“Ya sabes”: Falcao García y la promesa que le hizo al joven barrista que recibirá la eutanasia

Esta es la historia de Javier Acosta

“Me hicieron cultivos y cirugía, pero la bacteria está tan fuerte que me acabó con los tejidos y los huesos, por lo que me dieron la opción de amputarme mi pierna, pero me dijeron que eso no me aseguraba que se me pasara también a la otra, a los brazos, o a cualquier otra parte del cuerpo”, agregó.