Noticia oficial de Cristiano Ronaldo para el Mundial 2026: decisión definitiva no tiene marcha atrás

Un testimonio suyo le hizo conocer al mundo la determinación para la Copa Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

Redacción Deportes
11 de noviembre de 2025, 6:11 p. m.
Cristiano Ronaldo disputará en el Mundial United 2026 su última Copa del Mundo.
Al igual que para Lionel Messi y James Rodríguez, el Mundial United 2026 será el último de su carrera profesional para Cristiano Ronaldo.

Si bien hasta la fecha Portugal no ha confirmado su cupo a la cita orbital, en la próxima fecha FIFA podría convertirse en una de las 48 naciones del listado.

En caso de vencer este jueves, 13 de noviembre, a Irlanda, el cupo de los lusos quedaría confirmado tras ser cabeza del grupo F.

Portugal's Cristiano Ronaldo embraces Portugal coach Roberto Martinez after being substituted during a World Cup 2026 group F qualifying soccer match between Hungary and Portugal at the Puskas Arena in Budapest, Tuesday, Sept. 9, 2025. (AP Photo/Denes Erdos)
Ante la casi que inminente clasificación de los lusos, la máxima figura del plantel ha sentenciado que su retiro está cerca, y por consiguiente, la próxima Copa Mundo sea su última.

“Me retiraré pronto… Lo hice y lo di todo por el fútbol en los últimos 25 años”, rescató de su vida profesional.

Adicionalmente, confirmó la noticia sobre el ‘baile final’ en una Copa Mundo: “Probablemente, uno o dos años. Seguro que este será mi último Mundial, definitivamente”.

Sobre su sentir en esta época donde se siente tan cerca de que todo acabe deportivamente, precisó: “Estoy disfrutando mucho del momento”.

Ronaldo no le ha podido dar aún a Portugal un título mundialista y lo más cerca que estuvo fue en 2006, cuando la selección lusa perdió en semifinales contra Francia.

Tras una exitosa carrera en Europa, especialmente en el Manchester United y Real Madrid, Ronaldo fichó por el Al-Nassr en 2023, iniciando un movimiento de grandes figuras al fútbol saudita para jugar en el país que será la sede del Mundial 2034.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - APRIL 30: Cristiano Ronaldo of Al Nassr looks on during the warm up prior to the AFC Champions League Elite Semi Final between Al Nassr and Kawasaki Frontale at King Abdullah Sports City Hall Stadium on April 30, 2025 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)
Impulsado por el príncipe heredero y líder de facto del reino, Mohammed bin Salmán, el plan de reformas Visión 2030 tiene como objetivo abrir el país y diversificar su economía, que depende en gran medida del petróleo.

El deporte ocupa un lugar destacado en esta estrategia, aunque los críticos con el reino denuncian que la monarquía saudita blanquea sus políticas a través de la organización de grandes eventos deportivos.

Su legado en Portugal y el balompié mundial

En unos años habrá que concebir el fútbol sin figuras que marcaron la historia por un largo tiempo como Cristiano Ronaldo.

Este astro del balompié ha acompañado a su país desde 2003, y permaneció en clubes como Sporting, de Portugal, Manchester United, Real Madrid y Juventus, donde acrecentó su lista de títulos locales e internacionales.

MADRID, SPAIN - JUNE 4: James Rodriguez (L) and Cristiano Ronaldo (R) of Real Madrid gesture during celebrations at Cibeles Fountain after winning the 2016/17 UEFA Champions League in Madrid, Spain on June 4, 2017. (Photo by Guillermo Martinez/Anadolu Agency/Getty Images)
A la hora de sumar todos los trofeos grupales que alcanzó en la élite, el número asciende a la nada despreciable cifra de 36.

Entre esas conquistas está el doblete de Liga de Naciones que tiene con Portugal, las cuales alcanzó en 2019 y 2025, respectivamente.

También vale destacar la Eurocopa lograda con su nación en 2016, el cual podría ser uno de los títulos emotivos para este por no poder jugar la final completa con Francia.

En lo que concierne al Balón de Oro, la sumatoria es de seis, ganados en los años 2008, 2014, 2015, 2016, 2017 y por última vez, en el 2020.

Antes del retiro, un deseo de CR7 es alcanzar los 1000 goles; hasta la fecha suma 953 y hace fuerza por poder alcanzar a llegar a la marca antes de su adiós.

*Con información de AFP.

