La Copa del Mundo de la FIFA 2026 está a pocos meses de iniciar, por lo que ya hay una gran cantidad de selecciones clasificadas a la importante cita del fútbol. Sin embargo, todavía existen varias selecciones que no han confirmado su cupo y se encuentran en un punto clave de las eliminatorias de su continente.

Por eso, es un buen momento para revisar los próximos encuentros, las selecciones ya clasificadas y las que están a punto de sellar su pase a Estados Unidos, Canadá o México, para formar parte de las mejores 48 selecciones del planeta.

Equipos que están a punto de llegar al Mundial:

Francia es la actual subcampeona del Mundo. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) | Foto: AFP

Francia

El equipo de Kylian Mbappé podría asegurar su participación en el Mundial con una victoria frente a Ucrania el próximo jueves 13 de noviembre.

Suiza

La selección roja podría llegar a la Copa del Mundo el próximo miércoles 12 de noviembre, siempre y cuando Kosovo no gane y ellos obtengan una victoria o un empate ante Suecia.

Bélgica

Ese mismo miércoles, el equipo que dirige Rudi García llegará a la máxima cita del fútbol mundial, siempre y cuando obtenga una victoria ante el onceno de Kazajistán.

Países Bajos

La ‘naranja mecánica’ volverá a la Copa del Mundo si suma tres puntos frente a Polonia el próximo viernes 14 de noviembre.

Austria

El equipo de David Alaba podría volver al Mundial luego de su participación en Francia 1998, siempre y cuando el 15 de noviembre obtenga una victoria ante Chipre y Bosnia y Herzegovina no sume puntos frente a Rumanía.

Cristiano Ronaldo podría estár ante su última Copa del Mundo. | Foto: AP

Portugal

Cristiano Ronaldo y su selección se clasificarán si el jueves 13 de noviembre ganan a la República de Irlanda. En caso de empatar, deberán esperar a que Hungría no salga victoriosa frente a Armenia.

Noruega

Ese mismo día, la selección de Erling Haaland podría llegar al Mundial si suma puntos frente a Estonia y el equipo de Italia no lo hace ante Moldavia.

Lamine Yamal, es uno de los llamados a brillar en United 2026 con España. | Foto: Fotos del balón Trionda suministradas a Semana

España

La Roja llegará a la Copa del Mundo el próximo 15 de noviembre si obtiene una victoria frente a Georgia y Turquía no le gana a Bulgaria.

Honduras

El próximo 13 de noviembre, el combinado centroamericano llegará al Mundial si obtiene una victoria frente a Nicaragua y el enfrentamiento entre Costa Rica y Haití termina en empate.

Jamaica

Podría lograr la clasificación ese mismo día si suma los tres puntos frente a Trinidad y Tobago, siempre y cuando Curazao no le gane a Bermudas.

Eliminatoria africana

Cuatro selecciones se disputan, a partido único, el último cupo de la CAF para la Copa del Mundo 2026. Los partidos se jugarán el miércoles 12 de noviembre entre:

Camerún vs. República Democrática del Congo

Nigeria vs. Gabón

Los dos ganadores disputarán un partido entre ellos y decidirán quién irá al Mundial.

Finalmente, Irak y Emiratos Árabes Unidos jugarán una llave de ida y vuelta por el último cupo de la AFC para llegar a la Copa del Mundo.