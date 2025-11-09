Suscribirse

Lionel Messi confrontó lo que dijo Cristiano Ronaldo: se arma sonora polémica mundial

Conceptos distintos tienen los astros del balompié en vísperas a la disputa del Mundial United 2026.

Redacción Deportes
9 de noviembre de 2025, 12:58 p. m.
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se han enfrentado a lo largo de toda su carrera profesional.
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se han enfrentado a lo largo de toda su carrera profesional. | Foto: Getty Images

Con el pasar de los días la cuenta regresiva hacia un nuevo Mundial se hace menor. En 2026, el mundo fútbol vivirá en Estados Unidos, Canadá y México la primera cita orbital con 48 equipos.

Será una competencia sin precedentes, que ya cuenta con un listado de 28 países clasificados, la cual se acrecentará en los próximos meses con la definición de más lugares por parte de UEFA.

Una estrella que no ha logrado asegurar su lugar, pero que se encuentra sumamente cerca de hacerlo, es Cristiano Ronaldo, con Portugal.

Portugal's Cristiano Ronaldo embraces Portugal coach Roberto Martinez after being substituted during a World Cup 2026 group F qualifying soccer match between Hungary and Portugal at the Puskas Arena in Budapest, Tuesday, Sept. 9, 2025. (AP Photo/Denes Erdos)
Cristiano Ronaldo confía en poder asegurar su cupo al Mundial 2026. | Foto: AP

Un reciente empate hizo que se aplazara su celebración, pero, a menos de que suceda algo extraordinario, el luso estará con su nación en la próxima Copa Mundo.

Ese certamen de 2026 tiene la particularidad de que será el último para varios astros; uno de esos es CR7, el otro es Lionel Messi y James Rodríguez también dirá adiós.

De los dos primeros hay que remarcar que su carrera ha estado ligada a la rivalidad que han tenido entre ambos. Cada uno defendiendo al Real Madrid y Barcelona dieron espectáculo por años.

Al estar tan cerca el fin de sus carreras profesionales, se empieza a hacer el balance de lo que cada uno hizo y se arma la polémica. ¿Es el Mundial el título que define al mejor de la historia?.

Messi y Cristiano: respuestas confrontadas

Hace días nada más, en una entrevista del portugués con Piers Morgan, este le restó importancia a la conquista del título mundial en 2026.

Al parecer, para Cristiano esto no es algo que lo trasnoche y llegó a cuestionar: “¿Es un sueño ganar el Mundial? No, no es un sueño. ¿Debería definirte como jugador? ¡No! ¿Para definir qué?“, dijo.

YouTube video player

“¿Para definir si soy uno de los mejores de la historia se necesita ganar una competencia de 6 o 7 partidos? ¿Eso es justo?”, lanzó sin temor alguno.

Días después de ello, en medio de un evento reciente, quien respondió distinto fue Leo Messi. Este defendió lo que fue su consagración reciente en Qatar 2022 junto a Argentina.

“Para mí fue especial. Primero, porque para un jugador ganar el Mundial es lo máximo. Es como cualquiera en su trabajo, cualquier profesional poder llegar a lo máximo. No hay más después del Mundial", zanjó.

Lionel Messi acepta que su fin con Argentina se avecina.
Lionel Messi no asegura, hasta ahora, su participación en la Copa del Mundo 2026. | Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Defendiendo la carrera brillante que ha tenido, el argentino sumó: “No se puede pedir más nada. Y encima yo había tenido la suerte de haber conseguido todo antes. A nivel de club, a nivel individual”.

“Habíamos conseguido también con la selección la Copa América. Era lo que faltaba también. Era como cerrar toda mi carrera con ese trofeo, sentenció.

Este cruce le pone picante a la próxima cita orbital, en la que podría darse uno de los últimos choques entre Leo Messi y Cristiano.

Lista de selecciones clasificadas hasta noviembre del 2025:

Anfitrionas del Mundial United 2026:

  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México

CONMEBOL (Sudamérica) – 6 equipos ya directos

  • Argentina
  • Brasil
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Colombia
  • Paraguay
BRASILIA, BRAZIL - MARCH 20: Luis Diaz of Colombia celebrates after scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Brazil and Colombia at Mane Garrincha Stadium on March 20, 2025 in Brasilia, Brazil. (Photo by Adalberto Marques/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Luis Díaz besando el escudo de la Selección Colombia | Foto: Getty Images

AFC (Asia) – 8 equipos ya (o casi) directos

  • Japón
  • Irán
  • Corea del Sur
  • Jordania
  • Uzbekistán
  • Australia
  • Catar
  • Arabia Saudita

CAF (África) – 9 equipos ya directos

  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
  • Costa de Marfil
  • Senegal
  • Ghana
  • Sudáfrica
  • Cabo Verde

OFC (Oceanía) – 1 equipo ya

  • Nueva Zelanda

UEFA (Europa) – al menos 1 equipo ya

  • Inglaterra

