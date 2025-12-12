Cristiano Ronaldo hará el jugadón de su vida: compraría parte de club y meterá cifra millonaria

En el mundo del fútbol los negocios son una constante, donde quienes pueden invertir para mejorar su riqueza lo hacen y logran ampliar su patrimonio. A Cristiano Ronaldo, posiblemente, no le falte, pero este desea seguir adentrándose en una industria que va más allá de cuando decida retirarse.

Justamente es que, pensando en su futuro, el luso y próximo rival de Colombia en el Mundial 2026, habría decidido meter una cifra alta de dinero para convertirse en socio del club del que actualmente hace parte, Al Nassr.

Según lo ha revelado el medio 365 Scores en una nota exclusiva: “¡Habrá Cristiano Ronaldo para rato en Arabia!“.

“Y no solo como jugador… sino también como propietario del Al Nassr y pieza clave en el ambicioso proyecto saudí rumbo al Mundial 2030″, extienden de una noticia que impacta al balompié mundial.

“CR7 llegó para revolucionar el fútbol árabe… y todavía le queda mucho más por hacer“, avisan en medio de dicho anuncio viral.

Cristiano Ronaldo comanda Al-Nassr dentro y fuera de la cancha. | Foto: Getty Images

A la hora de adentrarse en cifras, se ha dicho que el astro portugués llegará a ser parte de un porcentaje importante de los saudíes. Su inversión allí será de unos 247.500 millones a 256.500 millones de pesos colombianos.

“Cristiano Ronaldo adquiriría el 15% de las acciones de Al-Nassr, una operación avaluada en hasta 50 millones de libras, lo que lo posiciona no solo como figura deportiva, sino también como actor clave en el futuro institucional y económico del club", extienden del movimiento que hará CR7 para su patrimonio.

Si bien no es la compra ni siquiera de la mitad del club, y menos su totalidad, sí es importante ver la manera como el jugador dosifica sus ganancias, les da manejo y termina por potenciar a más no poder.

“La compra del 15% de las acciones de Al-Nassr coloca al portugués en el centro del nuevo modelo de gestión, con una participación activa en el crecimiento deportivo, comercial y global de la institución", resaltan.

A sus 40 años

Dicha edad alta de Cristiano no le impide ser un elemento activo del balompié mundial. Mientras este se sienta en condiciones de jugar, lo hará en busca de alcanzar los 1.000 goles.

En 2026 disputará el último Mundial de su carrera deportiva. Será en el marco de un torneo inédito, con 48 selecciones, a jugarse en Estados Unidos, Canadá y México.

Portugal será el rival más complicado que enfrente Colombia en la primera fase del Mundial 2026 | Foto: Getty / Montaje Semana

Después del sorteo del pasado 5 de diciembre en Washington, se supo que los rivales de los lusos serán Uzbekistán, Play off 1 (Nueva Caledonia/Jamaica/República Democrática del Congo) y la Selección Colombia.