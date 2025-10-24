Suscribirse

Esto necesita la Portugal de Cristiano para ir al Mundial: se acaban las oportunidades

Varias selecciones están a un paso de clasificarse al Mundial de 2026, mientras otras aún luchan por su boleto.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

25 de octubre de 2025, 12:57 a. m.
El portero irlandés #01 Caoimhin Kelleher (2L) celebra después de que el delantero portugués #16 Cristiano Ronaldo no anotara desde el punto de penalti durante el partido de fútbol del grupo F de la zona europea de clasificación para la Copa Mundial 2026 entre Portugal e Irlanda en el estadio José Alvalade de Lisboa el 11 de octubre de 2025. (Foto de PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Ocho selecciones a un paso del Mundial 2026: así podrían sellar su clasificación. (Foto de PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) | Foto: AFP

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 está a pocos meses de iniciar, por lo que ya hay una gran cantidad de selecciones clasificadas a la importante cita del fútbol. Sin embargo, todavía existen varias selecciones que no han confirmado su cupo y se encuentran en un punto clave de las eliminatorias de su continente.

Por eso, es un buen momento para revisar los próximos encuentros, las selecciones ya clasificadas y las que están a punto de sellar su pase a Estados Unidos, Canadá o México, para formar parte de las mejores 48 selecciones del planeta.

Equipos que están a punto de llegar al Mundial:

Kylian Mbappé
Francia es la actual subcampeona del Mundo. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) | Foto: AFP

Francia

El equipo de Kylian Mbappé podría asegurar su participación en el Mundial con una victoria frente a Ucrania el próximo jueves 13 de noviembre.

Suiza

La selección roja podría llegar a la Copa del Mundo el próximo miércoles 12 de noviembre, siempre y cuando Kosovo no gane y ellos obtengan una victoria o un empate ante Suecia.

Contexto: Ola de comentarios por la nueva chaqueta de la Selección Colombia para el Mundial: así luce

Bélgica

Ese mismo miércoles, el equipo que dirige Rudi García llegará a la máxima cita del fútbol mundial, siempre y cuando obtenga una victoria ante el onceno de Kazajistán.

Países Bajos

La ‘naranja mecánica’ volverá a la Copa del Mundo si suma tres puntos frente a Polonia el próximo viernes 14 de noviembre.

Austria

El equipo de David Alaba podría volver al Mundial luego de su participación en Francia 1998, siempre y cuando el 15 de noviembre obtenga una victoria ante Chipre y Bosnia y Herzegovina no sume puntos frente a Rumanía.

Cristiano Ronaldo de Portugal celebra tras anotar en el encuentro del Grupo F de la eliminatoria a la Copa Mundial 2026 ante Hungría el martes 14 de octubre del 2025. (AP Foto/Armando Franca)
Cristiano Ronaldo podría estár ante su última Copa del Mundo. | Foto: AP

Portugal

Cristiano Ronaldo y su selección se clasificarán si el jueves 13 de noviembre ganan a la República de Irlanda. En caso de empatar, deberán esperar a que Hungría no salga victoriosa frente a Armenia.

Noruega

Ese mismo día, la selección de Erling Haaland podría llegar al Mundial si suma puntos frente a Estonia y el equipo de Italia no lo hace ante Moldavia.

Lamine Yamal, llamado a brillar en United 2026 con España, siendo una de las caras del nuevo balón Trionda.
Lamine Yamal, es uno de los llamados a brillar en United 2026 con España. | Foto: Fotos del balón Trionda suministradas a Semana

España

La Roja llegará a la Copa del Mundo el próximo 15 de noviembre si obtiene una victoria frente a Georgia y Turquía no le gana a Bulgaria.

Honduras

El próximo 13 de noviembre, el combinado centroamericano llegará al Mundial si obtiene una victoria frente a Nicaragua y el enfrentamiento entre Costa Rica y Haití termina en empate.

Jamaica

Podría lograr la clasificación ese mismo día si suma los tres puntos frente a Trinidad y Tobago, siempre y cuando Curazao no le gane a Bermudas.

Eliminatoria africana

Cuatro selecciones se disputan, a partido único, el último cupo de la CAF para la Copa del Mundo 2026. Los partidos se jugarán el miércoles 12 de noviembre entre:

  • Camerún vs. República Democrática del Congo
  • Nigeria vs. Gabón

Los dos ganadores disputarán un partido entre ellos y decidirán quién irá al Mundial.

Finalmente, Irak y Emiratos Árabes Unidos jugarán una llave de ida y vuelta por el último cupo de la AFC para llegar a la Copa del Mundo.

La emoción mundialista crece y varias selecciones se preparan para sellar su boleto al torneo más importante del planeta.

Noticias Destacadas

