Egipto

Aunque cuente con uno de los delanteros más letales del mundo, a los faraones los he sido sencillo su andar en la competencia. Durante la fase de grupos para superar a Sudáfrica, Angola y Zimbabue tuvo que esforzarse más de la cuenta.

En el grupo B quedó como primera, con 7 puntos, pero tuvo un duelo en el que no pudo ganar, que fue el que tuvo ante los angoleños, el cual terminó 0-0.

Mohamed Salah sigue en pie por llevar a Egipto a la conquista de la Copa África
Mohamed Salah sigue en pie por llevar a Egipto a la conquista de la Copa África Foto: AFP

A pesar de esa igualdad al cierre de la fase de grupos, luego se ha visto capaz de traspasar las series de octavos y cuartos de final, respectivamente.

Ante Benin, en octavos, le costó de más. Un sorpresivo gol del rival hizo que se extendieran a tiempos extra, donde Egipto sobrepaso a los contrarios y terminó ganándoles por 3-1.

Frente a Costa de Marfil se creyó que la paridad estaría presente y tal cual fue. A lo largo de los 90 minutos del juego hubo tensión, pero un gol de más de los egipcios les dio el tiquete que hoy los tiene en la semifinal.

Hora y canal de la primera semifinal

Miércoles 14 de enero: Senegal vs. Egipto a las 12:00 p.m.

*El duelo podrá ser visto en vivo a través de la señal de Win Sports en Colombia.

Marruecos anda imparable: Golpe a Camerún y se acerca a la final de la Copa África

Un muy fuerte Senegal

Para vencer a Senegal, el seleccionado egipcio deberá trabajar de más. Con Mané como su mayor arma, los leones de la Teranga se han mostrado bastante sólidos. En fase de grupos fueron líderes, con 7 puntos, los mismos de RD Congo y con los que dejaron eliminados a Benin y Botswana.

Senegal en la Copa África.
Senegal en la Copa África. Foto: Oficial Senegal

Tras pasar a las fases de ‘mata a mata’, se tuvo que ver las caras con Benin (0-3), Sudán (3-1) y Mali (0-1).

Por los resultados obtenidos se evidencia la superioridad de los senegaleses, quienes cuentan con un buen rendimiento, que los hace favoritos de cara quedarse con el cupo de la final.

Valga recordar que la otra semifinal también será este miércoles, entre Nigeria y Marruecos, desde las 3:00 p.m., también con transmisión a través de Win Sports.

