Las últimas palabras de Juan Izquierdo antes de desplomarse y morir: “el partido de mi vida”

Para propios y también para extraños, las palabras no terminan de fluir completamente para contar sobre el fallecimiento del jugador uruguayo, Juan Izquierdo. El defensa que enluta el balompié mundial, dedicando su vida a lo que amaba, terminó desplomándose y tras días de tratamiento, murió.

“Hoy me toco despedir a mi media mitad, al amor de mi vida. Para muchos Juan Izquierdo, para mí Juanma, mi mejor amigo, mi esposo, el papá de mis hijos, mi dos incondicional. Hoy una parte de mí muere con vos ”, escribió a través del Instagram oficial del jugador.

“Fuiste una gran persona, noble, amorosa, sin maldad. Fuiste un ángel en esta tierra y serás un ángel en el cielo. Hoy me toca seguir por nuestros hijos y sacar fuerzas de donde no las hay. Sé que peleaste hasta lo último y que lo único que anhelabas era estar con nosotros”, agregó.

Quien se pronunció, señaló que Izquierdo, antes del partido en Brasil por Libertadores, había hablado así: “A Diego Hernández le dijo previo al partido de San Pablo, me voy a jugar el partido de mi vida. En el partido lo sentí con una presión muy grande, no era él. Nunca me imaginé que le podía pasar esto”.