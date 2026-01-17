Deportes

Jurgen Klopp reaccionó en vivo y en directo al partidazo de Luis Díaz y Bayern ante Leipzig: cámara lo captó

El mentor vuelve a ver a su alumno: Klopp, presente en el Red Bull Arena de Leipzig, donde ganó el Bayern de Luis Díaz.

Redacción Deportes
18 de enero de 2026, 2:30 a. m.
Jürgen Klopp reaccionó en medio del partido entre RB Leipzig y Bayern Múnich por Bundesliga. Luis Díaz jugó los 90'.
Jürgen Klopp reaccionó en medio del partido entre RB Leipzig y Bayern Múnich por Bundesliga. Luis Díaz jugó los 90'.

Este sábado, 17 de enero de 2026, Bayern Múnich goleó a domicilio al RB Leipzig por 5-1. Luis Díaz fue titular con lo bávaros, jugó los 90′ y en la tribuna tuvo un asistente de lujo: su exentrenador en Liverpool, Jürgen Klopp.

Las cámaras en la transmisión oficial de ESPN mostraron a Klopp sentado en el Red Bull Arena de Leipzig. Fue al minuto 30 del primer tiempo, cuando Bayern perdía por 1-0. En ese preciso instante, Jürgen tenía su característica sonrisa en el rostro.

Eso quiere decir que Klopp vio en vivo y en directo el partido que jugó Luis Díaz, que, aunque no metió gol ni dio asistencia, fue desequilibrante e importante para que los suyos levantaran la manita al Leipzig.

Se trató de otra remontada para Bayern Múnich, que arrancó perdiendo ante Leipzig tras el gol de Romulo Cardoso. Luego, los bávaros le dieron vuelta con anotaciones de Gnabry (50′), Kane (67′) y una ráfaga de tres tantos, en seis minutos, repartida entre Tah (82′), Pavlovic (85′) y Olise (88′).

Gratos recuerdos de Jürgen Klopp con Luis Díaz en Liverpool

Que Klopp haya estado en la tribuna del último partido del Bayern solo despierta gratos recuerdos para Luis Díaz en Liverpool. El estratega alemán fue el que llevó al guajiro a Anfield, procedente de Porto, en 2022.

Juntos ganaron todo en Inglaterra: Premier League, Copa de la Liga, FA Cup y Community Shield. Estuvieron cerca de lograr la Champions, en 2022, pero perdieron en la gran final con Real Madrid.

Como padre e hijo: imagen de cuando Jurgen Klopp y Luis Díaz compartían en Liverpool.
Como padre e hijo: imagen de cuando Jurgen Klopp y Luis Díaz compartían en Liverpool.

Más de la Bundesliga

Dortmund ganó sobre el final

Si el Bayern no estuvo cómodo hasta los últimos minutos, Borussia Dortmund sufrió todavía mucho más para ganar 3-2 al St Pauli, último clasificado, gracias a un penal marcado por Emre Can en el descuento final.

El partido parecía cómodo de entrada para el Dortmund, que llegó a adelantarse 2-0 en el marcador con los tantos de Julian Brandt (45+1′) y Karim Adeyemi (54′).

Un exceso de relajación le costó caro al equipo local, que vio cómo el St Pauli equilibraba el marcador después, con dianas del estadounidense James Sands (62) y del inglés Ricky-Jade Jones (72).

El último tramo del partido fue un intento a la desesperada del Dortmund por evitar el tropiezo y parecía estar a punto de consumarlo cuando una caída del atacante Maximilian Beier en el área llevó a una revisión del VAR y al posterior tanto de Can desde los once pasos, para poner el 3-2 definitivo.

Agónico gol de Enre Can para que Borussia Dortmund le gane a FC St. Pauli y maquille la diferencia con Bayern Múnich en Bundesliga.
Agónico gol de Enre Can para que Borussia Dortmund le gane a FC St. Pauli y maquille la diferencia con Bayern Múnich en Bundesliga.

La hinchada del Dortmund pudo festejar así una victoria muy sufrida, incluido el canciller alemán Friedrich Merz, presente en uno de los palcos VIP del Westfalenstadion e hincha del equipo local.

*Con información de AFP

