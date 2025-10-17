Cristiano Ronaldo jugará contra México en marzo de 2026. Así lo confirmó Mikel Arreola, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), hablando sobre la inauguración del nuevo Estadio Azteca.

“Lo más probable es que sea Portugal. Faltan detalles, pero yo diría que ya está cerrado”, le contó a los periodistas.

Lo primero que debe pasar es que los portugueses consigan su clasificación directa al Mundial 2026. Ese tiquete se pudo sentenciar en esta doble fecha de octubre, pero el empate ante Hungría (2-2) retrasó la celebración hasta noviembre.

Una vez se haga inalcanzable en las eliminatorias europeas, Portugal podrá delimitar el camino hacia la Copa del Mundo.

“Yo veo a Cristiano que siempre quiere estar y es parte del contrato. Si está en condiciones, jugará”, agregó Arreola.

Colombia entre las candidatas

El partido de México vs. Portugal estaba en los planes hace varias semanas atrás, cuando empezó a sonar la posibilidad de que Cristiano Ronaldo jugara amistosos en este lado del mundo.

La Selección Colombia ha sonado como una de las candidatas para completar esa doble fecha de marzo, sin embargo, las negociaciones todavía no tienen ‘humo blanco’.

Carlos Antonio Vélez, periodista colombiano, informó a principios de este mes, previa comunicación con el presidente Ramón Jesurún, que hay varias cartas sobre la mesa dependiendo el resultado del sorteo que se llevará a cabo en diciembre.

“Portugal es una opción, Bélgica es una opción, hay muchas opciones europeas porque a esa altura, los que no estén en el repechaje deben competir en amistosos”, señaló en su columna de Palabras Mayores.

Lo más probable es que Colombia quede en el bombo 2 del Mundial 2026 y eso abre la posibilidad a enfrentar a un rival europeo en la fase de grupos.

Portugal, por ejemplo, es quinta en el ranking FIFA y podría ser rival de Colombia en la Copa del Mundo. Si eso sucede, el amistoso se hace inviable.

Cristiano Ronaldo, figura con Portugal ante Hungría en eliminatorias europeas. | Foto: Getty Images

Esperar hasta diciembre

Lo cierto es que la presencia de Cristiano Ronaldo garantiza estadios llenos y millonarios contratos publicitarios, por lo que el amistoso contra Portugal estaría siendo peleado por varias selecciones.

Afortunadamente, Colombia tiene gran reputación a nivel internacional y Jesurún es uno de los dirigentes con más relevancia en la FIFA.

Eso puede dar un punto a favor para que la Tricolor sea elegida como rival de Portugal en la doble fecha de marzo, sin embargo, la noticia no saldrá hasta después del sorteo cuando se destapen las cartas para Néstor Lorenzo.

Lo cierto es que las negociaciones continúan y ahora mismo la prioridad de la Federación Colombiana de Fútbol es elegir el reemplazo de Nigeria para el partido que estaba programado en el mes de noviembre.