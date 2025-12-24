Deportes

El pasegol magistral de Cristiano Ronaldo al que Colombia le teme en el Mundial 2026: lo tiró y es viral

En uno de los partidos del año, el atacante fue protagonista y da más muestras de su interminable vigencia, a meses de la Copa del Mundo.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

24 de diciembre de 2025, 7:25 p. m.
Cristiano Ronaldo sigue tirando talento antes de medirse con Portugal vs. Colombia.
Cristiano Ronaldo sigue tirando talento antes de medirse con Portugal vs. Colombia. Foto: Getty Images y captura @SC_ESPN

Cristiano Ronaldo sigue metiéndole miedo a sus rivales a meses del Mundial 2026. Este miércoles, en vísperas de Navidad, el atacante luso fue partícipe de una de las acciones de mayor relevancia en el juego por Liga de Campeones de Asia.

Al Nassr fue el ganador del duelo por 5-1 ante Al Zawraa, en donde el de 40 años aportó la asistencia del cuarto tanto, obra de su compatriota y también rival de Colombia, João Félix.

RIYADH, SAUDI ARABIA - MAY 07: Cristiano Ronaldo of Al Nassr reacts during the Saudi Pro League match between Al Nassr and Al Ittihad at Al-Awwal Park on May 07, 2025 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images)
Cristiano Ronaldo pudo irse en la Navidad con una sonrisa y victoria junto a Al Nassr. Foto: Getty Images

En el contorno del área grande, el experimentado atacante puso toda su experiencia a relucir. Controlando con izquierda y alzando el balón con derecha por encima de los defensas, CR7 habilitó a su compañera para que este solo le bastase definir frente a la salida del portero contrario.

Dicha picada de balón se hizo tendencia rápidamente en redes sociales, donde los comentarios fueron múltiples ante la actuación de un Cristiano que se ve entero para la disputa de la Copa del Mundo a mediados del año entrante.

Fue la primera asistencia de la figura lusa en la competencia. Si bien no anotó, el futbolista portugués cumplió un partido más que correcto en todos los ámbitos; su calificación fue por encima de los 7.0 puntos, con estadísticas altas como el 86% de pases completados, así como el 100% de pases largos y regates.

Sus toques de balón fueron relativamente pocos (19), pero uno de ellos fue clave y sirvió para la goleada que vivió el equipo de Cristiano el día de las festividades decembrinas.

CR7 gana en todos los frentes

Según lo dio a conocer el medio 365 Scores en una nota exclusiva: “¡Habrá Cristiano Ronaldo para rato en Arabia!“, explican.

“Y no solo como jugador… sino también como propietario del Al Nassr y pieza clave en el ambicioso proyecto saudí rumbo al Mundial 2030″, amplían en una información que sacude al balompié mundial.

Cristiano Ronaldo se lanza por un ambicioso proyecto junto a Al-Nassr, de Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo se lanza por un ambicioso proyecto junto a Al-Nassr, de Arabia Saudita Foto: Getty Images

“CR7 llegó para revolucionar el fútbol árabe… y todavía le queda mucho más por hacer“, señalan en medio de este anuncio que se volvió viral.

Al entrar en el terreno de las cifras, se indica que el astro portugués pasará a formar parte de un porcentaje relevante de los saudíes. Su inversión en el país estaría entre los 247.500 millones y 256.500 millones de pesos colombianos.

La advertencia de Juan Guillermo Cuadrado a Colombia por el cruce con Cristiano en el Mundial 2026

“Cristiano Ronaldo adquiriría el 15% de las acciones de Al-Nassr, una operación avaluada en hasta 50 millones de libras, lo que lo posiciona no solo como figura deportiva, sino también como actor clave en el futuro institucional y económico del club”, detallan sobre el movimiento que realizará CR7 en favor de su patrimonio.

“La compra del15% de las acciones de Al-Nassr coloca al portugués en el centro del nuevo modelo de gestión, con una participación activa en el crecimiento deportivo, comercial y global de la institución”, destacan del gran trato.

