Primera tabla de posiciones en la Liga BetPlay 2026-l tras Pereira vs. Llaneros y Fortaleza contra Alianza FC

Falta aún el desarrollo de ocho partidos en la primera fecha, pero ya hay un primer líder en la Liga BetPlay 2026-l.

Redacción Deportes
17 de enero de 2026, 3:51 a. m.
Llaneros y Fortaleza arrancaron con triunfo en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-l.
Llaneros y Fortaleza arrancaron con triunfo en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-l.

Arrancó la Liga BetPlay 2026-l este viernes, 16 de enero de 2026. Se disputaron dos partidos y los dos tuvieron ganador: uno en Armenia, donde Deportivo Pereira recibió a Llaneros, y otro en Bogotá, donde Fortaleza hizo de local en Techo contra Alianza FC.

Estos fueron los resultados de los dos compromisos:

  • Deportivo Pereira 0 - 2 Llaneros
  • Fortaleza 1 - 0 Alianza FC

Primera tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-l: Llaneros es líder

Así las cosas, Llaneros se convierte en el primer líder de la Liga BetPlay 2026-l. Su triunfo por dos goles de ventaja en la jornada 1, sobre Pereira, le permite gozar del liderato, que se confirmará o lo perderá hasta que se acabe la jornada.

Fortaleza es segundo, también con tres puntos, como Llaneros, pero con un gol menos. De ahí para abajo, todos tienen cero puntos y todo se moverá con el transcurso de la fecha.

Con polémica, Llaneros venció a Pereira

Una roja a Gustavo Torres (Pereira) y un penal a favor de Llaneros, dejan al árbitro Ricardo Pabón, y al VAR Jhon Ospina, en el ojo del huracán. Sí, Llaneros ganó de visita 2-0, pero más allá del resultado, vuelve a ser tema central la actuación arbitral.

Los goles del equipo de la media Colombia fueron por obra de Daniel Mantilla (56′) y Jhon Vásquez (67′ - p ). Pereira, que viene siendo noticia por su crisis institucional, seguramente seguirá dando de qué hablar a lo largo de las próximas semanas.

Pereira no pudo con Llaneros en casa: victoria para el equipo de la media Colombia.
Pereira no pudo con Llaneros en casa: victoria para el equipo de la media Colombia.

Richardson Rivas salva a Fortaleza ante Alianza FC

Solo hasta los 81′ se abrió el marcador entre Fortaleza y Alianza F.C. en Techo. El único tanto del partido fue obra de Richardson Rivas, quien le da tres puntos importantes a los suyos de cara al arranque del torneo.

Fortaleza ya entiende que sumar de a tres en casa es fundamental si quiere entrar a cuadrangulares. De hecho, viene de jugar las semifinales en el 2025-ll, y aunque no brilló, dio pelea en el todos contra todos.

Imagen del juego donde Fortaleza venció a Alianza F.C. por 1-0 en Techo.
Imagen del juego donde Fortaleza venció a Alianza F.C. por 1-0 en Techo.

La otra cara de la moneda la viven Hubert Bodhert y sus jugadores de Alianza. En el semestre pasado quedó fuera de cuadrangulares en la última fecha del todos contra todos, ante Santa Fe en Bogotá.

