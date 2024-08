Crece la eutanasia en Colombia; las mujeres son las que más ejercen el derecho de la muerte asistida

En Colombia, la eutanasia está permitida cuando el solicitante manifiesta su consentimiento libre, informado e inequívoco; está diagnosticado con una lesión corporal o enfermedad grave e incurable, o afronta una condición de salud que le cause dolores insoportables, incompatibles con la idea de una vida digna.

A pesar de que en el país fue despenalizada en 1997, solo se creó la primera regulación hasta 2015. Y no fue hasta julio de 2021 que el Ministerio de Salud emitió la resolución 971, que reglamentó el mecanismo para garantizar el derecho a morir dignamente. Así, es el único país de América Latina en el que la eutanasia está reglamentada.

Martha Sepúlveda fue diagnosticada con ELA, enfermedad degenerativa que la llevó a solicitar la eutanasia. | Foto: Archivo particular

A la mujer, de 53 años, el Instituto Colombiano del Dolor (IPS Incodol) le canceló su eutanasia programada, alegando que en su caso no se encontraba en una fase terminal. Ella iba a ser la primera en el país en recibir el procedimiento sin tener una enfermedad terminal en Colombia.

En ese sentido, De muerte lenta n.° 3 también logró otro hallazgo no menos importante: en el 50 por ciento de los casos, son las mujeres quienes optan por la eutanasia.

El proceso para buscar la eutanasia comenzó hace dos años. Y una vez elevó la solicitud, se activó un comité científico interdisciplinario para morir dignamente.En este espacio analizan si se cumplen los requisitos para darle vía libre al procedimiento. “Yo confío en que sí. Los dolores a esta altura son insoportables. En estos casos, uno apela a la autonomía, pero también a la dignidad, porque desde que mi cáncer avanzó no pude volver a trabajar; basta caminar de la cama a la cocina para sentir como si hubiera corrido una maratón. Ya crie a mis hijos, ya hice una vida, una carrera. Me siento en paz con la vida que llevé y ya estoy lista para irme”, asegura Susana en entrevista telefónica. Su caso no es el más común.