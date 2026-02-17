Deportes

Jürgen Klopp rechazó a dos gigantes de Premier League: no rotundo tras salir de Liverpool

Se trata de dos campeones de Champions que quisieron contar con los servicios de Klopp, pero que recibieron un no como respuesta.

17 de febrero de 2026, 11:04 a. m.
Luis Díaz y Jürgen Klopp juntos en Liverpool
Luis Díaz y Jürgen Klopp juntos en Liverpool Foto: Getty Images

Jürgen Klopp cumplió su palabra y desde mediados de 2024 dejó de ser director técnico de fútbol activo, o al menos por ahora. Su última experiencia fue exitosa en Liverpool F.C. de la Premier League, donde además dirigió al colombiano Luis Díaz.

Pero Klopp tuvo mercado apenas se fue de Liverpool, y así lo reveló su agente Marc Kosicke. Dos clubes gigantes de la Premier League preguntaron por él, pero Jürgen parece que ni contempló la posibilidad de tomar la decisión.

Además, parece que Klopp también fue sondeado por selecciones nacionales, algo que el estratega aún no ha llevado a cabo en su carrera deportiva.

¿Por qué Jürgen Klopp no llegó a Chelsea ni Manchester United?

Y es que, según Marc Kosicke, Chelsea y Manchester United preguntaron para contratar a Jürgen Klopp. Lo reveló en charla con Transfermarkt, y también refrescó que el entrenador alemán lo dejó claro: en Inglaterra no dirigirá a otro equipo que no sea Liverpool.

“Incluso el Chelsea y el Manchester United preguntaron, aunque Jürgen había dejado claro que no entrenaría a ningún otro club de Inglaterra. Estas peticiones siguen llegando. Está sumamente satisfecho con lo que ha logrado. Y sigue siendo maravilloso pasar a la historia como uno de los pocos entrenadores que solo dirigió tres clubes y nunca fue despedido”, soltó Kosicke.

Además, ahondó en el tema de las selecciones nacionales: “Quizás en algún momento diga que necesita volver a oler el vestuario. Pero ahora mismo está muy, muy contento con su puesto. Antes de llegar a Red Bull, Jürgen podría haber entrenado a Estados Unidos o Inglaterra. Probablemente también a Alemania , si Julian Nagelsmann no hubiera estado ya allí”.

Jürgen Klopp es un ídolo en el Liverpool.
Jürgen Klopp es un ídolo en el Liverpool. Foto: Getty Images

Klopp, un mentor de Luis Díaz

Aunque Jürgen Klopp se haya ganado a pulso su popularidad en el mundo del fútbol, debido a los grandes procesos y resultados que consiguió, en Colombia se lleva una mirada especial. Fue uno de los mentores más importantes en la exitosa carrera de Luis Díaz.

Mientras el guajiro y Klopp se desempeñaron juntos en Inglaterra, supieron brillar. Ganaron varios trofeos que los dejaron en el radar del planeta entero, y aunque sus caminos hoy estén separados, siempre que se encuentran o habla uno del otro, hay sonrisas de por medio.

Luis Díaz y Jürgen Klopp terminaron en 2024 su relación en Liverpool
Luis Díaz y Jürgen Klopp terminaron en 2024 su relación en Liverpool Foto: Getty Images

Resta esperar si Jürgen Klopp decide volver a ser técnico profesional. Mientras tanto, tiene el cargo de director de fútbol global en Red Bull, una marca insignia de varios equipos como Leipzig y Salzburg.

