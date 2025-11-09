Con el pasar de los días la cuenta regresiva hacia un nuevo Mundial se hace menor. En 2026, el mundo fútbol vivirá en Estados Unidos, Canadá y México la primera cita orbital con 48 equipos.

Será una competencia sin precedentes, que ya cuenta con un listado de 28 países clasificados, la cual se acrecentará en los próximos meses con la definición de más lugares por parte de UEFA.

Una estrella que no ha logrado asegurar su lugar, pero que se encuentra sumamente cerca de hacerlo, es Cristiano Ronaldo, con Portugal.

Cristiano Ronaldo confía en poder asegurar su cupo al Mundial 2026. | Foto: AP

Un reciente empate hizo que se aplazara su celebración, pero, a menos de que suceda algo extraordinario, el luso estará con su nación en la próxima Copa Mundo.

Ese certamen de 2026 tiene la particularidad de que será el último para varios astros; uno de esos es CR7, el otro es Lionel Messi y James Rodríguez también dirá adiós.

De los dos primeros hay que remarcar que su carrera ha estado ligada a la rivalidad que han tenido entre ambos. Cada uno defendiendo al Real Madrid y Barcelona dieron espectáculo por años.

Al estar tan cerca el fin de sus carreras profesionales, se empieza a hacer el balance de lo que cada uno hizo y se arma la polémica. ¿Es el Mundial el título que define al mejor de la historia?.

Messi y Cristiano: respuestas confrontadas

Hace días nada más, en una entrevista del portugués con Piers Morgan, este le restó importancia a la conquista del título mundial en 2026.

Al parecer, para Cristiano esto no es algo que lo trasnoche y llegó a cuestionar: “¿Es un sueño ganar el Mundial? No, no es un sueño. ¿Debería definirte como jugador? ¡No! ¿Para definir qué?“, dijo.

“¿Para definir si soy uno de los mejores de la historia se necesita ganar una competencia de 6 o 7 partidos? ¿Eso es justo?”, lanzó sin temor alguno.

Días después de ello, en medio de un evento reciente, quien respondió distinto fue Leo Messi. Este defendió lo que fue su consagración reciente en Qatar 2022 junto a Argentina.

“Para mí fue especial. Primero, porque para un jugador ganar el Mundial es lo máximo. Es como cualquiera en su trabajo, cualquier profesional poder llegar a lo máximo. No hay más después del Mundial", zanjó.

Lionel Messi no asegura, hasta ahora, su participación en la Copa del Mundo 2026. | Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Defendiendo la carrera brillante que ha tenido, el argentino sumó: “No se puede pedir más nada. Y encima yo había tenido la suerte de haber conseguido todo antes. A nivel de club, a nivel individual”.

“Habíamos conseguido también con la selección la Copa América. Era lo que faltaba también. Era como cerrar toda mi carrera con ese trofeo“, sentenció.

Este cruce le pone picante a la próxima cita orbital, en la que podría darse uno de los últimos choques entre Leo Messi y Cristiano.

Lista de selecciones clasificadas hasta noviembre del 2025:

Anfitrionas del Mundial United 2026:

Estados Unidos

Canadá

México

CONMEBOL (Sudamérica) – 6 equipos ya directos

Argentina

Brasil

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

Luis Díaz besando el escudo de la Selección Colombia | Foto: Getty Images

AFC (Asia) – 8 equipos ya (o casi) directos

Japón

Irán

Corea del Sur

Jordania

Uzbekistán

Australia

Catar

Arabia Saudita

CAF (África) – 9 equipos ya directos

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Costa de Marfil

Senegal

Ghana

Sudáfrica

Cabo Verde

OFC (Oceanía) – 1 equipo ya

Nueva Zelanda

UEFA (Europa) – al menos 1 equipo ya