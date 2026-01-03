Deportes

Fuerte mensaje de Juan Guillermo Cuadrado tras la captura de Maduro por orden de Trump: “Apareció el rey de justicia”

Juan Guillermo Cuadrado, uno de los jugadores más reconocidos de la Selección Colombia, se pronunció tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

William Horacio Perilla Gamboa

3 de enero de 2026, 9:36 p. m.
Foto: Getty Images / Oficial Donald Trump

Sigue el revuelo mundial tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela con el único fin de capturar al dictador Nicolás Maduro. El operativo fue conjuntamente trabajado por especialistas y agentes estadounidenses que ingresaron a Caracas para detener al mandatario venezolano. Las reacciones no se han hecho esperar, a tal punto que en Colombia son muchos los que celebran, otros que rechazan los movimientos en la madrugada del 3 de enero.

Uno de los colombianos que se pronunció fue el volante Juan Guillermo Cuadrado, quien no dudó y fue a sus redes sociales para celebrar la maniobra estadounidense y la detención de Nicolás Maduro, quien de inmediato fue transportado a Estados Unidos, donde espera larga intervención y muchas preguntas en los juzgados norteamericanos.

Juan Guillermo Cuadrado no titubeó y en una historia en Instagram se dejó ver muy contento por la operación militar en Caracas y posteó una fotografía con la bandera de Venezuela. El jugador es uno de los más reconocidos del último siglo en la Selección Colombia, aunque poco hace parte del actual proceso que adelanta el técnico Néstor Lorenzo.

El volante de Necoclí fue enfático en Instagram y se vio a favor de la captura de Maduro y dijo que Venezuela ya está libre, aunque duró mucho tiempo, “apareció el rey de justicia”.

¿Peligra el Mundial 2026? Lo que dice el reglamento Fifa tras la captura de Maduro por orden de Trump en Venezuela

La lista de equipos que quieren a Falcao García: estos son sus cuatro posibles destinos

La publicación del Bayern Múnich con el nuevo socio de Luis Díaz para 2026 que sorprende: “Es el primer jugador”

Jugador se despide de Millonarios y hace un cambio drástico en el mercado de pases: “De azul a rojo”

El gran desplome que sufrió Marino Hinestroza en el mercado de pases, el jugador que Boca Juniors quiere

Rodrigo Ureña, nuevo jugador de Millonarios, ya conoce el FPC: Así le fue en América de Cali y Tolima

Socio de Cristiano Ronaldo hace bulla en Europa y Luis Díaz lo tendrá que parar en el Mundial: Barcelona lo quiere

La advertencia de Juan Guillermo Cuadrado a Colombia por el cruce con Cristiano en el Mundial 2026

Pibe Valderrama intercede por Juan Guillermo Cuadrado para el Mundial 2026: recado a Lorenzo por la lista final

Juan Guillermo Cuadrado lanza mensaje justo para ser llevado al Mundial 2026: retumba en Colombia

Actualmente, Cuadrado está en el Pisa de la Serie A de Italia y suma una prestigiosa carrera en el exterior, siendo uno de los futbolistas más reconocidos del FPC a nivel internacional.

El mensaje de Cuadrado a Venezuela tras la captura de Trump

“Oremos por Venezuela”, se lee en la imagen que compartió Juan Guillermo Cuadrado con la bandera de Venezuela en el fondo. Y agrega: “Feliz por mis hermanos venezolanos. La espera fue larga, pero apareció el rey de justicia. Venezuela libre”.

Foto: LightRocket via Getty Images

Es el primer deportista colombiano que reacciona a la captura de Maduro en el vecino país. La carrera de Juan Guillermo Cuadrado muestra que fue mundialista con Colombia en dos ocasiones, Brasil 2014 y Rusia 2018, y posiblemente tenga posibilidades de estar en el Mundial 2026, aunque está prácticamente borrado del proceso Lorenzo.

Foto: Pantallazo Instagram: @cuadrado

Es canterano de Independiente Medellín y pasó al Udinese de Italia en el 2009. Fue al Lecce y la Fiorentina en Italia antes de dar el salto al Chelsea de la Premier League. Jugó siete temporadas en la Juventus y fue socio de Cristiano Ronaldo. Luego pasó al Inter de Milán, Atalanta y ahora está en el Pisa de la Serie A.

