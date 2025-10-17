Suscribirse

Deportes

Directivo confirma el primer amistoso de Cristiano Ronaldo en Latinoamérica: ¿Y Colombia?

Solo faltan detalles para anunciar el partido que se disputaría en marzo de 2026, poco antes del Mundial.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
17 de octubre de 2025, 4:38 p. m.
Cristiano Ronaldo de Portugal celebra tras anotar en el encuentro del Grupo F de la eliminatoria a la Copa Mundial 2026 ante Hungría el martes 14 de octubre del 2025. (AP Foto/Armando Franca)
Cristiano Ronaldo marcó en la doble fecha de octubre, pero todavía no sentencia su clasificación al Mundial 2026 | Foto: AP

Cristiano Ronaldo jugará contra México en marzo de 2026. Así lo confirmó Mikel Arreola, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), hablando sobre la inauguración del nuevo Estadio Azteca.

“Lo más probable es que sea Portugal. Faltan detalles, pero yo diría que ya está cerrado”, le contó a los periodistas.

Contexto: La millonaria fortuna de Cristiano Ronaldo: destapan cuánto dinero tiene en su patrimonio

Lo primero que debe pasar es que los portugueses consigan su clasificación directa al Mundial 2026. Ese tiquete se pudo sentenciar en esta doble fecha de octubre, pero el empate ante Hungría (2-2) retrasó la celebración hasta noviembre.

Una vez se haga inalcanzable en las eliminatorias europeas, Portugal podrá delimitar el camino hacia la Copa del Mundo.

“Yo veo a Cristiano que siempre quiere estar y es parte del contrato. Si está en condiciones, jugará”, agregó Arreola.

Colombia entre las candidatas

El partido de México vs. Portugal estaba en los planes hace varias semanas atrás, cuando empezó a sonar la posibilidad de que Cristiano Ronaldo jugara amistosos en este lado del mundo.

La Selección Colombia ha sonado como una de las candidatas para completar esa doble fecha de marzo, sin embargo, las negociaciones todavía no tienen ‘humo blanco’.

Carlos Antonio Vélez, periodista colombiano, informó a principios de este mes, previa comunicación con el presidente Ramón Jesurún, que hay varias cartas sobre la mesa dependiendo el resultado del sorteo que se llevará a cabo en diciembre.

Portugal es una opción, Bélgica es una opción, hay muchas opciones europeas porque a esa altura, los que no estén en el repechaje deben competir en amistosos”, señaló en su columna de Palabras Mayores.

Contexto: Salió el ranking FIFA de octubre: así quedó Colombia tras golear a México y empatar con Canadá

Lo más probable es que Colombia quede en el bombo 2 del Mundial 2026 y eso abre la posibilidad a enfrentar a un rival europeo en la fase de grupos.

Portugal, por ejemplo, es quinta en el ranking FIFA y podría ser rival de Colombia en la Copa del Mundo. Si eso sucede, el amistoso se hace inviable.

Cristiano Ronaldo, figura con Portugal ante Hungría en eliminatorias europeas.
Cristiano Ronaldo, figura con Portugal ante Hungría en eliminatorias europeas. | Foto: Getty Images

Esperar hasta diciembre

Lo cierto es que la presencia de Cristiano Ronaldo garantiza estadios llenos y millonarios contratos publicitarios, por lo que el amistoso contra Portugal estaría siendo peleado por varias selecciones.

Afortunadamente, Colombia tiene gran reputación a nivel internacional y Jesurún es uno de los dirigentes con más relevancia en la FIFA.

Eso puede dar un punto a favor para que la Tricolor sea elegida como rival de Portugal en la doble fecha de marzo, sin embargo, la noticia no saldrá hasta después del sorteo cuando se destapen las cartas para Néstor Lorenzo.

Lo cierto es que las negociaciones continúan y ahora mismo la prioridad de la Federación Colombiana de Fútbol es elegir el reemplazo de Nigeria para el partido que estaba programado en el mes de noviembre.

Los nigerianos no podrán asistir porque clasificaron al repechaje africano y se cruza con las fechas estipuladas inicialmente. La idea sería conseguir otra selección de ese continente para cumplir con uno de los pedidos de Lorenzo: exigencia de alto nivel y rivales de distintas partes del mundo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. En video: las protestas se agudizan en Chicago entre gases lacrimógenos y detenidos por redadas migratorias de ICE

2. Gustavo Petro se sacó la espina y reveló detalles de la alocución que, según él, fue censurada: “Quiero hacerla”

3. Nueva York prueba “el pavimento frío” para enfrentar las olas de calor

4. Directivo confirma el primer amistoso de Cristiano Ronaldo en Latinoamérica: ¿Y Colombia?

5. Luis Díaz: DT del Dortmund se alarma por enfrentarlo; en un día sabrá su suerte en Bundesliga

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cristiano RonaldoPortugalMéxico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.