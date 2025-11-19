Deportes
Néstor Lorenzo no se calló tras pelea contra Australia: contó toda la verdad de lo que pasó
El argentino reveló el motivo por el que se enfureció con el cuerpo técnico del rival.
La Selección Colombia cerró el año con victoria cómoda y ya comienza a pensar en lo que será el 2026, año de Mundial. La Tricolor venció 3-0 a Australia en el estadio Citi Field, en Nueva York.
James Rodríguez fue el encargado de destrabar el partido con un gol de penalti a los 76 minutos. Después, ya sobre el final, llegaron las anotaciones de Luis Díaz y Jefferson Lerma.
Más allá del resultado, hubo una cosa que llamó mucho la atención y que poco se ha visto desde que Néstor Lorenzo asumió las riendas de la escuadra nacional: el argentino enfureció con el cuerpo técnico rival.
Todo ocurrió en el primer tiempo; cuando al estratega se le vio discutiendo con los adversarios, una escena que prácticamente nunca se había visto y que, por lo mismo, sorprendió a más de uno.
Lorenzo, tras finalizar el partido y en medio de la rueda de prensa, contó la verdad de lo que pasó y reveló el motivo por el que se le vio ofuscado.
“Un hombre del banco agredió a mi cuerpo técnico”, respondió al ser cuestionado acerca de por qué se desató la situación.
Pese a que no entregó mayores detalles, remarcó que una palabra de uno de los rivales no le gustó para nada y hasta lanzó una advertencia para los que se meten con las personas que hacen parte de su cuerpo técnico.
“Que no me toquen a los míos. Dijo una mala palabra en italiano que es brava. Menos mal que paramos a Lucho. Son cosas que pasan”, expresó.
El argentino no quiso darle mayor trascendencia a lo ocurrido y dejó en claro que son cosas normales de los partidos. “Ya está, ya pasó, el técnico de Australia es un señor y nos saludamos bien, son cosas que pasan”, agregó.
Por otra parte, Lorenzo se refirió a lo que ha sido este año, en el que el equipo ha tenido muchos altibajos, lo que ha despertado fuertes críticas en ciertos momentos.
Pese a lo que pasó en algunos partidos, manifestó que ha sido un año “positivo”. Entre otras cosas, destacó las numerosas opciones con las que cuentan hoy en día.
“La lista se fue ampliando a medida que fuimos probando y que fuimos cambiando de esquema y cambiando de jugadores. Tenemos una competencia muy buena que los va a hacer mejor a todos. Ojalá que a la lista final lleguen los mejores y los que merecen. Va a ser un problema para nosotros elegir, porque están en un muy buen nivel todos”, explicó.