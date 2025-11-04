Cristiano Ronaldo da detalle clave sobre su retiro y remece el mundo futbol: “Lo he preparando”

En cada nueva entrevista que Cristiano Ronaldo concede, da más detalles sobre su retiro. Actualmente, el jugador de la Selección Portugal y Al-Nassr tiene 40 años, estaría en el Mundial 2026, pero admite que colgará los botines pronto.

Lo hizo en diálogo con Piers Morgan, y sus palabras le terminan dando la vuelta al mundo. Además, reveló detalles claves del tema, como que lleva preparando su futuro post-jugador profesional desde los 25 años, y que espera dedicar más tiempo a su familia, específicamente a sus hijos.

“Será pronto (retiro), pero creo que estaré preparado. Será difícil, por supuesto, probablemente lloraré, claro. Es normal, soy una persona que llora fácil y no peleo con mis sentimientos. Soy honesto, una persona abierta”, arrancó afirmando Cristiano.

Luego añadió: “Será difícil, pero he preparado mi futuro desde los 25, 26, 27 años... Creo que estaré preparado para soportar esa presión”.

“Tendré más tiempo para mi, más tiempo para mi familia”, sentenció al respecto el astro portugués, aclarando que quiere estar más de cerca, incluso, en el proceso de su hijo Cristiano Jr., quien se prepara para ser futbolista.

Portugal espera contar con Cristiano Ronaldo de cara al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

El contrato de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr da pistas de su retiro

No es la primera vez que Cristiano Ronaldo da certeras respuestas sobre lo que hará cuando deje las canchas de fútbol profesionalmente. Sin embargo, su contrato con el Al-Nassr saudí daría pistas concretas sobre cuándo llegaría su retiro definitivo.

El vínculo entre Al-Nassr y Cristiano Ronaldo va hasta junio de 2027. Eso da pie a pensar que el astro portugués estará con su selección en el Mundial United 2026, llegando como una de las selecciones llamada a ser protagonista en la cita orbital.

Para junio de 2027, cuando expire el contrato entre las partes, Ronaldo tendrá 42 años. Él ya ha mencionado, en otros diálogos, que esa sería una edad para decirle adiós al fútbol, dejando una huella imborrable entre la prensa y los aficionados.

Ahora bien, si algo caracteriza a Cristiano son los récords. Ha roto varias marcas importantes a lo largo de toda su carrera, y ahora asoma una que explicaría también por qué alarga casi dos años más su carrera.

Llegar a los mil goles: uno de los retos venideros para Cristiano Ronaldo en Al-Nassr. | Foto: Getty Images