Néstor Lorenzo no se calló tras pelea contra Australia: contó toda la verdad de lo que pasó

La Selección Colombia cerró el año con victoria cómoda y ya comienza a pensar en lo que será el 2026, año de Mundial. La Tricolor venció 3-0 a Australia en el estadio Citi Field, en Nueva York.

James Rodríguez fue el encargado de destrabar el partido con un gol de penalti a los 76 minutos. Después, ya sobre el final, llegaron las anotaciones de Luis Díaz y Jefferson Lerma.

Selección Colombia celebró ante Nueva Zelanda previo al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Más allá del resultado, hubo una cosa que llamó mucho la atención y que poco se ha visto desde que Néstor Lorenzo asumió las riendas de la escuadra nacional: el argentino enfureció con el cuerpo técnico rival.

Todo ocurrió en el primer tiempo; cuando al estratega se le vio discutiendo con los adversarios, una escena que prácticamente nunca se había visto y que, por lo mismo, sorprendió a más de uno.

Lorenzo, tras finalizar el partido y en medio de la rueda de prensa, contó la verdad de lo que pasó y reveló el motivo por el que se le vio ofuscado.

“Un hombre del banco agredió a mi cuerpo técnico”, respondió al ser cuestionado acerca de por qué se desató la situación.

Pese a que no entregó mayores detalles, remarcó que una palabra de uno de los rivales no le gustó para nada y hasta lanzó una advertencia para los que se meten con las personas que hacen parte de su cuerpo técnico.

“Que no me toquen a los míos. Dijo una mala palabra en italiano que es brava. Menos mal que paramos a Lucho. Son cosas que pasan”, expresó.

El argentino no quiso darle mayor trascendencia a lo ocurrido y dejó en claro que son cosas normales de los partidos. “Ya está, ya pasó, el técnico de Australia es un señor y nos saludamos bien, son cosas que pasan”, agregó.

Por otra parte, Lorenzo se refirió a lo que ha sido este año, en el que el equipo ha tenido muchos altibajos, lo que ha despertado fuertes críticas en ciertos momentos.

Pese a lo que pasó en algunos partidos, manifestó que ha sido un año “positivo”. Entre otras cosas, destacó las numerosas opciones con las que cuentan hoy en día.