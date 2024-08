Cristiano Ronaldo le confirma al mundo cuándo será su retiro del fútbol: “Me iré”

Cristiano Ronaldo, a través de canal de YouTube, tuvo una conversación con el exjugador inglés Rio Gavin Ferdinand. En esta habló absolutamente de todo. Abordó su experiencia en Arabia Saudita, su carrera deportiva y muchas cosas más.

El futbolista portugués de 39 años hizo referencia en un apartado de la charla a lo que sus haters piensan de él, que está acabado. Sin tapujos, reveló y le confirmó al mundo del fútbol que se retirará cuando ya no pueda regatear y marcar goles.

🚨HILO:



La entrevista de Rio Ferdinand a Cristiano Ronaldo, traducida en español. pic.twitter.com/AGW44XjP4q — CR7STIANISMO🇪🇸🇵🇹 (@Cr7stianismo_) August 28, 2024

“Siento que hasta ahora puedo regatear, marcar y saltar alto. El día que no pueda hacer eso, me iré y dejaré el fútbol, pero estoy lejos de eso. He marcado 50 goles la temporada pasada”, dijo el exfutbolista del Real Madrid de España.

Después de lo dicho por Cristiano Ronaldo, se puede inferir que al luso le quedan todavía varios años en el fútbol profesional. En la actualidad, como bien se sabe, milita en el Al-Nassr de la liga de Arabia Saudita y muchos sueñan con verlo en el Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Más palabras de Cristiano Ronaldo

El radical cambio en su vida sobre llegar al Al-Nassr. “Toda mi vida ha sido un camino de retos. Me fui de casa a los 11 años para irme a vivir a una gran ciudad. Para mí es fácil. Me mudé de Madeira a Lisboa, de Lisboa a Inglaterra, de Inglaterra a España, luego a Italia y luego de nuevo a Inglaterra. Para mí no es un problema”, reveló.

“Arabia Saudí es un país maravilloso, lo tiene todo. Como ya te he dicho, para mí la adaptación no es demasiado difícil, me encanta estar allí y a mi familia también. Para ser honesto, no tuve presión alguna. No tenía ninguna presión”, agregó.

El también exjugador de la Juventus de Italia y del Manchester United de Inglaterra hizo referencia al hecho de no haber marcado en la Eurocopa 2024. “La gente que me dice que no marqué en la Eurocopa. Sí, ¿y qué? Marqué más de 130 goles con Portugal. Soy el máximo goleador de la historia del fútbol de selecciones”, indicó.

“Creo que Portugal estuvo en esta Eurocopa como se esperaba. Perdimos en penaltis, esta temporada he perdido tres competiciones en la tanda de penaltis. Es el fútbol, es así”, incluyó el experimentado atacante.

El futbolista luso también habló sobre su edad y sus ganas de hacer historia en el deporte rey. “La edad es solo un número cuando te mueve la pasión y el deseo de hacer historia. Me veo bien ahora”, manifestó.