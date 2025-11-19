Suscribirse

Pibe Valderrama intercede por Juan Guillermo Cuadrado para el Mundial 2026: recado a Lorenzo por la lista final

La voz autorizada del balompié nacional le mandó un mensaje al argentino en busca de que reconsidere el llamado del histórico.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

19 de noviembre de 2025, 5:27 p. m.
El 'Pibe' Valderrama pide la vuelta de Juan Guillermo Cuadrado a Selección Colombia
Valderrama pide la vuelta de Juan Guillermo Cuadrado a Selección Colombia | Foto: Getty Images y captura a video de Instagram (pibevalderramap)

Néstor Lorenzo parece haberse cazado con un grupo de jugadores que son fijos en las convocatorias de la Selección Colombia.

Un ausente desde hace un buen tiempo es Juan Guillermo Cuadrado, de quien no se tiene conocimiento de la razón por la que fue borrado.

Juan Guillermo Cuadrado, jugador del Pisa de Italia.
Juan Guillermo Cuadrado, jugador del Pisa de Italia. | Foto: LightRocket via Getty Images

Quien ya es uno de los históricos del país, pero que se mantiene vigente en Europa, se mantuvo esta campaña en la élite con dos objetivos: uno de esos, ir al Mundial.

Sus declaraciones han resonado, pero no ha calado en el entrenador argentino que sigue fiel a otros nombres rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Si bien la Tricolor gana y Lorenzo afianza a los suyos, tras la victoria reciente con Australia, el histórico Carlos Pibe Valderrama ha intercedido por Cuadrado.

En una video columna que suele hacer después de cada juego de selección, lanzó el recado: “A mí me gustaría que Cuadrado estuviera en los 26, aún no se ha confirmado lo de los 30″.

“Él está jugando en Italia, lleva 20 años jugando internacionalmente, está en Italia todavía y yo creo que el profesor le va a dar la oportunidad, que no se la ha dado no sé por qué, él no ha tenido la oportunidad en este grupo“, completó en su reclamo por la ausencia de quien milita en Pisa, de Italia.

Contexto: Juan Guillermo Cuadrado le manda recado a Néstor Lorenzo por el Mundial de 2026: se sinceró

Siguiendo por esa misma línea, para Valderrama lo de Cuadrado no es algo netamente deportivo: “Como futbolista y como persona debe estar ahí. La lista no está completa”.

Adicionalmente, le resaltó lo que le puede terminar aportando con su polifuncionalidad: “Es un jugador rápido, que da alternativas, técnicamente bien dotado, tiene buena pegada”.

"Si juega en Europa es porque físicamente está bien, necesita otra oportunidad”, dijo el Pibe.

A Yaser le mandó consejo

En medio del análisis de la reciente victoria colombiana, el histórico no dejó pasar por alto el nivel de un joven como Yaser Asprilla.

Este que ha vuelto a tener rodaje en el equipo nacional es del gusto del Pibe, pero podría hacer más si escucha un consejo.

Yáser Asprilla retoma nivel con Colombia rumbo al Mundial 2026
Yaser Asprilla retoma nivel con Colombia rumbo al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

“Me gustó Yaser Asprilla, encarador, no tiene miedo. Una recomendación, que no se tire tanto a la raya porque ahí pierde espacio, tiene que buscar más en el medio”, le dijo al que juega en el Girona de España.

“En el medio es más peligroso y tiene buena pegada, pero me gustó“, extendió aprobándole lo que hizo ante Australia como titular.

“Usted tiene calidad para jugar en el medio y puede desequilibrar como lo está haciendo”, terminó por decirle al de 22 años.

Ilusión a pleno para el Mundial

A Valderrama esta Selección lo tiene “soñando” de cara a la disputa de la Copa Mundo del año entrante, tal como pasó en la previa de la Copa América 2024.

Contexto: Néstor Lorenzo no se calló tras pelea contra Australia: contó toda la verdad de lo que pasó

Sobre lo que fue Australia como rival: “Esos equipos son complicados, equipos que tienen la pelota y que defensivamente son fuertes. La demora era meterles el gol, ocurrió al minuto 75 y ahí se abrió el partido”.

“Equipo que se la abra a jugar a la Selección Colombia mano a mano, lo golean. Esta Selección sabe a qué juega, tuvo paciencia y tranquilidad, se abrió el partido y ganamos otra vez. Es equipo no pierde y va invicto otra vez”, cerró el concepto.

