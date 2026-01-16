Apenas un partido en la Liga BetPlay 2026-l y ya hay polémica: controversial penal en Llaneros vs. Pereira

Este viernes, 16 de enero de 2026, arrancó el primer semestre de la Liga BetPlay. El partido inaugural fue entre Pereira y Llaneros, que jugaron en el estadio Centenario de Armenia. Sin embargo, hay preocupación entre la prensa y los aficionados por las polémicas arbitrales.

Y es que más allá de que Llaneros ganó 2-0 en su visita al Deportivo Pereira, el árbitro central del partido, Ricardo Pabón, y el VAR del compromiso, Jhon Ospina, están en el ojo del huracán por dos acciones puntuales que marcaron el rumbo del encuentro.

La primera, una tarjeta roja a Gustavo Torres del Deportivo Pereira. Ospina llamó al monitor VAR a Pabón para que revisara una presunta entrada peligrosa del jugador matecaña. En consecuencia, el central del partido le mostró la roja a Torres.

Polémico penal pitado en el Pereira vs. Llaneros

Pero, sin lugar a dudas, la acción más cuestionada del encuentro ocurrió a los 63′ del segundo tiempo. Llaneros ya ganaba 1-0, cuando otra vez el VAR Jhon Ospina llamó al central Ricardo Pabón para que revisara una acción, esta vez una posible mano penal a favor del equipo de la media Colombia.

Daniel Mantilla, atacante de Llaneros, desbordaba por la derecha cuando mandó un pase rastrero. Santiago Aguilar, futbolista de Pereira, se tiró para tratar de interceptar el balón, pero su mano de apoyo (derecha) tuvo un leve contacto con el balón. Para Pabón, tras revisarla en el monitor, era penal.

¡PENAL PARA LLANEROS! Tras el llamado del VAR el juez central decreta penal para el visitante por mano en el área. 🟡🔴⚽🐴 pic.twitter.com/LQdUniv2Vj — Win Sports (@WinSportsTV) January 17, 2026

En consecuencia, Jhon Vásquez cambió por gol el penal a favor de Llaneros y puso el 2-0 definitivo que desata todo tipo de comentarios polémicos en redes sociales. La Liga BetPlay arranca con cuestionamientos arbitrales, un común denominador desde hace varias jornadas atrás.

Así las cosas, Llaneros se convierte en el primer equipo líder de la Liga BetPlay 2026-l. Este mismo viernes, pero a partir de las 8:30 p.m., Fortaleza recibirá a Alianza FC en el segundo juego válido por la primera fecha de la competencia.

Llaneros celebra su triunfo sobre Pereira en el arranque de la Liga BetPlay. Foto: Juanse Hernández / Colprensa.

Datos que dejó el Pereira vs. Llaneros por Liga BetPlay 2026-l

Marcador final : Deportivo Pereira 0 - 2 Llaneros

: Deportivo Pereira 0 - 2 Llaneros Fecha : 16 de enero de 2026 (fecha 1 de la Liga BetPlay)

: 16 de enero de 2026 (fecha 1 de la Liga BetPlay) Estadio : Centenario de Armenia

: Centenario de Armenia Alineaciones:

Deportivo Pereira: Jorge Martínez; Jordy Monroy, Walmer Pacheco, Santiago Aguilar, Julián Bazan, Eber Moreno, Sebastián Acosta, Ederson Moreno, Jorge Bermúdez, Gustavo Torres, Marco Pérez. DT: Arturo Reyes

Llaneros: Roameth Romaña; Dennis Quintero, Leider Riascos, Francisco Meza, Jimmy Medranda, Kelvin Osorio, Brian Benítez, Eyder Restrepo, Jhon Vásquez, Carlos Cortés, Daniel Mantilla. DT: José García Herrera.